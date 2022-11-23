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ЦРУ открыто заявило о намерении вербовать недовольных СВО россиян
Замдиректора ЦРУ Марлоу: Мы готовы к сотрудничеству с несогласными с СВО россиянами
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ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
По его словам, ЦРУ ищет по всему миру россиян, «испытывающих отвращение» к спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
США собрались регулярно корректировать потолок цен на российскую нефть
Минфин США вместе с союзниками намерен регулярно корректировать установленный потолок цен на российскую нефть
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После введения потолка цен на российскую нефть Соединенные Штаты вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень на энергоноситель несколько раз в год, сообщил представитель Минфина США высокого ранга Reuters.
По словам чиновника, США и их союзники не планируют корректировать предельный уровень цен на российскую нефть на еженедельной или ежемесячной основе. При этом он заверил, что США намерены пересматривать цену на регулярной основе – ежеквартально или раз в полгода, чтобы обеспечить определенность на рынке, передает ТАСС.
Представитель американского финансового ведомства добавил, что страны «Группы семи» (G7) должны вскоре объявить предельную цену на экспорт российской нефти. Он рассказал, что в Евросоюзе проводятся консультации по этому вопросу. Представитель Минфина США выразил надежду, что в ЕС закончат эти консультации относительно скоро, чтобы коалиция могла объявить окончательную цену. В составе упомянутой «международной коалиции» он назвал, помимо США, входящие в G7 государства, Европейский союз и Австралию.
Как сообщили источники Reuters, решение о предельной цене на российскую нефть может быть принято в среду или четверг после встречи послов стран ЕС.
Представитель Минфина США также заявил, что Вашингтон не ожидает от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти. Он отметил, что такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям. Как считает американский чиновник, такой шаг в конечном счете не в интересах Москвы.
Он выразил уверенность, что Китай и Индия будут соблюдать установленный коалицией США потолок цен на российскую нефть и покупать энергоноситель по низким ценам, так как любые действия, которые Россия предпримет для повышения цен, окажут влияние на покупателей.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Госдеп: США следят за ситуацией с расстрелом ВСУ российских пленных
В Госдепе заявили, что США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских пленных
Вашингтон внимательно отслеживает сообщения о расстреле украинскими военными военнопленных из России и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак на брифинге для СМИ.
«Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству», – сказала она, передает РИА «Новости».
Дипломат добавила, что США бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. «И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями», – уточнила она.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных.
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
США не включили транспортировку в предельную цену на российскую нефть
Минфин США решил не включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование
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Соединенные Штаты и их союзники не будут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование, говорится в документах Министерства финансов США.
Как отмечает ведомство, расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и быть коммерчески обоснованы. Кроме того, как подчеркивается в документах, после существенной переработки российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении, передает ТАСС.
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.
Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии
Стало известно об ударе беспилотника ВВС Турции по американо-курдской базе в Сирии
Турецкий беспилотник ударил по совместной базе международной коалиции США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил ливанский телевизионный канал al-Mayadeen.
Удар был произведен по базе, расположенной на севере провинции Хасеке, он пришелся по базе спецназа SDF, в нескольких метрах от базы США и штаба командира SDF Мазлума Абади, утверждает канал al-Mayadeen со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
SDF затребовали обсуждения произошедшего с американскими военными.
Ранее СМИ также сообщали об ударах турецких ВВС по центру подготовки SDF в этой провинции. По данным прессы, Анкара готова начать наземную операцию в Сирии.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что американская сторона снабжает курдские вооруженные формирования в Сирии оружием, а российская не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что Анкара остается важным партнером для Москвы и Вашингтона, и рушить отношения с ней из-за курдских сил никто не собирается.
Американист рассказал об угрозе забастовки железнодорожников в США
Американист Дудаков: Из-за рекордной инфляции в США проснулись профсоюзы
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В США рекордная инфляция. Железнодорожники хотят добиться повышения зарплат на семь-девять процентов. На такие изменения Белый дом не пойдет, однако Джо Байден настроен на достижение компромисса с профсоюзами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США.
«Начало полноценной забастовки возможно. Многие профсоюзы в Америке сейчас наблюдают за тем, как в Европе, особенно в Британии, их коллеги бастуют и иногда довольно успешно навязывают свою волю руководству компаний», – считает эксперт.
«В Штатах профсоюзы находятся не в лучшей форме: еще 40–50 лет назад они были куда более грозной силой. Дело в экономических изменениях: общество стало цифровым, что по естественным причинам снизило процент населения, состоящего в профсоюзах, до 10%. Раньше эта цифра была в районе 40%», – акцентирует собеседник.
«Тогда большая численность позволяла устраивать забастовки достаточно часто и масштабно. В нынешней ситуации профсоюзы вынуждены «проснуться» впервые за долгое время. Начинается процесс борьбы за свои права. Связано это с рекордной инфляцией в Америке. Профсоюзы требуют повышения зарплат до уровня роста цен как от государства, так и от частного бизнеса. Отмечу, что речь идет не о двух-трех процентах. Скорее о семи-девяти», – подчеркивает Дудаков.
