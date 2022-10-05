Боррель предупредил о переходе конфликта на Украине в опасную фазу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о растущей угрозе применения ядерного оружия на фоне наступления ВСУ

Конфликт на Украине переходит в опасную фазу из-за якобы растущей угрозы применения ядерного оружия на фоне «перехода в наступление украинских вооруженных формирований», заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Украина перешла в наступление и с этого момента конфликт вступил в опасную фазу, поскольку перед нами встает перспектива ужасного сценария. Мы не должны закрывать глаза на это. Мы по-прежнему имеем дело со сценарием конвенциональной войны, которая, однако, может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, учитывая, что одной из сторон является ядерная держава. Такой сценарий вызывает обеспокоенность, и мы должны показать, что наша поддержка Украины не ослабевает», – передает ТАСС слова Борреля на пленарной сессии Европарламента.

Вместе с тем Боррель подчеркнул, что помимо победы на поле боя «необходимо одержать победу в борьбе идей». «За войной как таковой стоит битва за превосходство ценностей», – подчеркнул он. На этом фоне глава европейской дипломатии также пообещал прилагать усилия по противодействию России, которая «ведет активную кампанию по всему миру, чтобы показать, что последствия этой войны на самом деле происходят от [западных] санкций против нее».

«Эта война не может закончиться лишь потому, что западный мир выдохнется. Так считает Россия, что наши демократии слабы, а наше общество не перенесет морозной зимы», – сказал он, заметив, что «в прошлом генерал Мороз уже помогал России выигрывать конфликты». Боррель произнес вдохновенное воззвание к жителям Европы о том, что «поддержка Украины должна быть тотальной», поскольку там «разыгрывается будущее» Европы.

«Раньше у нас не было четкой политики в отношении Украины, теперь же она есть. Мы работаем над тем, чтобы она стала членом Евросоюза», – сказал он. В этой связи он призвал европейцев «осознать, что если цена должна быть заплачена, она будет справедливой», поскольку иначе Европе придется заплатить гораздо больше в будущем.

Боррель заявил о необходимости готовиться к мирному урегулированию конфликта. Выход из сложившейся ситуации он видит в том, чтобы «Россия показала свою политическую и моральную ответственность за войну, оплатила разрушения и понесла наказание за военные преступления». Вместе с тем он выступил за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Боррель назвал стремление Украины вступить в НАТО несвоевременным.