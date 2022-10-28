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Православную церковь в Женеве осквернили вандалы
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Женевскую Церковь Рождества Пресвятой Богородицы облили краской вандалы, об этом сообщило постоянное представительство России при ООН в городе.
«В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви», – цитирует сообщение постпредства РИА «Новости».
Постпред России при ООН Геннадий Гатилов выразил надежду, что женевским правоохранителям удастся провести надлежащее расследование и привлечь виновных к ответственности.
В постпредстве добавили, что это уже не первый подобный случай русофобии и вандализма в Швейцарии. Суворовский крест в ущелье Шолленен – памятник русским военным, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году под руководством Александра Суворова, уже дважды в 2022 году обливали краской.
Путин рассказал о потерях войск Украины
Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов и 58 раненых во время артобстрела в Херсонской области
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Во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца, 58 военнослужащих были ранены, из них четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Также он добавил, что все спасательные работы на месте завершены.
«Тезет (похоронный обряд. – прим.ВЗГЛЯД.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами», – написал он, обратившись к родственникам погибших.
Кадыров сообщил, что в тот день потери были большие, он также пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.
Ранее Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории. Он считает, что в ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
Путин высказался о роли Одессы
Путин назвал Одессу и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил Путин на вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу – украинскую или российскую, сообщает РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Европейские страны заблокировали российские удобрения для беднейших стран
МИД: В ЕС заблокированы 80% удобрений, которые Россия готова передать беднейшим странам
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Европейские страны заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении на сайте МИД России говорится, что Россия, «в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны – потребители продовольствия, но и страны-производители».
Однако российские компании, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно, подчеркивает МИД РФ.
Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН, говорится в сообщении.
МИД объясняет, что главная причина подобной ситуации – односторонние западные санкции, негативный эффект которых должен был быть нейтрализован в рамках усилий по выполнению второго Стамбульского документа – российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты, сообщили в ведомстве. На деле заявленные изъятия до сих пор не работают, констатирует МИД.
Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, МИД призывает учитывать, что доля российской сельхозпродукции в структуре мировых рынков ничуть не меньше, чем украинская. «До конца года готовы поставить на экспорт около 30 млн тонн зерновых, включая прежде всего пшеницу, и довести этот показатель до 50 млн тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», – говорится в заявлении.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
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Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс.
Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Шольц и Макрон собрались нанести США ответный торговый удар
Politico: Шольц и Макрон собрались принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон собрались провести переговоры с США по поводу недобросовестной конкуренции, однако при неудачном исходе рассматривают и вариант ответных мер, сообщила газета Politico.
Европейское издание газеты отмечает, что Германия и Франция как наиболее экономически сильные страны Евросоюза, а также другие участники сообщества считают американский закон о снижении инфляции бьющим по европейской промышленности. Авторы статьи отмечают: Шольц и Макронсогласились, что планы США субсидировать компании, которые откроют производства в Америке, нарушают рыночные принципы и направлены на переманивание производства на свою территорию, передает ТАСС.
Лидеры двух стран согласились, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет настаивать на воплощении закона в его нынешнем виде.
Шольц и Макрон сигнализировали, что ЕС «придется нанести ответный удар», а именно аналогичным образом субсидировать европейские предприятия внутри ЕС, чтобы нивелировать несправедливые конкурентные преимущества, которые намереваются получить США за счет закона о снижении инфляции. Тем не менее, как отмечает издание, такой ход может спровоцировать новый виток «трансатлантической торговой войны».
Закон о снижении инфляции предполагает уменьшение налогов, льгот в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США, и в итоге побуждает население покупать продукцию местных производителей («Покупай американское»). Это также относится к продаже электромобилей, а для европейских автоконцернов это является особым раздражителем.
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Борреля спросили о виновных в диверсии на «Северных потоках»
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что не знает, кто совершил диверсию на «Северных потоках»
У Евросоюза нет никаких указаний на то, кто совершил диверсию на «Северных потоках», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил РИА «Новости» об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах «Северный поток».
