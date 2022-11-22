Цены на нефть умеренно выросли

Мировые цены на нефть начали подниматься после колебаний предыдущей торговой сессии

Мировые цены на нефть начали рост после существенных колебаний предыдущей торговой сессии.

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.52 выросла на 0,48%, достигнув 87,87 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,36%, до 80,33 доллара, передает передает РИА «Новости».

Аналитики следят за перспективами спроса и предложения, в том числе западными санкциями против российских энергоносителей, а также за ситуацией вокруг COVID в Китае. Также внимание уделяется действиям ОПЕК+.

Отметим, что накануне стоимость нефти в какой-то момент падала на 5%. СМИ сообщали, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсуждали вопрос увеличения добычи объемом до 500 тыс. баррелей в сутки. Тогда цена марки Brent в понедельник – впервые с конца сентября – опустилась ниже 83 долларов за баррель. Но после этого госагентство Саудовской Аравии категорически опровергло эти сообщения: нынешнее сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки продолжится до конца следующего года. В итоге котировки вернулись на прежний уровень.