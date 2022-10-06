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В Пентагоне не нашли признаков подготовки России к ядерному удару
Пентагон: США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия
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Соединенные Штаты не усматривают признаков подготовки России к применению ядерного оружия и не видят никаких оснований корректировать расстановку американских ядерных сил, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Как подчеркнул пресс-секретарь Пентагона, в ведомстве не считают, что президент России Владимир Путин принял сейчас решение о применении ядерного оружия и не обладают информацией, которая заставила бы Соединенные Штаты корректировать расстановку стратегических сил сдерживания, передает ТАСС.
«Повторю, мы относимся к этому весьма серьезно. Мы продолжим следить за ситуацией, а пока наше внимание сосредоточено на поддержке Украины», – заявил Райдер. Он добавил, что «бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно».
Ранее в четверг Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) решило закупить крупную партию препарата от острой лучевой болезни, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиоактивных и ядерных чрезвычайных ситуаций.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о превентивном ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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В администрации Байдена сочли возможным захват Крыма Украиной
Daily Telegraph: Администрация президента США Байдена считает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым
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Администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.
Как считает источник издания из числа высокопоставленных американских военных чиновников, темпы продвижения украинских войск в Херсонской области «обнадеживают». По его мнению, захват Крыма Украиной якобы «теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», передает ТАСС.
Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Минобороны Белоруссии заявило о развертывании ударных группировок НАТО у границ страны
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об опасных для России силах НАТО в сопредельных с республикой странах
Силы и средства НАТО, развернутые в соседних с Белоруссией странах, станут основой для формирования ударных группировок против республики и России, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – передает ТАСС слова главы белорусского ведомства.
Напомним, после подачи Киевом заявки на вступление в НАТО глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
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Эксперт объяснил желание США дистанцироваться от убийства Дугиной
Американист Дудаков: Вашингтон опасается ответа России на совершенные Украиной теракты
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США пытаются намекнуть Украине, что не стоит совершать подобные теракты в будущем. Иначе это может привести к эскалации конфликта и прямому противостоянию России и НАТО. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил американист Малек Дудаков, комментируя сообщение The New York Times о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной.
«Заявляя о непричастности к убийству Дарьи Дугиной, американцы отстраняются от самых одиозных действий украинского режима. Мол, украинцы сделали это сами. Штаты якобы не знают, как работает механизм принятия решений в Киеве, и якобы никак не влияют на этот процесс», – рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
«Кроме того, Штаты пытаются показать, что когда власти Украины занимаются политическим террором, это идет вразрез с интересами США. То есть они как бы предостерегают Украину от таких же действий в дальнейшем», – рассуждает собеседник.
«Все это американцы заявляют не потому, что им интересны судьбы российских чиновников, которые погибают в терактах на освобожденных территориях, или они обеспокоены убийством журналистки Дарьи Дугиной. Просто они боятся эскалации конфликта и того, что Россия очень жестко ответит на территории НАТО. Но все это, конечно, выглядит слишком наивно», – замечает американист.
«Мы, безусловно, понимаем, что Вашингтон влияет на принятие решений в Киеве. Возможно, конкретная операция со взрывом машины, где была Дарья Дугина, и не согласовывалась с Белым домом, но общая отмашка, что надо заниматься такой террористической деятельностью, однозначно была», – уверен эксперт.
«Я бы рассматривал такие заявления как попытку разведсообщества США в какой-то степени сдержать эскалацию конфликта и сохранить его в рамках Украины. Для Вашингтона крайне важно, чтобы безопасность стран НАТО и, в частности, США не страдала в условиях гибридной войны с Россией. Нынешняя ситуация их более чем устраивает и они не хотели бы, чтобы украинцы настолько накалили конфликт, вынуждая нас жестко ответить. Тогда встал бы вопрос о прямом столкновении России и НАТО», – полагает собеседник.
Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению разведывательных служб США, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины,
Издание отмечает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец погибшей, философ Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали от украинской стороны. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Кроме того, в конце сентября в Херсонской области произошло два теракта, в результате которых погибли первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
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Bloomberg: У Парижа и Берлина возникли принципиальные разногласия
Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере
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Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере, это прослеживается и в поведении лидеров стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Разногласия между странами ЕС наблюдаются по поводу того, как члены Евросоюза могут защитить свои страны в разгар экономического кризиса, сообщает Bloomberg.
Спор начался после введения европейских санкций в отношении России, указали собеседники агентства. При этом разногласия есть и по поводу военной тематики: Макрон является сторонником европейского оборонного проекта, но ФРГ скептически относится к вооруженным силам и видит в предложениях французского лидера попытку укрепить французские компании и влияние.
Один из собеседников рассказал, что одна из встреч французского премьера Элизабет Борн с Шольцем была отменена под предлогом якобы заражения коронавирусом. Встреча планировалась 29 сентября. Однако в тот же день тот якобы присоединился к пресс-конференции по видеосвязи, чтобы объявить о плане по займу на 200 млрд евро для смягчения энергетического кризиса.
