Благовещенского ведущего праздников осудили за педофилию

В Благовещенском городском суде вынесен приговор известному благовещенскому ведущему праздников по делу о сексуальном насилии над ребенком.

Жителя Благовещенска осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера»: с учетом смягчающих обстоятельств, его приговорили к семи годам колонии строгого режима и году ограничения свободы после освобождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Источник в судебной системе Амурской области указал, что осужденный – известный ведущий праздников в Благовещенске.

Отмечается, что ему грозило до 20 лет колонии, но суд руководствовался ст.64 УК «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление». Указывается, что это стало возможно из-за наличия исключительных смягчающих обстоятельств, поведение виновного во время или после совершения преступления и прочее.

Что именно смягчило вину осужденного, не поясняется. Суд не раскрыл и обстоятельства преступления, поскольку заседания шли в закрытом режиме.

Ранее в Москве задержали местного жителя, который якобы заманил подростков и опоил их «сонной водой», одна девочка обвинила его в изнасиловании.