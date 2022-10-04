Россия заявила протест из-за «неадекватного решения Японии»

Посол России в Токио Михаил Галузин выразил японской стороне протест в связи с «неадекватным и произвольным решением» объявить персоной нон грата консула российского генконсульства в Саппоро (префектура Хоккайдо).

Как говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии, эта позиция была доведена во вторник на встрече посла с первым замглавы МИД Японии Такэо Мори.

Кроме того, Галузин указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула генерального консульства Японии во Владивостоке, поскольку японский дипломат был задержан с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию за деньги. Российский же дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал, подчеркивается в сообщении.

Ранее во вторник правительство Японии приняло решение о высылке одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока.

Напомним, 26 сентября ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Тацунори был объявлен в России персоной нон грата. Япония сочла неприемлемым задержание консула и потребовала от России извинений. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.

Газета ВЗГЛЯД писала, на чем ФСБ поймала неопытного японского консула.

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