Также агентство обратило внимание на медленный прогресс в проекте европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), в котором задействованы и Франция, и Германия, а также Испания.
Источники указали, что несмотря на заявления глав оборонных ведомств Франции и Германии о продвижении проекта, обе стороны рассматривают возможность работать в одиночку.
Они отметили, что в случае отмены проекта французская Dassault Aviation SA намерена создать свой собственный истребитель, а Германия рассчитывает на импорт из США.
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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В США испугались возможности резкого сокращения добычи нефти в России
Bloomberg: Москва может резко сократить добычу нефти в ответ на попытку Запада ввести потолок цен на российское топливо
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Если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на топливо из РФ, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, что может оказать немедленное давление на рынки, сообщает Bloomberg.
Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без ущерба своим нефтяным месторождениям, передает РИА «Новости».
«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», – сказал МакНелли.
«Даже половина от этого (сокращения добычи) может оказать немедленное давление на рынки», – добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.
Сокращение производства – не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».
Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
Во вторник Wall Street Journal сообщала, что ЕС, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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МИД: Элита Германии подчинилась русофобским установкам США
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Заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам Вашингтона, который поставил задачу вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
По его словам, все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи (канцлер Олаф Шольц) и о том, что Германия уже сейчас якобы обходится без российского газа, – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США, передает РИА «Новости».
Тяпкин подчеркнул, что это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка. Он также пояснил, что действия в этом направлении предпринимались Берлином еще при правительстве Ангелы Меркель.
Так, по мнению дипломата, сейчас видны последствия этой стратегии в развитии. Тяпкин указывает, что достаточно проследить в ретроспективе «успехи» на этом поприще кабинета Олафа Шольца – запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», давление (с последующей экспроприацией) на германские дочерние структуры ПАО «Газпром», де-факто национализация активов в ФРГ Роснефти, бездействие Берлина в связи с блокированием транзита нашего газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для «Северного потока – 1».
Резюмируя, дипломат подчеркнул, что при всех этих действиях саму Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании энергетического оружия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
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Посол Антонов предупредил США о готовности России защищать Крым и новые регионы
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Российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Как подчеркнул Антонов, он твердо убежден, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть Российской Федерации, передает ТАСС.
«В этом наши действия будут непреклонны. Эту мысль во всех наших беседах с американскими – я хотел сказать «друзьями», не могу так сказать – партнерами, наверное, собеседниками лучше будет сказать, мы пытаемся все время донести до них, чтобы они прекрасно это поняли», – сказал дипломат в эфире Первого канала.
Антонов отметил, что диппредставительство РФ в Вашингтоне обратило внимание на увеличившееся количество публикаций в американских СМИ, причем со ссылками на источники в Пентагоне, о том, что Вашингтон разрешает ВСУ «наносить удары даже по Крыму, а также по новым территориям Российской Федерации».
Он подтвердил, что кризис между США и Россией «приобретает другое содержание». «Потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо. И бьют американским оружием», – подчеркнул посол. «И мы вновь с вами приходим к проблеме прямого вовлечения Соединенных Штатов Америки в этот конфликт», – подытожил Антонов.
Напомним, как сообщило британское издание The Daily Telegraph, администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины якобы в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области.
В среду заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что уже имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление Пентагона о возможности использования поставляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию. В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине в связи с решением администрации президента США Джо Байдена продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением.
Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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США решили закупить препараты для лечения лучевой болезни
Минздрав США выделит 290 млн долларов на закупку препаратов от лучевой болезни
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) выделит 290 млн долларов на закупку партии препарата Nplate, который применятся при лечении острой лучевой болезни.
В ведомстве пояснили, что HHS закупает партию препарата Nplate, который одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь у взрослых и детей, для того чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиоактивных и ядерных чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».
Как отмечается в релизе Минздрава США, управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящее в состав подразделения HHS по стратегической готовности и реагированию, использует... 290 млн долларов из проекта «Биозащита» для закупки этой партии препарата».
Позднее представитель министерства, комментируя британской газете Telegraph информацию о закупке препарата, заверил, что это является частью текущей работы по обеспечению готовности и радиологической безопасности, а не связано с политической обстановкой в мире.
Ранее газета Times сообщила, что НАТО предупредила страны-члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что Россия не планирует принимать участия в упражнениях по ядерной риторике.
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США решили ослабить санкции против Венесуэлы ради добычи нефти
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Администрация президента США Джо Байдена готовится смягчить санкции против Венесуэлы, чтобы позволить энергетической компании Chevron Corp. возобновить добычу нефти. Это поможет создать рынки США и Европы для экспорта нефти из Венесуэлы, сообщают источники газеты Wall Street Journal.
