Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства РФ за сдачу в плен

Сенаторы внесли в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства за добровольную сдачу в плен и дезертирство

Сенаторы внесли в Госдуму к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве РФ поправки, которые предусматривают лишение приобретенного российского гражданства за добровольную сдачу в плен, дезертирство и неисполнение приказа в период военного положения.

Сенаторы Андрей Клишас, Григорий Карасин, Виктор Бондарев и Андрей Яцкин предлагают дополнить законопроект нормами, предусматривающими прекращение гражданства РФ, приобретенного в результате приема в гражданство, за ряд преступлений против военной службы, совершенных в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, передает «Интерфакс».

В частности, предлагается применять такое наказание за дезертирство, добровольную сдачу в плен, неисполнение подчиненным приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, нанесение побоев или иное насилие в отношении начальника во время исполнения им обязанностей военной службы, самовольное оставление части или места службы, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.

Кроме того, предлагается лишать приобретенного гражданства РФ и за нарушение правил несения боевого дежурства по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ либо по обеспечению ее безопасности, нарушение правил несения пограничной службы, караульной (вахтенной) службы, внутренней службы и патрулирования в гарнизоне, уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов военной техники, утрату военного имущества.

Совершение таких деяний в указанные периоды создает серьезную угрозу для безопасности Российской Федерации, считают авторы поправок.

В воскресенье в Госдуму была внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил.