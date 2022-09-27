На чем ФСБ поймала неопытного японского консула

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27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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Европейские беды сулят США огромные выгоды

Европейский кризис на руку США PA Images/Reuters
Пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

Вопрос об ограничении права на выезд надо рассматривать очень аккуратно, считают политики Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
Крымский сенатор Сергей Цеков в понедельник выступил с инициативой запретить россиянам призывного возраста выезд за границу. Но его коллеги-парламентарии высказались против такой идеи – по их мнению, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны также заявило, что ограничений на передвижение граждан нет. Кто покинул страну, испугавшись частичной мобилизации, и почему сейчас нет необходимости закрывать границу? Подробности...
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Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону

Выступление главы МИД РФ на Генассамблее ООН Валерий Шарифулин/ТАСС
«Во многом от позиции Востока и Юга зависит исход этой войны. Войны Запада за восстановление его доминирования и войны России за ее выживание и статус великой державы». Такими словами политологи объясняют смысл одного из важнейших событий прошедшей недели – речи главы МИД РФ, произнесенной с трибуны ООН. О чем сказал Сергей Лавров и к кому обращался? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Нужно ли опасаться смены элит в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Одним из важнейших факторов, сделавших неизбежным военно-политический кризис в Европе, стала эволюция европейских политических элит после завершения холодной войны. Правильнее было бы, конечно, назвать этот процесс деградацией. Подробности...
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Почему Эрдоган вцепился в Сирию

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Больше всего текущее положение выгодно американцам – они откровенно не хотят, чтобы Асад и Эрдоган встречались и о чем-то договаривались. Подробности...

Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Диверсия на «Северных потоках»

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Обмен с Медведчуком и «азовцами»

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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    На чем ФСБ поймала неопытного японского консула

    Тацунори Мотоки теперь должен вернуться в Японию
    		   27 сентября 2022, 18:00
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Япония возмущена – консул этой страны во Владивостоке задержан ФСБ и объявлен персоной нон-грата. Однако российская контрразведка сработала безупречно, имеются видеодоказательства шпионской работы, которой занимался японский дипломат. Что именно его интересовало и как удалось его отследить?

    Консул Японии во Владивостоке Тацунори Мотоки, объявленный персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатической (проще говоря, за шпионаж), должен до 28 сентября покинуть Россию. Он был задержан с поличным, доставлен в отделение полиции, где признал свою вину.

    Если точнее, то он признал факт того, что нарушил российское законодательство и осознает это. По горячим следам японский МИД вызвал российского посла в Токио и заявил ему «решительный протест» (в японских источниках употреблено слово «суровый»), но к этому времени Мотоки уже отпустили из полицейского участка, поскольку сотрудник консульства обладает дипломатической неприкосновенностью.

    В консульстве Японии Мотоки руководил политическим отделом. Вопреки распространенному мнению, консулы – не технические сотрудники, которые только визы штампуют. Консулы могут самостоятельно вести различные направления сотрудничества в стране пребывания.

    В крупных странах консульства в нестоличных городах – по факту филиалы посольства. Если вы хотите вести экономическую деятельность во Владивостоке с Японией или устроить концерт на японских барабанах, то для поиска связей не обязательно ехать в Москву. Консульство выполняет массу всякого рода представительских и не только функций. Можно спорить о том, зачем там нужен политический отдел в нагрузку к экономике, культуре и экологии, но он есть.

    Тацунори Мотоки был задержан после того, как получил на руки материалы, «имеющие ограниченное распространение» об отношениях России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии западных и японских санкций на экономическую обстановку в Приморье. За эти материалы он заплатил, то есть совершил акт шпионажа, несовместимый с дипломатическим статусом. На видео, которое распространила ФСБ, видно, как Мотоки сидит в ресторане с девушкой. Она достает из папки какие-то листы формата А4 и передает их консулу. Он пододвигает их к себе. Выражаясь юридическим языком, налицо факт события преступления.

    Традиционная скупость официального заявления ФСБ сразу же породила множество конспирологических версий. Во-первых, девушка, передавшая японцу «материалы ограниченного распространения», задержана не была. Из этого следует, что весь процесс получения консулом секретных данных контролировался. С какого момента он контролировался – другой вопрос. Во-вторых, отношения России с какой именно страной Азиатско-Тихоокеанского региона интересовали Мотоки-сан?