По информации газеты Wall Street Journal, в обмен на значительное ослабление санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновит давно прерванные переговоры с оппозицией страны, чтобы обсудить условия, необходимые для проведения свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году.
Также отмечается, что США, правительство Венесуэлы и некоторые деятели венесуэльской оппозиции уже разработали соглашение, которое освободит сотни миллионов долларов венесуэльских государственных средств, замороженных в американских банках, для оплаты импорта продуктов питания, лекарств и оборудования для изношенной электросети страны и муниципальные системы водоснабжения.
Однако исполнительный вице-президент боливарианской республики Дельси Родригес обвинила США во вмешательстве в территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной, передает ТАСС.
Политик написала в своем Twitter (запрещен в России), что Венесуэла не приемлет вмешательство правительства США в территориальный спор вокруг Гайана-Эссекибо. Родригес заявила, что таким образом США стремятся укрепить свою энергетическую гегемонию и гегемонии своих транснациональных компаний. Она добавила, что неправомерное давление в нарушение международного права недопустимо.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арабский мир устоял и пошел против Вашингтона на фоне решения стран ОПЕК+ пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году.
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От России в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.
В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ «встала на сторону России».
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Лукашенко: Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия
Президент Белоруссии Лукашенко считает, что размещение американского ядерного оружия в Польше – уже решенный вопрос
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия.
По словам белорусского лидера, заявление главы Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на своей территории говорит о том, что появилась реальная угроза атаки тактическим ядерным оружием, поэтому надо принимать меры, передает РИА «Новости».
«Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», – сказал Лукашенко.
Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. Он заявил, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.
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В офисе Зеленского отреагировали на слова Маска по урегулированию конфликта на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк отреагировал на слова Маска об Украине
Украинская сторона не намерена допускать, чтобы судьбу страны решали без нее, заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова американского бизнесмена Илона Маска.
Проблемой тех, кто предлагает мирные решения, является то, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить на обсуждение саму Украину, заявил Подоляк, передает РИА «Новости».
«Это делает их фантазии невозможными, а дискуссии – не стоящими времени. Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без Украины», – отметил он.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
Позже Маск заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию.
Антонов сравнил напряженность между Россией и США с Карибским кризисом
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Отношения России и США в плачевном состоянии, но не как во время Карибского кризиса
Российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал между двумя странами во времена Карибского кризиса, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов констатировал, что российско-американские отношения сегодня находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, передает ТАСС.
«Я бы, пожалуй, оттолкнулся от главного: попытаться понять, почему сегодня российско-американские отношения находятся в столь плачевном состоянии. <…> Просто сказать, что отношения между Россией и США подошли к опасной черте, – сегодня это ничего не сказать», – отметил Антонов в эфире Первого канала.
«В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации [отношений с РФ] и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», – сказал Антонов.
«Украина – это всего лишь триггер, чтобы обнажились все те глубинные проблемы, которые сегодня существуют в мире. Нас не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются нам навязывать», – добавил посол РФ в Соединенных Штатах.
Российский дипломат отметил, что речь сегодня идет о тектонических сдвигах на международной арене, на фоне которых Вашингтон пытается отстаивать созданный им в своих интересах миропорядок.
При этом Антонов выразил мнение, что Россия и США «еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал 60 лет тому назад», во времена Карибского кризиса.
Как отметил дипломат, поддержание взаимодействия с Вашингтоном в области контроля над вооружениями важно для Москвы. «Для нас очевидна важность взаимодействия в области контроля над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными державами. Меры укрепления доверия и безопасности отвечают национальным интересам народов России, США и всего мира», – заявил Антонов в эфире Первого канала.
Кроме того, по словам российского посла, в США не готовы полностью разрывать дипотношения с Москвой, считая это нецелесообразным. Он добавил, что в скором времени в РФ может быть назначен новый американский посол. «Американцы на политическом уровне заявляют о нецелесообразности полного разрыва дипотношений, считают необходимым иметь в Москве своих представителей. К слову, недавно было объявлено о том, что в скором будущем можно ожидать назначения в Москву нового посла», – отметил Антонов.
Ранее Антонов заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Захарова заявила о последствиях для Запада при подаче Киевом заявки в НАТО
Представитель МИД России Захарова заявила о неудобном положении для США и Запада из-за заявки Киева на вступление в НАТО
Подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставила США и Запад в неудобное положение, им неловко отказать Украине, об этом заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Однако подача заявки Киевом на ускоренное вступление в НАТО поставила Вашингтон и его союзников в достаточно сложное положение: отказать стране, которую западники так старательно пестовали, как последний заслон перед российской угрозой, вроде как бы неловко, в том числе надо будет объясняться», – передает ТАСС ее слова.
Захарова добавила, что все понимают и то, что согласие потребует задействовать статью 5 Вашингтонского договора, что автоматически сделало бы НАТО стороной конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
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