|
|
Москва ответила на протест МИД Молдавии из-за сбоя в электросети
Посол России Васнецов обозначил позицию страны по вопросу протеста молдавского МИД из-за сбоя в электросети
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Посол России Олег Васнецов обозначил позицию Кремля в связи с протестом молдавского МИД из-за сбоя в электросети республики.
По его словам, в посольстве состоялся разговор, в ходе которого российский посол напомнил о «генезисе происходящего», госперевороте 2014 года, а также его последствиях и о геноциде, который направлен в основном против русскоязычного населения, передает ТАСС.
Кроме того, глава правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале заявил о дискриминационном отношении к потребителям Молдавии со стороны властей Приднестровья.
Так, он рассказал, что потребители правобережья регулярно и в срок оплачивают услуги АО «Молдовагаз», при этом исполняя просьбы молдавских властей «соблюдать режим экономии из-за дефицита энергоресурсов». По его словам, Газпром решил почти вдвое сократить поставки газа в Молдавию, после чего предприятие «Тираспольтрансгаз» предложило доставлять в Приднестровье большую часть газа – 119 из 171 млн кубометров. По словам Чебана, такое решение обеспечило стопроцентное оказание услуг потребителям левобережья, однако привело к острому дефициту ресурсов на оставшейся территории республики.
Ранее Чебан заверил, что Молдавия умышленно оставила газ на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что компания каждый день отправляет украинским операторам информацию о фиксированном объеме газа, который необходим в течение суток.
В свою очередь вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале подтвердил оседание российского топлива на подконтрольных Киеву территориях.
Накануне Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом». В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.
Названа стоимость нового автомобиля «Москвич»
Новый автомобиль «Москвич 3» может стоить от 1,6 млн до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования, сообщил источник на авторынке.
При этом другой источник ТАСС пояснил, что окончательно стоимость машины пока не утверждена.
В пресс-службе «Москвича» заявили, что пока цена не раскрывается.
Напомним, 23 ноября завод «Москвич» возобновил работу: на предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что машины под брендом «Москвич» рассчитывают включить в государственную программу поддержки спроса.
Захарова уличила главу МИД ФРГ в незнании географии
|
|
Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, когда в своей речи предлагала задуматься о том, какими будут в ближайшие годы последствия для страны, «которая находится за сотни тысяч километров», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. километров. Так что, возможно, речь идет о Луне. До нее от Земли как раз почти 400 тыс. километров», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что «это серьезная заявка на соперничество с Лиз Трасс. Неудивительно, Анна/Лена Бербок тоже училась в Англии – в 2005 году она получила степень магистра международного публичного права в Лондонской школе экономики и прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права. Британское образование – это, конечно, нечто».
Ранее Бербок заявила, что «сегодня наступил момент, когда мы все должны честно спросить себя: какими будут в ближайшие годы последствия для моей страны? Но вместе с тем: какими будут последствия для страны со мной по соседству или для страны, которая находится за сотни тысяч километров?»
Напомним, в Сети раскритиковали заявление Бербок о том, что президент России Владимир Путин «упускает шанс» остановить конфликт на Украине.
В Воронеже ФСБ ликвидировала группу диверсантов
ФСБ в Воронеже ликвидировала застигнутых врасплох у тайника диверсантов
|
|
Главу диверсионной группы и двух его сообщников уничтожили в Воронеже при попытке задержания, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Группа диверсантов – сторонников украинских националистов – намеревалась провести диверсии на военных и энергетических объектах, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ходе задержания главарь и члены его группы были застигнуты врасплох, они извлекали «средства террора» из тайника на окраине города. Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и ответными действиями были уничтожены.
В результате столкновения никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал.
При обысках на месте происшествия нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра и средства конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию.
В начале ноября в Екатеринбурге задержали подозреваемого в подготовке теракта в военкомате, возбуждено уголовное дело.
Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака
Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака
|
|
Возобновление экспорта аммиака по проводу «Тольятти – Одесса» выгодно для всех сторон без исключения. Однако строить оптимистичные планы на воплощение такого сценария в жизнь пока рано. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин допустил возможность отгрузки аммиака через порт Одессы.
