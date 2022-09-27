На чем ФСБ поймала неопытного японского консула

Япония возмущена – консул этой страны во Владивостоке задержан ФСБ и объявлен персоной нон-грата. Однако российская контрразведка сработала безупречно, имеются видеодоказательства шпионской работы, которой занимался японский дипломат. Что именно его интересовало и как удалось его отследить?

Консул Японии во Владивостоке Тацунори Мотоки, объявленный персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатической (проще говоря, за шпионаж), должен до 28 сентября покинуть Россию. Он был задержан с поличным, доставлен в отделение полиции, где признал свою вину.

Если точнее, то он признал факт того, что нарушил российское законодательство и осознает это. По горячим следам японский МИД вызвал российского посла в Токио и заявил ему «решительный протест» (в японских источниках употреблено слово «суровый»), но к этому времени Мотоки уже отпустили из полицейского участка, поскольку сотрудник консульства обладает дипломатической неприкосновенностью.

В консульстве Японии Мотоки руководил политическим отделом. Вопреки распространенному мнению, консулы – не технические сотрудники, которые только визы штампуют. Консулы могут самостоятельно вести различные направления сотрудничества в стране пребывания.

В крупных странах консульства в нестоличных городах – по факту филиалы посольства. Если вы хотите вести экономическую деятельность во Владивостоке с Японией или устроить концерт на японских барабанах, то для поиска связей не обязательно ехать в Москву. Консульство выполняет массу всякого рода представительских и не только функций. Можно спорить о том, зачем там нужен политический отдел в нагрузку к экономике, культуре и экологии, но он есть.

Тацунори Мотоки был задержан после того, как получил на руки материалы, «имеющие ограниченное распространение» об отношениях России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии западных и японских санкций на экономическую обстановку в Приморье. За эти материалы он заплатил, то есть совершил акт шпионажа, несовместимый с дипломатическим статусом. На видео, которое распространила ФСБ, видно, как Мотоки сидит в ресторане с девушкой. Она достает из папки какие-то листы формата А4 и передает их консулу. Он пододвигает их к себе. Выражаясь юридическим языком, налицо факт события преступления.

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Традиционная скупость официального заявления ФСБ сразу же породила множество конспирологических версий. Во-первых, девушка, передавшая японцу «материалы ограниченного распространения», задержана не была. Из этого следует, что весь процесс получения консулом секретных данных контролировался. С какого момента он контролировался – другой вопрос. Во-вторых, отношения России с какой именно страной Азиатско-Тихоокеанского региона интересовали Мотоки-сан?

Первое, что приходит на ум – Китай. Ну не Северная же Корея. Но Мотоки дипломат и шпион относительно молодой. Он мог и не выбирать, какую информацию покупать. Конечно, японцев очень интересуют российско-китайские отношения. Но предложить японскому консулу на продажу неустановленная девушка могла вообще что угодно.

Логика поведения Мотоки тоже понятна. Ему предлагают секретную информацию, он ее покупает. Без разницы про какую страну там написано, главное, что информация под грифом – значит, представляет разведывательный интерес.

Но ситуация радикально меняется, если предположить, что Мотоки заказывал какую-то конкретную информацию. Это более интересный поворот, поскольку по тому, какую информацию заказывает шпион, легко можно определить круг интересов его начальства.

Мы не знаем, о какой стране идет речь. Знаем только, что Мотоки интересовался также тем, какой эффект оказали западные и японские санкции на экономику Приморья. Непонятно, почему этим занимался работник политического, а не экономического отдела. Скорее всего, это случайность. У Мотоки появился контакт (та самая девушка) с доступом к такого рода информации, и он этот контакт решил реализовать. Знала бы она что-нибудь про Тихоокеанский флот – он был и это купил. Выбирать тут не приходится.

Почему-то стала распространяться версия, что задержание консула Мотоки чуть ли не реверанс в сторону Китая. Нет никаких подтверждающих эту версию данных. Задержания иностранных дипломатов, занятых незаконной деятельностью (конкретно шпионажем), крайне редко бывают связаны с интересами третьих стран или с желанием кому-то «понравиться».

Если Мотоки на самом деле интересовался российско-китайскими отношениями, то это действительно может представлять некую важность для Пекина.

Мотоки явно вели не один день. И могли вести еще целую вечность, попутно скармливая молодому и не очень опытному шпиону килограммы дезинформации. А китайцам, если есть на то воля Божья и вышестоящего начальства, можно было шепнуть на ушко: знаете, дорогие братья китайцы, там Япония очень интересуется нашими отношениями. И никто б не удивился, поскольку Токио будет интересоваться ходом российско-китайских отношений пока свет стоит. Это дважды два.

Скорее всего, утверждения о том, что задержание Мотоки как-то связано с интересами Пекина, исходит из посыла о том, что весь мир – шахматная доска, на которой сейчас играют американцы и китайцы. Есть экзальтированные группы, которые даже специальную военную операцию на Украине считают лишь эпизодом этой пресловутой американо-китайской партии. А тут во Владивостоке целого японского шпиона поймали. Ну как тут без Пекина?

В реальном же мире такие задержания и выдворения из страны в 48 часов – события самодостаточные и в 99 случаях из ста никакими внешними факторами не определяемые. Скорее наоборот. Если отношения между двумя странами, что называется, на подъеме, то даже выявленных иностранных шпионов предпочитают не задерживать, чтобы не подпортить картину.

Вести его можно бесконечно долго. Это увлекательная игра со множеством разнообразных бонусов. А задерживают с поличным в совсем уж вопиющих случаях или же в ситуации, когда это никак не повлияет на отношения между странами.

А отношения с Японией сейчас хуже некуда, их ничто уже не испортит. Да, Токио пытается как-то выкрутиться с инвестициями на Сахалине. И санкции соблюсти, и деньги с нефтью и газом не потерять. Но для этого надо перестать ритуально повторять «Курилы – наши!» и отменить санкции. В такой обстановке одним консулом больше, одним меньше – уже не существенно. Возможно, в контрразведке решили просто не рисковать. Мало ли куда он еще попытается влезть, самурай этот. А играть вдолгую с ним, видимо, было сочтено невыгодной тратой ресурсов.

Возможно, многих смутил ранг консула. Звучит, конечно, громко. Но сотрудники консульства все – консулы, кроме секретарей и водителей, которых, кстати, японцы нанимают среди местных жителей. А руководит консульством господин Ёсида Кэнсукэ в ранге генерального консула. Вот если бы его задержали с секретными материалами в суши-баре, это был бы феерический скандал с очевидно политической подоплекой. А задержанный и отправленный домой Мотоки-сан всего лишь рядовой сотрудник дипломатического учреждения. Никакой конспирологии, рутинная работа.