«Профсоюзам дает силу и тот факт, что в стране достигнут рекордный уровень безработицы – 3,5%. В связи с этим рабочих рук попросту не хватает. В такой ситуации приходится идти на уступки тем, кто работает», – отмечает эксперт.
«Интересен и железнодорожный рынок США: основной игрок здесь – компания Amtrack. Формально она частная, но контрольный пакет акций принадлежит государству. Фактически железнодорожники работают с государством, а значит и договор они заключают практически с участием Белого дома. Есть, конечно, и частные компании, но все-таки основная – это Amtrack», – подчеркивает эксперт.
«Движение железных дорог в Америке не так развито, как в России. Однако в условиях проблем с логистикой даже временная приостановка деятельности железнодорожников способна серьезно усугубить экономическую ситуацию в стране. Последуют и рост цен, и всевозможные локальные дефициты товаров», – рассуждает Дудаков.
«Стоит отметить, что сейчас у власти находятся демократы. В прошлом – это партия профсоюзов. Понятное дело, что рабочие организации заметно ослабли за последнее время. Опыт взаимодействия с ними растерялся. Тем не менее Джо Байден – демократ старой школы. Ему крайне близка повестка профсоюзов, потому что долгое время он занимался этими вопросами», – отмечает эксперт.
«Президент заинтересован в том, чтобы договориться с рабочими. Скорее всего, Байден будет пытаться избежать забастовок. В итоге речь будет идти о том, насколько процентов вырастут зарплаты. Работники требуют повышения до уровня инфляции, то есть на семь-девять процентов. Белый дом на такое не пойдет. Встретятся где-то посередине», – подчеркивает собеседник.
«Думаю, что им удастся договориться о приемлемом для обеих сторон решении. Администрация Байдена настроена на то, чтобы пойти на компромисс. Однако ситуация многих застала врасплох. Профсоюзы давно не устраивали ничего подобного, а рычагов влияния в их руках за последнее время существенно прибавилось», – резюмирует эксперт.
Напомним, что американские СМИ сообщали о возможной забастовке железнодорожников 4 декабря, которая может состояться, если хотя бы один из 12 профсоюзов не договорится с крупнейшими корпорациями отрасли об улучшении условий труда. В понедельник один из крупнейших профсоюзов SMART-TD частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями.
Глава американского государства Джо Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой, власти США готовят планы на случай, если она начнется, заявил представитель Белого дома.
Недовольство работников железнодорожной отрасли Штатов вызвано тем, что в Америке цены на потребительские товары растут намного быстрее зарплат. В стране сохраняется высокий уровень инфляции.
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США вывели из-под санкций поставки российской нефти в ряд стран ЕС
Минфин США вывел из-под санкций поставки российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС
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Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
В лицензии, распространенной американским Минфином говорится, что все транзакции, запрещенные решением Минфина США от 21 ноября 2022 года, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС от 3 июня 2022 года, разрешены. Как пояснили в американском ведомстве, данная лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными Соединенными Штатами ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под блокирующими санкциями США, передает ТАСС.
В решении Совета ЕС, на которое ссылается Минфин США, речь идет о шестом пакете санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок нефти отложен на шесть месяцев, до начала декабря, на нефтепродукты – на восемь, до февраля 2023 года. При этом Брюссель сделал ряд исключений. Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия – до конца 2023 года закупать газойл. Временные исключения из нефтяного эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют никаких жизнеспособных альтернативных опций.
В соответствии с политикой потолка цен на нефть из РФ американским физическим и юридическим лицам с 5 декабря будет разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше лимита, который США, другие страны G7, ЕС и Австралия намерены установить позднее. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В тот же день появилась информация, что Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки санкциям ЕС. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В США высмеяли Байдена за интервью с индейкой
Пользователи YouTube посмеялись над попыткой лидера США Байдена задать несколько вопросов индейке
Пользователи YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена, который попытался завязать диалог с индейкой на открытии Дня благодарения.
Так, глава Соединенных Штатов начал свою речь, отметив большое количество пернатых – 9,5 млн индеек, затем внезапно переключил внимание на птицу и поинтересовался, не хочет ли она поговорить, поднеся к ней микрофон. Однако индейка отказалась от переговоров с американским президентом. После чего ему пришлось отойти под смех присутствующих, передает РИА «Новости».
Комментарии под видеороликом свидетельствуют, что такой выпад главы США не был оценен. Так, пользователь Jason Nester предположил, что Байден перепутал птицу с кошкой. Другой пользователь охарактеризовал самого Байдена в этой ситуации, отметив «птичий мозг».
Комментатор Losangeleskingsfan15 язвительно заметил, что «даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать».
А Jehu davis выразил уверенность, что эта индейка могла бы стать лучшим президентом.
«Индейка: пожалуйста, убейте меня», – пошутил Miggy1994.
Американский лидер ранее демонстрировал любовь к общению. На саммите G20 он долго восхищался бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, называя их «пушками».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.
