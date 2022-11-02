В Новой Зеландии россиянку заподозрили в преступлении из-за сбора помощи армии России

Жительницу Новой Зеландии пытаются обвинить в преступлении из-за сбора денег для российской армии на Украине

Полиция Новой Зеландии ищет признаки преступления в попытках жительницы Окленда собрать пожертвования на нужды российских добровольцев на Украине, сообщило радио RNZ.

Как сообщает RNZ, в СМИ появилось сообщение о том, что Антонина Овчинникова из Окленда через соцсети собрала 1,5 млн рублей в помощь российской армии, деньги должны были пойти на поставки бронежилетов, стрелковых прицелов и дронов для российских добровольцев, передает РИА «Новости».

Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии, как отмечает радио, отказалось от комментариев. В российском посольстве в Веллингтоне отметили, что любые подобные действия, если они не нарушают закон, допустимы.

Уточняется, что Антонина Овчинникова является гражданкой России.

Закон о санкциях против России в Новой Зеландии запрещает жителям этой страны предоставлять услуги или средства находящимся под санкциями. В Новой Зеландии против России действуют санкции в связи с событиями на Украине. В частности, около 20 российских банков занесены в «черный список».