Воздушная тревога объявлена в Одессе

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2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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США признали провал экономической блокады России

Экономика России не оправдала ожидания Запада Владимир Сергеев/РИА Новости
В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ. Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Нужно ли сейчас договариваться с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться на саммите Большой двадцатки. Но какой будет результат от этих встреч? Подробности...

Как обойтись без успокоительных

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
По сравнению с нашими предками большинство из нас и сейчас живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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В США хотят уничтожить Россию за православие

Обсуждение: 4 комментария

Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 5 комментариев
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

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  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Воздушная тревога объявлена в Одессе
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    США признали провал экономической блокады России

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    «Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

    возвращение нетаньяху


    Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт

    важное наступление


    Российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром

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    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    недостатки против нас


    Дмитрий Грунюшкин: Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

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    Игорь Мальцев: Фон дер Ляйен сильно нервничает

    планы Варшавы


    Олег Хавич: Зачем Польше самая большая армия в Европе

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Воздушная тревога объявлена в Одессе

    		    2 ноября 2022, 08:12
    Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.

    В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.

    Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.


    Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
    		    1 ноября 2022, 14:45
    Фото: t.me/mod_russia

    В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.

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    Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
    Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
    		    1 ноября 2022, 19:12
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

    «Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.

    Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

    Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».

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    Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
    Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
    		   1 ноября 2022, 20:08
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.

    «Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.

    Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.

    «Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.

    Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.

    Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо. 

    Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.

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    В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
    Шойгу: В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
    		    1 ноября 2022, 13:39
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. человек направлены в районы боевых действий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он уточнил, что они прошли дополнительную военную подготовку и боевое слаживание.

    По словам Шойгу, к работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, передает РИА «Новости».

    Основные усилия подготовки сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, сообщил министр.

    По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

    При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.

    В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек, сообщил Шойгу. При этом он отметил, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов». Минобороны, продолжил глава ведомства, приняло экстренные меры по улучшению организации их работы, что принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, добавил Шойгу.

    Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации.

    Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов «за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей».

    Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, отметил министр обороны.

    Президент Владимир Путин ранее сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен

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    В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу
    Dziennik Polityczny: Европа сыта по горло украинскими беженцами

    1 ноября 2022, 14:56

    Текст: Вера Басилая

    Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, большинство из них желают получить прибыль за счет помощи и льгот, пишет польское издание Dziennik Polityczny.

    По словам автора статьи Марека Галаша, возможностью «завоевать Европу» пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль, те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада.

    «Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», – приводит РИА «Новости» слова Галаша.

    Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений. Автор перечислил перечень правонарушений благодарных беженцев в Польше: вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства.

    Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются обвинить принявшие их государства в недостаточном гостеприимстве, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.

    «Но сейчас наступило время расплаты. Согласно закону, украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов «несчастной жертвы польского режима», – напомнил автор.

    Галаш в своей статье потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих «сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».

    Напомним, Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.

    Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.

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    В Германии иорданец пытался зарезать беженку с Украины
    Bild: В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины

    1 ноября 2022, 09:30

    Текст: Антон Никитин

    Беженец из Иордании в Германии напал с ножом на 21-летнюю гражданку Украины, едва не убив ее, сообщают немецкие СМИ. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.

    По информации таблоида Bild, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остается неизвестным.

    После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение, заказав колбаски и картофель фри, передает РИА «Новости».

    Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.

    Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому.

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    Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины
    Шойгу: Российские войска снижают военный потенциал Украины

    1 ноября 2022, 13:53

    Текст: Елизавета Шишкова

    Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Он отметил, что удары наносятся высокоточным оружием. Поражаются объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины, передает РИА «Новости».

    По словам Шойгу, «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».

    Шойгу уточнил, что ВСУ обстреливают ЗАЭС, а также точки эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи. Также Шойгу уточнил, что за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS.

    Кроме того, за минувшие две недели были уничтожены почти 200 иностранных наемников, две установки залпового огня HIMARS, 235 других бронированных машин, 74 танка и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

    ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины.

    Ранее Шойгу на селекторном совещании заявил, что из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тысяч направлены в районы боевых действий

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    Медведев назвал победу России на Украине гарантией от начала Третьей мировой войны
    		    1 ноября 2022, 16:40
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Утверждение Запада о том, что «России нельзя дать победить в войне» косвенно говорит о желании западных стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил он.

    Ранее на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой Медведев заявил, что решение о включении новых регионов в состав России принято навсегда.

