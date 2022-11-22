В США высмеяли Байдена за интервью с индейкой

Пользователи YouTube посмеялись над попыткой лидера США Байдена задать несколько вопросов индейке

Пользователи YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена, который попытался завязать диалог с индейкой на открытии Дня благодарения.

Так, глава Соединенных Штатов начал свою речь, отметив большое количество пернатых – 9,5 млн индеек, затем внезапно переключил внимание на птицу и поинтересовался, не хочет ли она поговорить, поднеся к ней микрофон. Однако индейка отказалась от переговоров с американским президентом. После чего ему пришлось отойти под смех присутствующих, передает РИА «Новости».

Комментарии под видеороликом свидетельствуют, что такой выпад главы США не был оценен. Так, пользователь Jason Nester предположил, что Байден перепутал птицу с кошкой. Другой пользователь охарактеризовал самого Байдена в этой ситуации, отметив «птичий мозг».

Комментатор Losangeleskingsfan15 язвительно заметил, что «даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать».

А Jehu davis выразил уверенность, что эта индейка могла бы стать лучшим президентом.

«Индейка: пожалуйста, убейте меня», – пошутил Miggy1994.

Американский лидер ранее демонстрировал любовь к общению. На саммите G20 он долго восхищался бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, называя их «пушками».

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