Пентагон предоставил военную помощь Украине на 20 млрд долларов
Глава Пентагона Остин: США оказали Украине помощь на 20 млрд долларов
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Соединенные Штаты предоставили Украине более 20 млрд долларов помощи и продолжат поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Об этом Остин заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. Трансляция ведется на сайте американского военного ведомства.
Остин отметил, что оказанная Украине помощь – это международные усилия. Он сообщил, что проводит встречи Контактной группы по Украине каждый месяц с участием министров не только из стран НАТО, но также и других стран мира. С самой первой встречи, отметил глава Пентагона, они «были очень привержены» предоставлению Украине «столько помощи, сколько мы можем предоставить, сколько потребуется», передает ТАСС.
Шеф Пентагона также заявил, что США «сделали много, чтобы постараться подготовить украинцев и облегчить для них продолжение оказания давления на противников в течение зимних месяцев». «Я думаю, что они будут в лучшем состоянии, чем противники, в связи с теми вещами, которые мы предоставляем», – утверждает глава американского военного ведомства.
Он добавил, что Вашингтон сосредоточен на оказании поддержки Украине. При этом развитие событий, по его словам, предсказать трудно.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее раскритиковал США и ЕС за стремление воевать с Россией «до последнего украинца».
Москва призвала Турцию удерживаться от ударов по Сирии
В Кремле посоветовали Анкаре удержаться от ударов по Сирии и попытаться найти мирное решение «курдского вопроса»
В России призвали Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории, сообщил спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев.
Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября, так как подозреваемая призналась в связях с запрещенной партией Курдистана. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, передает РИА «Новости».
Лаврентьев сообщил, что делегации во время переговоров придадут большое значение вопросам безопасности из-за выросшей активности террористов в центральных районах Сирии, на юге, а также на северо-востоке Турции.
Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности.
Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов. Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.
На Западе назвали последствия решения США состязаться с Россией
FA: Стремление состязаться одновременно с Россией и Китаем приведет США к провалу
Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, сообщили СМИ.
Как написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн, попытка США противостоять российскому и китайскому влиянию обречена на провал, завершится истощением и подорвет способность США решать важнейшие вопросы, передает РИА «Новости».
По мнению Фонтэйна, в этом заключается суть «стратегической головоломки», которую предстоит решить Штатам, а для этого необходимо тоньше расставлять внешнеполитические приоритеты, написал он, имея в виду, что США не способны противостоять России и Китаю «в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов».
Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 заявил, что Китай готов вместе с Россией и другими единомышленниками содействовать развитию многополярного мира, защищать международную систему.
Экс-аналитик ЦРУ объяснил Украине необходимость переговоров с Россией
Newsmax: Экс-аналитик ЦРУ Флейтц заявил, что США должны требовать от Украины переговоров с Россией
Американские власти должны продолжать вооружать Украину, однако от Киева следует требовать мирных переговоров с Москвой, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Фред Флейтц.
Украинские власти, заявил Флейтц в интервью телеканалу Newsmax, не должны соглашаться на что-то, что не могут поддержать, но должен быть какой-то продолжающийся процесс для завершения [конфликта].
Флейтц предостерег США от втягивания в вечный конфликт на Украине. У США должен быть план на конец игры, подчеркнул бывший аналитик ЦРУ.
По его мнению, США стоит ввести должность генинспектора, который бы отслеживал на что на Украине тратится американская финансовая помощь, передает РИА «Новости».
Ранее журналист Эндрю Наполитано выразил мнение, что власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев.
Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги и пошлины в России
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 7 марта 2023 года
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Министерство финансов США продлило до 7 марта 2023 года разрешение, позволяющее американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в распространенной финансовым ведомством обновленной генеральной лицензии.
В документе говорится, что разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск – прим. ВЗГЛЯД) 7 марта 2023 года, передает ТАСС.
Отмечается, что предыдущая версия генеральной лицензии от 8 сентября позволяла проводить такого рода сделки до 7 декабря.
Таким образом, американские власти делают исключение из введенных ранее санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. В генлицензии уточняется, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ, Минфина РФ.
Напомним, Минфин США запретил гражданам США все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России. По их мнению, это «обездвижит» любые активы Центробанка.
Запад собрался проверить потолок цен на российскую нефть на учениях
Минфин США: Запад надеется установить потолок цен на российскую нефть «после технического учения»
Страны Запада рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть «после технического учения», говорится в документах Министерства финансов США.
Американское финансовое ведомство отмечает, что потолок цены на российскую нефть будет установлен после технического учения, которое проведет коалиция. Ведомство не уточняет, когда именно состоится «техническое учение» и в чем оно будет заключаться, передает ТАСС.
Вместе с тем, Минфин США заявил, что Запад постарается добиться того, чтобы механизм ограничения цен на российскую нефть заработал с 5 декабря. Американская администрация впервые публично назвала эту дату в качестве ориентира еще 9 сентября.
В составе упомянутой «международной коалиции» Минфин США называет, наряду с Вашингтоном, остальные государства Группы семи (G7), Евросоюз и Австралию. Документы Минфина США создают впечатление, что никакие другие страны и территории в это объединение не вошли. По крайней мере, никакие другие участники коалиции американской стороной не упоминаются.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.