«Нет никаких», – так он ответил на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.
Ранее сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк заявил, что за диверсией на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит Вашингтон.
Президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.
YASNO: В Киеве без света остались 1 млн человек
Энергокомпания YASNO: Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии
Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии, отключено 320 тыс.квартир, заявил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.
По словам Коваленко, в Киеве отключено от электроэнергии 159 тыс.квартир, а за день более 320 тыс. квартир, примерно миллион киевлян, «которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать», «Это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», – приводит РИА «Новости» сообщение Коваленко.
Он добавил, что статистика по Киевской области еще хуже: почти 260 тыс.потребителей в четверг вечером оставались без света и более 500 тыс. абонентов лишались электроснабжения днем того же дня.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что был поражен значимый энергетический объект. Удар привел к дефициту электричества в центральной Украине.
В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины.
Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии соприкосновения.
Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, передает ТАСС слова Пушилина. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».
Он сообщил, что на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Первомайское союзные силы продвинулись, сейчас ведутся бои за поселок Невельское.
Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР заявили, что одним из самых напряженных в настоящее время является Марьинское направление в Донецкой народной республике.
Электросети нарушены в Днепропетровской области Украины
Вследствие ударов зафиксировано разрушение электросети в Днепропетровской области Украины
В Днепропетровской области Украины после ракетных ударов частично парализована работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, семьи остались без электричества, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что под удары попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Так, в Никополе в данный момент оборваны линии электропередач, а в Красногригорьевской изуродованы электросети. При этом специалисты начали восстановительные работы.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины.
На фоне чего в Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света.
Названы сроки строительства завода по производству «Байрактаров» на Украине
Турция планирует начать и завершить строительные работы проекта по производству БПЛА «Байрактар» в течение двух лет
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Турецкая компания «Байкар» поставила задачу провести спектр строительных работ для создания на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов за два года, заявил Reuters глава компании Халук Байрактар.
По его словам, в данный момент у Турции есть план архитектурных работ, а также закончен этап детального проектирования. Планируется, что в ближайшее время будут начинать строительство, которое продлится не более двух лет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее в Турции презентовали сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina, который планируют собирать на Украине.
Глава компании Халюк Байрактар ранее сообщал, что новый беспилотник планируется выпускать на заводе, который «Байкар Макина» строит на Украине. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
До этого Байрактар сообщал, что строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
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The Hill: Запад имеет слабое представление о происходящем на Украине
The Hill: Киеву удается создавать ложную картину о происходящем для Запада
Западные страны не имею представления, как в реальности идут боевые действия на Украине, настоящие потери и истинные цели утаиваются, украинским властям удается скрывать правду, написал глава Центра разведки и глобальных отношений им. Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill.
По мнению Хумински, Запад имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о потерях ее войск и ходе боевых действий. Западные страны узнают информацию из сообщений соцсетей и СМИ», пишет глава Центра разведки в статье для The Hill.
По мнению Хумински, украинским властям удается контролировать информационное пространство. Это позволяет создать ложную картину происходящего для зарубежных союзников, передает ФАН.
Политолог убежден, что США целенаправленно замалчивают вопрос о том, чем должен завершиться украинский конфликт, чтобы не вызвать споров среди партнеров. Хумински считает, что разница во взглядах США, Британии, Германии, Франции, Польши, Эстонии может стать причиной раскола Запада.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что итог промежуточных выборов в Конгресс не повлияет на поставки оружия на Украину.
Китай высоко оценил заявление Путина на «Валдае» про Тайвань
Спикер МИД КНР Вэньбинь: Китай высоко ценит позицию Путина по Тайваню
Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь по поводу речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Слова спикера китайского внешнеполитического ведомства передает ТАСС.
Путин в речи на «Валдае» заявил, что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. По его словам, посещения Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов воспринимаются в России как провокация.
О том, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», глава российского государства говорил и ранее. Такое заявление прозвучало, в частности, в середине сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.