    Медведев в ходе переговоров выразил благодарность Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию кризиса на Украине и референдумам, состоявшимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

    «Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей» – указал российский политик.

    В ответ Мнангагва «подтвердил неизменность подобного подхода Хараре (столица Зимбаве) к обсуждению украинского сюжета на международных площадках, несмотря на беспрецедентное давление извне», говорится в сообщении.

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    Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
    Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»

    1 ноября 2022, 19:18

    Текст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.

    «Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.

    Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке. 

    Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».

    До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.

    До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.

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    Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
    Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
    		    2 ноября 2022, 04:22
    Фото: Министерство обороны России
    Текст: Антон Антонов

    Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.

    Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.

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    В Общественной палате поддержали введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
    		    1 ноября 2022, 12:02
    Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Чисто по-человечески вижу, что это правильная мера», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя законопроект депутатов Госдумы о введении уголовной ответственности за уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.

    В Госдуме готовится законопроект, согласно которому в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, если у человека нет отсрочки, передают «Известия». Штрафовать нарушителей предлагается на суммы от 200 до 500 тыс. рублей. Поясняется, что действующая 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу.

    «Я, как поколение 40 плюс, поддерживаю данный законопроект. Я отношусь к тем людям, которые если Родина позовет, пойдут защищать свою страну. Поэтому, я, естественно, поддерживаю и не совсем понимаю тех людей, которые пытаются уклониться. Чисто по-человечески вижу, что это правильная мера», – говорит Герасев.

    Он подчеркивает, что в нашем государстве необходимо предусмотреть наказание за уклонение от воинской службы, потому что «каждый мужчина как минимум должен понимать, что он защитник своей Родины».

    При этом член ОП вспоминает, что после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России были случаи, когда на службу забирали людей, которые имеют отсрочку или не годны к воинской службе по состоянию здоровья. Это произошло из-за того, что ранее в стране не было подобного положения, что привело к «неразберихе».

    «После всех этих реформ различных, в том числе военных, ситуаций в военкоматах, мы пришли к тому, что военкоматы не способны были переварить такое количество людей и справиться с этой задачей в том качестве, в котором нам хотелось бы. Здесь больше вопрос к Министерству обороны, которое должно навести порядок. И я уже вижу по своему региону (республика Карелия), что порядок наводится, набирается отдельный штаб, и те ошибки, которые были допущены в первые дни, потихонечку исправляются», – уверяет эксперт.

    По его словам, таких перегибов и недочетов, которые были сделаны в начале мобилизации, больше не будет в том же масштабе, а значит, система готова к введению новых законов.

    В сентябре Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс о военной службе, согласно которым в том числе призванные на военные сборы из запаса граждане понесут уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление службы. Позже соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

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    Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка
    Басурин: Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка

    1 ноября 2022, 13:14

    Текст: Антон Никитин

    Военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику, сообщил замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

    В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков, приводятся слова Басурина в сообщении НМ ДНР в Telegram.

    В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные, добавил Басурин.

    Ранее во вторник временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.

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    Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
    Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
    		    2 ноября 2022, 01:29
    Фото: denis-pushilin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.

    Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.

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    Кабмин Украины уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза»
    Правительство Украины официально уволило Витренко с поста главы «Нафтогаза»

    1 ноября 2022, 17:12

    Текст: Вера Басилая

    Украинское правительство уволило во вторник Юрия Витренко с поста главы компании «Нафтогаз Украины», сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

    Гончаренко сообщил об увольнении Витренко в своем Telegram-канале. По его словам, следующим главой «Нафтогаза» станет министр регионального развития Алексей Чернышов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку.

    До этого Витренко назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьезные проблемы с электричеством и отоплением.

    Витренко также заявлял, что в следующем отопительном сезоне на Украине планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.

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    В СБ ООН запланировано голосование по резолюции о биолабораториях на Украине
    Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о биолабораториях на Украине запланировано на среду
    		    2 ноября 2022, 03:30
    Фото: Li Zhipeng/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В среду в СБ ООН состоится голосование по проекту российской резолюции, касающейся военно-биологической деятельности на территории Украины, сообщили источники в Совбезе.

    Источники РИА «Новости» сообщили, что голосование планируется провести «во второй половине дня». В проекте резолюции Совбезу предлагается создать комиссию в составе всех членов СБ для расследования претензий к США и Украине по обязательствам в рамках Конвенции о биологическом оружии «в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории». 

    Напомним, в конце октября российская сторона направила жалобу председателю Совбеза ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что проект российской резолюции включает выезд экспертов на место для расследования.

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