В Воронежской области решили направить на нацпроекты более 26 млрд рублей

В Воронежской области в следующем году планируется направить на реализацию нацпроектов более 26 млрд рублей, сообщили в Воронежской облдуме.

Депутаты Воронежской областной думы в нулевом чтении рассмотрели главный финансовый документ региона на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, передает РИА «Новости».

«Доходы областного бюджета следующего года с учетом федеральных средств на данный момент запланированы на уровне более 147,4 млрд рублей, расходов – свыше 161 млрд рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения. Они также предусмотрены в бюджете. Таким образом, проект бюджета сбалансирован», – отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.

По его словам, при формировании бюджета один из главных акцентов традиционно был сделан на выделении в приоритетном порядке средств для реализации национальных проектов.

«На эти цели в следующем году предусмотрено более 26,3 млрд рублей, из которых только порядка 48,7% – средства федерального бюджета. Несмотря на установленные правительством России предельные уровни софинансирования (2% и 15%), реальное участие области в нацпроектах – более 51%, то есть свыше 13,5 млрд рублей», – пояснил Нетесов.

Председатель областной думы добавил, что в общей сложности на территории региона в 2023 году будет реализовываться 11 национальных проектов. На нацпроект «Здравоохранение» планируется направить свыше 6,6 млрд рублей. Вторым по объему вложений станет национальный проект «Безопасные качественные дороги» – здесь расходы на данный момент оцениваются в 5,2 млрд рублей. На нацпроект «Образование» расписано более 5,1 млрд рублей, 4,4 млрд рублей планируется направить на реализацию национального проекта «Демография». Что касается проекта «Жилье и городская среда», то объемы финансирования по нему планируются в объеме 3,3 млрд рублей.

Ожидается, что 538 млн рублей направят на реализацию проекта «Экология», почти 413 млн рублей – на «Культуру». Впервые, как отмечает облдума, будут выделены средства на новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в общей сложности на сегодня его финансирование планируется в объеме 434,6 млн рублей.