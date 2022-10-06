В Пентагоне не нашли признаков подготовки России к ядерному удару

Антонов сравнил напряженность между Россией и США с Карибским кризисом

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Отношения России и США в плачевном состоянии, но не как во время Карибского кризиса

Российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал между двумя странами во времена Карибского кризиса, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов констатировал, что российско-американские отношения сегодня находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, передает ТАСС.

«Я бы, пожалуй, оттолкнулся от главного: попытаться понять, почему сегодня российско-американские отношения находятся в столь плачевном состоянии. <…> Просто сказать, что отношения между Россией и США подошли к опасной черте, – сегодня это ничего не сказать», – отметил Антонов в эфире Первого канала.

«В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации [отношений с РФ] и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», – сказал Антонов.

«Украина – это всего лишь триггер, чтобы обнажились все те глубинные проблемы, которые сегодня существуют в мире. Нас не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются нам навязывать», – добавил посол РФ в Соединенных Штатах.

Российский дипломат отметил, что речь сегодня идет о тектонических сдвигах на международной арене, на фоне которых Вашингтон пытается отстаивать созданный им в своих интересах миропорядок.

При этом Антонов выразил мнение, что Россия и США «еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал 60 лет тому назад», во времена Карибского кризиса.

Как отметил дипломат, поддержание взаимодействия с Вашингтоном в области контроля над вооружениями важно для Москвы. «Для нас очевидна важность взаимодействия в области контроля над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными державами. Меры укрепления доверия и безопасности отвечают национальным интересам народов России, США и всего мира», – заявил Антонов в эфире Первого канала.

Кроме того, по словам российского посла, в США не готовы полностью разрывать дипотношения с Москвой, считая это нецелесообразным. Он добавил, что в скором времени в РФ может быть назначен новый американский посол. «Американцы на политическом уровне заявляют о нецелесообразности полного разрыва дипотношений, считают необходимым иметь в Москве своих представителей. К слову, недавно было объявлено о том, что в скором будущем можно ожидать назначения в Москву нового посла», – отметил Антонов.

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