    Первое, что приходит на ум – Китай. Ну не Северная же Корея. Но Мотоки дипломат и шпион относительно молодой. Он мог и не выбирать, какую информацию покупать. Конечно, японцев очень интересуют российско-китайские отношения. Но предложить японскому консулу на продажу неустановленная девушка могла вообще что угодно.

    Логика поведения Мотоки тоже понятна. Ему предлагают секретную информацию, он ее покупает. Без разницы про какую страну там написано, главное, что информация под грифом – значит, представляет разведывательный интерес.

    Но ситуация радикально меняется, если предположить, что Мотоки заказывал какую-то конкретную информацию. Это более интересный поворот, поскольку по тому, какую информацию заказывает шпион, легко можно определить круг интересов его начальства.

    Мы не знаем, о какой стране идет речь. Знаем только, что Мотоки интересовался также тем, какой эффект оказали западные и японские санкции на экономику Приморья. Непонятно, почему этим занимался работник политического, а не экономического отдела. Скорее всего, это случайность. У Мотоки появился контакт (та самая девушка) с доступом к такого рода информации, и он этот контакт решил реализовать. Знала бы она что-нибудь про Тихоокеанский флот – он был и это купил. Выбирать тут не приходится.

    Почему-то стала распространяться версия, что задержание консула Мотоки чуть ли не реверанс в сторону Китая. Нет никаких подтверждающих эту версию данных. Задержания иностранных дипломатов, занятых незаконной деятельностью (конкретно шпионажем), крайне редко бывают связаны с интересами третьих стран или с желанием кому-то «понравиться».

    Если Мотоки на самом деле интересовался российско-китайскими отношениями, то это действительно может представлять некую важность для Пекина.

    Мотоки явно вели не один день. И могли вести еще целую вечность, попутно скармливая молодому и не очень опытному шпиону килограммы дезинформации. А китайцам, если есть на то воля Божья и вышестоящего начальства, можно было шепнуть на ушко: знаете, дорогие братья китайцы, там Япония очень интересуется нашими отношениями. И никто б не удивился, поскольку Токио будет интересоваться ходом российско-китайских отношений пока свет стоит. Это дважды два.

    Скорее всего, утверждения о том, что задержание Мотоки как-то связано с интересами Пекина, исходит из посыла о том, что весь мир – шахматная доска, на которой сейчас играют американцы и китайцы. Есть экзальтированные группы, которые даже специальную военную операцию на Украине считают лишь эпизодом этой пресловутой американо-китайской партии. А тут во Владивостоке целого японского шпиона поймали. Ну как тут без Пекина?

    В реальном же мире такие задержания и выдворения из страны в 48 часов – события самодостаточные и в 99 случаях из ста никакими внешними факторами не определяемые. Скорее наоборот. Если отношения между двумя странами, что называется, на подъеме, то даже выявленных иностранных шпионов предпочитают не задерживать, чтобы не подпортить картину.

    Вести его можно бесконечно долго. Это увлекательная игра со множеством разнообразных бонусов. А задерживают с поличным в совсем уж вопиющих случаях или же в ситуации, когда это никак не повлияет на отношения между странами.

    А отношения с Японией сейчас хуже некуда, их ничто уже не испортит. Да, Токио пытается как-то выкрутиться с инвестициями на Сахалине. И санкции соблюсти, и деньги с нефтью и газом не потерять. Но для этого надо перестать ритуально повторять «Курилы – наши!» и отменить санкции. В такой обстановке одним консулом больше, одним меньше – уже не существенно. Возможно, в контрразведке решили просто не рисковать. Мало ли куда он еще попытается влезть, самурай этот. А играть вдолгую с ним, видимо, было сочтено невыгодной тратой ресурсов.

    Возможно, многих смутил ранг консула. Звучит, конечно, громко. Но сотрудники консульства все – консулы, кроме секретарей и водителей, которых, кстати, японцы нанимают среди местных жителей. А руководит консульством господин Ёсида Кэнсукэ в ранге генерального консула. Вот если бы его задержали с секретными материалами в суши-баре, это был бы феерический скандал с очевидно политической подоплекой. А задержанный и отправленный домой Мотоки-сан всего лишь рядовой сотрудник дипломатического учреждения. Никакой конспирологии, рутинная работа.


     
     
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