|
|
США анонсировали санкции против российского ВПК
Глава минфина США Йеллен анонсировала санкции против «транснациональной сети» по закупкам для российского ВПК
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США введут санкции против транснациональной сети частных лиц и компаний, которые занимались закупками для российского военно-промышленного комплекса, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
Йеллен сообщила, что санкции введут против 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе тех, кто выполнял функции финансовых посредников. По словам Йеллен санкции станут элементом масштабных попыток США сорвать «военные усилия» России, а также лишить российскую сторону «необходимого оснащения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Напомним, в октябре замминистра финансов Уолли Адейомо заверил, что Вашингтон может вводить санкции в отношении государств, фирм и людей за поставки боеприпасов России или поддержку ее ВПК.
Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
|
|
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.
Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
В США охарактеризовали Зеленского тремя словами
Журналистка Fox News назвала Зеленского «королевой американских пособий»
|
|
Как заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News, президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий».
Она задалась вопросом, во сколько сейчас США обходится Украина, добавив, что для «королевы пособий», имея в виду Зеленского, этого недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир.
Журналистка призвала Штаты следить за тем, куда уходят миллиарды, потому что «потрясающие сотрудники» налоговой службы, почему-то не следят за деньгами.
Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что США поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
Байден присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Тelegram-канале фото с выступления Лаврова на саммите, на котором видно, что американская делегация вместе с Байденом присутствует в зале, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).
Напомним, Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммитов АСЕАН.
США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
|
|
Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»
Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.
По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.
Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам.
Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия ввела персональные санкции против родственников Байдена
Российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата действующего президента США Джо Байдена, сообщил МИД России.
Москва объявляет о санкциях против Вашингтона на основе принципа взаимности в связи с постоянными персональными санкциями в отношении российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, а также деятелей культуры, говорится в сообщении на сайте МИД.
Также ведомство привело список тех, в отношении кого введены ограничения: Валери Байден Оуэнс – сестра Джо Байдена; Джеймс Байден – брат Джо Байдена; Фрэнсис Байден – брат Джо Байдена; пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и другие лица.
Всего в списке 200 высокопоставленных персон - генералы, чиновники, сенаторы. Отмечается, что в их отношении действует запрет на въезд в Россию.
Байден предположил вероятность урегулирования конфликта на Украине
Байден заявил, что не видит способов регулировать конфликт на Украине
|
|
Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден перед поездкой в зарубежное турне отметил, что в данный момент не наблюдает шансов для мирного урегулирования конфликта на Украине без отвода российских войск на свою территорию.
По его словам, разногласия сторон не будут разрешены до тех пор, пока «Путин не уйдет из Украины», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в администрации США возникли противоречия по вопросу давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Москвой.
Так, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывает на необходимость вступить в переговоры, в то время как советники американского президента Джо Байдена и он сам полагают, что пока о переговорах говорить рано.
Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа считают, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждал президента Украины Владимира Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине назвали условие немедленной победы России
Замглавы Минэкономики Украины Качка: Отказ США от финансовой помощи Киеву означал бы немедленную победу России
Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США означало бы немедленную победу России, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка обозревателю Washington Post Джошу Рогину.
Качка заявил, что без финансовой поддержки со стороны США экономика Украины рухнет, что означало бы немедленную победу России. Автор статьи согласился с мнением украинского чиновника о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки США, Европы и Международного валютного фонда. При этом обозреватель сослался на мнение конгрессменов, отметив, что в этом случае украинские вооруженные силы не смогут воевать, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии США обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в Палате представителей и Сенате, а некоторые конгрессмены-республиканцы призвали к полному прекращению помощи Украине.
Накануне Пентагон объявил о передаче Украине четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, а также пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПВО.
В США разделились мнения по вопросу переговоров Киева с Москвой
В администрации США возникли противоречия по вопросу давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Москвой
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывает на необходимость вступить в переговоры, в то время как советники американского президента Джо Байдена и он сам полагают, что пока о переговорах говорить рано, сообщает газета The New York Times.
По информации источников издания, на нескольких совещаниях в Белом доме Милли отмечал, что Украина достигла того уровня готовности как раз до наступления зимы. По его словам, в холодное время года снижается накал боевых действий, из-за чего снижается возможность резких поворотов на поле боя. Генерал заверяет, что это время наилучшим образом подходит для ведения переговоров, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
При этом сторонники Байдена утверждают обратное, утверждая, что небольшое затишье только даст возможность российским военным перегруппироваться. Советники Байдена также полагают, что конфликт рано или поздно завершится мирными переговорами, но для говорить об этом преждевременно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией.
В четверг Госдеп США призвал Россию продемонстрировать готовность к серьезным переговорам по Украине. Днем ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
Сторонники 45-ого президента США Дональда Трампа считают, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждал Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией.
Лавров: Совместное заявление по итогам ВАС не принято из-за требований США по Украине
Глава МИД России Лавров: США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине
Совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) согласовать не удалось, поскольку США и ряд западных стран настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.