«Экспорт аммиака через территорию Украины и Одесский припортовой завод прекратился еще с началом спецоперации. Главное преимущество его возобновления по прежнему маршруту заключается в том, что поставки можно начать прямо сейчас», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«В противном случае аммиакопровод «Тольятти – Одесса» будет и дальше простаивать, а «Тольяттиазоту» для того, чтобы продать свою продукцию на экспорт, придется возить ее цистернами на Тамань, в Темрюк. И то после 2025 года, когда там завершится строительство порта для отгрузки аммиака», – отметил Лизан.
«В целом пока сложно сказать, будет ли реализована эта идея. Сам вопрос, по некоторым данным, был одним пунктов зерновой сделки, когда ее только заключили. Но Киев, как известно, отказывается брать на себя подобные обязательства», – отметил он.
«Схема, которая бы всех устроила, должна быть следующей: во время транзита по территории России этот аммиак является российским, на границе с Украиной переходит в собственность зарубежной компании, связанной с «Тольяттиазот». Далее она оплачивает транзит по территории Украины до Одесского припортового завода», – пояснил собеседник.
Кроме того, как отметил Лизан, «Киев неоднократно выдвигал различные дополнительные условия для запуска этого транзита». «Например, Зеленский просил выдать ему пленных боевиков из запрещенного в России «Азова» в обмен на запуск аммиакопровода», – сказал он.
«А недавно украинский президент выдвинул еще одно неадекватное условие в рамках обсуждения вопроса с транзитом аммиака – обмен пленных по схеме «всех на всех». Поэтому я не знаю, насколько с ним вообще можно о чем-то договориться, но более компетентно, наверное, должны ответить в Минобороны», – полагает экономист.
В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт Одессы.
Мазепин сообщил президенту, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки. В свою очередь российский лидер отметил, что «параметры, цифры известны, объемы понятны, выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен». «Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из Организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», – подчеркнул президент.
Кроме того, Мазепин рассказал президенту России о том, что строительство порта для отгрузки аммиака в Тамани идет опережающими темпами. «Объем инвестиций будет 50 миллиардов рублей. Сейчас там работает уже 500 строителей. Мы надеемся, что к концу 2023 года запустим порт в Тамани и будем обеспечены», – сказал он.
Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН после продления зерновой сделки намерена устранить барьеры на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.
По данным открытых источников, Россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов от поставок аммиака через Украину на Запад. 24 февраля производящая аммиак компания «Тольяттиазот» заявила о приостановке поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса» из-за событий на Украине.
Напомним, что 18 ноября зерновая сделка была продлена на 120 дней. Эту информацию подтвердил российский МИД. Кроме того, в ведомстве отметили, что Москва подчеркивала взаимоувязанный характер договоренностей по «украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта».
Накануне продления зерновой сделки зарубежные СМИ сообщали, что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса».
В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждал возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину, с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Москва продлила зерновую сделку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Премьер-министр Армении Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ
|
|
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации.
В заключительной речи на саммите ОДКБ Пашинян заявил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ Организации Договора о коллективной безопасности от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении, что противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ, передает ТАСС.
Пашинян выразил мнение, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о неготовности подписать документ в предложенном виде. Пашинян также заявил, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.
Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. В тот же день пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в ОДКБ.
Минобороны отреагировало на сообщения о «договоренности» Герасимова с главой военного комитета НАТО
Минобороны: Информация о некой «договоренности» между Герасимовым и главой военного комитета НАТО является вымыслом
Сообщения о заключении некой «договоренности» между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу передвижения судов в Черном море являются вымыслом, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что никаких контактов Герасимова с главой Военного комитета альянса или другими его представителями в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Ранее СМИ сообщали, что Герасимов и Бауэр якобы заключили соглашение по вопросу передвижения судов в Черном море и возле него.
Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
|
|
По распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.
По словам источника, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, передает РИА «Новости».
По его словам, таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
В Киеве произошла серия взрывов
В Киеве прогремели несколько взрывов
В украинской столице прогремела серия взрывов, начались перебои со светом и водой, об этом сообщили несколько украинских изданий.
В части левобережных районов Киева после взрывов наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава города Виталий Кличко сообщил, что повреждения получил инфраструктурный объект.
В среду во всех подконтрольных киевским властям регионах объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Одесской области.
На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света
Минэнерго Украины: Подавляющее большинство потребителей остались без света
|
|
На Украине большая часть потребителей электроэнергии осталась без света, а большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС обесточены, сообщило Министерство энергетики Украины.
В Минэнерго пояснили, что происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы, сообщает ТАСС.
В министерстве сообщили, что в среду оказались «временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи». В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для восстановления света.
Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены. По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.
Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов. Конкретно масштабный сбой в подаче электричества произошел после нескольких взрывов во Львове.
В Европе резолюцию ЕП сочли шагом к войне с Россией
Евродепутат Мариани: Резолюция ЕП о признании России «спонсором терроризма» подталкивает Европу к войне с Россией
|
|
Принятием резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Мариани заявил, что ЕС исчерпал все средства в этом конфликте. Он отметил, что после восьми месяцев войны Европарламент обсуждает уже девятый пакет санкций против России. Как отметил Мариани, теперь некоторые члены Европарламента решили навесить на Россию «позорную санкцию», которую не решались применять ни к «Талибану»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Мариани задался вопросом, что останется после того, как все санкции против Москвы будут исчерпаны. Он предположил, что останется только война. Мариани выразил мнение, именно к этому подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Зеленского выше интересов французского народа, передает РИА «Новости».
Мариани подчеркнул, что в интересах Франции – положить конец войне на Украине, а в интересах России и Украины – как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. Как подчеркнул парламентарий, он считает противоестественным, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того чтобы искать мира.
Накануне Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В ответ Москва обвинила Европарламент в стремлении усилить конфронтацию России и ЕС.
Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России
|
|
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран осмеял пытавшегося оскорбить Россию неприличным жестом представителя украинской миссии Сергея Кислицу.
На пост Кислицы, где он отметил, какое для него наказание «выслушивать Россию», Полянский подчеркнул, что это действительно «видный дипломат», а также высокопоставленный сотрудник украинской внешнеполитической службы, добавив при этом «без комментариев», передает РИА «Новости».
Дипломаты других стран также возмутились поведением Кислицы.
Представитель другого постпредства заметил, что выпад политика «за гранью всего!»
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат.
Кроме того, еще несколько представителей из других миссий не пожелали раскрыть имен, но заверили, что такой выпад считают неприемлемым.
Более того, под постом Кислицы незамедлительно посыпались язвительные комментарии пользователей.
Так, Lavoie Alina заметила, что размещение такого фото является «вопросом культуры».
Другие комментаторы заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».
Пользователь Fredx3 предположил, что дипломат идентифицирует себя как «гот или мальчик-металлист, родители которого развелись и теперь он разозлился, потерял контроль над собой».
Накануне в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии назвали истинную причину введения потолка цен на газ
Планы ввести потолок цен на газ из России являются политическим шагом, который необходим, чтобы ослабить разногласия в блоке, пишет для газеты Die Welt журналист Тобиас Кайзер.
Он отметил, что Брюссель отвечает на требования как государств, требующих установить потолок цен, так и тех, кто выступает против вмешательства в рыночную систему, передает РИА «Новости».
Кайзер пишет, что тон в споре об ограничении цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат всё громче.
По его словам, Греция, Италия, Польша и Бельгия пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики.
Однако, продолжил журналист, ЕК опасается подобных мер, поскольку Евросоюз может стать невыгодным покупателем топлива, а европейцы прекратят экономить голубое топливо.
При этом то, что представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон – «в лучшем случае псевдопотолок цен на газ», считает Кайзер. По его мнению, европейские политики идут на подобные шаги исключительно в политических целях.
«Это типичное предложение Евросоюза, которое ЕК может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам», – заключил автор.
Напомним, в ЕК предложили ввести верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского дали прогноз об отсутствии света на Украине неделями
Отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее Ермак принял участие в запуске проекта помощи европейских городов по поставке генераторов на Украину. Он добавил, что помощь позволит стране пережить сложную зиму.
«Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ермак добавил, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, а именно трансформаторы, автоматические выключатели, реле и зарядники.
Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны при наличии возможности выехать с ее территории на зиму.
Также украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены в результате ракетных ударов по инфраструктуре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
|
|
Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.
Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.
Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».
Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.
Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.