Санду призвала ЕС ввести санкции против граждан Молдавии

Польша отменила штрафы Газпрому и строившим «Северный поток – 2» компаниям

Газпром и европейские партнеры добились отмены наложенных Польшей штрафов из-за «Северного потока –2»

Польский суд отменил решение о наложении штрафов на Газпром и европейских партнеров по строительству «Северного потока – 2», сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

В сообщении регулятора говорится, что производство против Газпрома и пяти компаний за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» без необходимого согласия главы UOKiK, было начато в мае 2018 года, два года спустя были наложены финансовые штрафы, передает РИА «Новости».

Предприниматели обжаловали это решение, суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение.

Напомним, в 2020 году польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов по делу «Северного потока – 2», а европейских партнеров проекта Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall – на общую сумму в 61 млн долларов.

В мае Газпром обратился в польский суд с ходатайством приостановить рассмотрение антимонополного штрафа в размере 50 млн евро на российский холдинг по делу о «Северном потоке – 2».

В июне 2020 года Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».

Кроме того, один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» Shell также подала апелляцию на решение польского регулятора UOKiK, обвинившего Газпром и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта.

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