Лавров отметил, что каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, передает ТАСС.
Как отметил министр, в этой связи изложенные им итоги Восточноазиатского саммита и направления сотрудничества стран-участниц будут отражены в коммюнике, которое выпустит председательство Камбоджи от своего имени.
Он также указал на то, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его. По его словам, не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций, продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути дела конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР, пояснил Лавров.
Министр добавил, что в НАТО уже перестали заявлять о своей оборонительной сущности. Оборонительным альянс был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза – непонятно, от кого они оборонялись, – они эту линию обороны передвигали вплотную к российским границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы, подчеркнул он.
То есть, по словам Лаврова, они, «по сути дела, претендуют на то, что они будут играть здесь ведущую роль и так называемую линию обороны уже сдвигают к Южно-Китайскому морю».
Глава дипведомства обратил внимание на тенденцию к милитаризации региона путем сопряжения усилий здешних союзников США – Австралии, Новой Зеландии, Японии, с расширением присутствия НАТО. По его словам, на саммите ВАС российская сторона откровенно изложила свои оценки, схожие с российскими подходы были озвучены и Пекином.
«Но, к сожалению, едва ли это настроит США и их союзников на учет интересов большинства стран, которые здесь расположены, – продолжил Лавров. – Но будем продолжать нашу позицию доносить. В рамках АСЕАН она встречает понимание, хотя в АСЕАН тоже нет единого мнения, как дальше действовать в сфере безопасности в этом регионе. Так что если ставилась задача посеять сомнения в рядах АСЕАН и попытаться подорвать их монолитность, то, в общем-то, американцы достигают своих целей», – уточнил Лавров.
Глава МИД России отметил позицию большинства стран АСЕАН, которые, по его словам, нацелены на отстаивание собственных интересов и неподчинение действий АСЕАН интересам внерегиональных игроков. «Позицию России, позицию Китая, которые выступают за сохранение центральной роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
США закупят снаряды для ВСУ в Южной Корее
WSJ: США приобретут оружие у Южной Кореи для оказания помощи Украины в связи с истощением собственных боеприпасов
|
|
Впервые Южная Корея продает предназначенные для поля боя на Украине припасы Вашингтону, из чего можно сделать вывод, что арсеналы США опустели после нескольких месяцев войны с Россией, пишет газета Wall Street Journal.
По информации знакомых с ситуацией в США официальных лиц, Вашингтон планирует купить 100 тыс. выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов (калибр стандарта НАТО – прим. ВЗГЛЯД), которые привезут сразу в зону боевых действий на Украине, чего, по мнению американских экспертов, хватит на несколько недель активных военных действий, отмечает Wall Street Journal.
При этом газета указывает, что договоренность между Сеулом и Вашингтоном носит характер «секретной сделки». Таким образом, Южная Корея обходит свое обещание об отказе поставлять боеприпасы в зону боевых действий. Помимо прочего, для Сеула это может означать укрепление отношений с США – своему главному союзнику в сдерживании Северной Кореи.
США, в свою очередь, смогут не расходовать собственные запасы, которые, по мнению источников WSJ, заканчиваются. Так, по информации издания, в августе запас снарядов сократился до уровня, который серьезно обеспокоил Пентагон. В данный же момент ситуация заметно ухудшилась, указывает издание.
Как ранее заявила спикер российского МИД Мария Захарова, страны Запада накачивают оружием и боеприпасами Украину, предоставляют разведданные, обучают солдат, что приближает к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность, что Украина не продержится и месяца без военной помощи США и НАТО.
В октябре Пентагон пообещал Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для РСЗО HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На этом фоне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
Рябков назвал факторы увеличения шансов на переговоры по Украине
Замглавы МИД Рябков заявил, что шансы на диалог по Украине возрастут в случае, если Киеву это прикажет Запад
Вероятность переговоров по Украине станет выше, если Киеву на это укажут «из соответствующих столиц», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, существует вероятность, что шансы на переговоры между Россией и Украиной могут увеличиться в случае, если Киеву поступят соответствующие указания со стороны Запада, передает ТАСС.
Касательно вопроса о возможной встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на саммите G20, Рябков отметил, что в повестке такого плана нет. По его словам, из Вашингтона приходят те же сигналы.
Замглавы МИД добавил, что данный момент нет прогнозов и относительно прибытия нового посла США в России Линн Трейси в Москву.
Австралийцы резко раскритиковали премьера за нападки на Путина
Жители Австралии резко раскритиковали премьера Альбанезе за нападки на Путина
Читатели издания Sky News раскритиковали премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который призвал мировое сообщество продолжить давление на президента России Владимира Путина.
По мнению политика, именно таким способом можно заставить Путина отступить в украинском конфликте, передает «360».
Заявление сделано перед визитом на саммит G20 на Бали. Один из пользователей высмеял подобное заявление политика, который вдруг поверил в свои слова.
Альбанезе сравнили с услужливым псом США, который «тявкает на Путина» вместо того, чтобы обосновать свои слова.
Ранее пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление перед саммитом G20 о российских военных.