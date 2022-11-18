В Татарстане попросили не освобождать мобилизованных от уплаты алиментов

Парламент Татарстана попросил не освобождать мобилизованных от уплаты алиментов

Госсовет Татарстана в ходе заседания 18 ноября принял обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, попросив не давать мобилизованным отсрочку по уплате алиментов.

Как заявила глава комитета Госсовета по соцполитике Светлана Захарова, сейчас мобилизованные имеют статус военнослужащих, а значит, взыскание алиментов с них подлежит приостановлению полностью или частично. Но в таком случае останутся без выплат пожилые родители и дети, заявила депутат.

Она добавила, что «регулярное получение алиментных платежей может являться одним из основных источников средств к существованию», пишет «Коммерсант».

«Данный вопрос требует незамедлительного решения в пользу детей и родителей должников», – считают в Госсовете Татарстана.

Ранее по этому вопросу обращались матери детей, которые получают алименты от мобилизованных.

Напомним, в конце октября в Госдуму поступил законопроект о приостановке судопроизводств в отношении добровольцев и мобилизованных.

Ранее в Госдуме заявили о выплатах мобилизованным до нового года.