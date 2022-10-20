Эксперты обсудили тему защиты детей в сети

В ходе круглого стола в Совете Федерации обсудили меры для защиты персональных данных несовершеннолетних, создание благоприятной цифровой среды детей, а также создание отечественных цифровых сервисов для подростков.

В ходе дискуссии первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова затронула проблему безопасного информационного пространства для детей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для решения задачи создания безопасного информационного пространства для несовершеннолетних в рамках десятилетия детства в период с 2021 по 2024 годы предусмотрена организация работы по обучению безопасному поведению в сети интернет. Хочу отметить, что мы имеем на сегодняшний день очень содержательную основу, накоплен нужный контент, и теперь наша задача – определить, как все имеющиеся разработки грамотно и правильно донести до потребителя, до детей. <...> Заинтересовать несовершеннолетних в том, чтобы эта информация стала частью их жизни, чтобы они действительно обращались к этому контенту, получали верифицированную информацию. Здесь очень важна и форма, и психологический подход, и участие родительского сообщества, и полномочия школ», – заверила сенатор.

Директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Бенгин согласился с тем, что дети взрослеют и живут вместе с интернетом наравне с обычной жизнью.

«Здесь нужно подходить с двух сторон. С одной стороны, это выработка правил игры в отношении компаний, которые предоставляют соответствующие сервисы: ограничение по возрасту, по контенту, установление требований по обработке персданных, ограничение массового сбора, точнее недопущение бесконтрольного их распространения. Сейчас очень много уже у нас прошло тех или иных инициатив и введены законодательные акты, соответственно будем развивать эту историю. С другой стороны, нам необходимо прививать самим несовершеннолетним навыки безопасного поведения в интернете. <...> Мы очень часто учили ребенка не общаться с незнакомыми мужчинами, женщинами, не садиться в чужие машины. Мы говорили, как он должен вести себя на улице. В интернете ведь все то же самое, только проблема в том, что если на улице ребенок может легко определить своего ровесника, то в сети интернет с этим гораздо сложнее, гораздо тяжелее. Нам очень важно постоянно проводить некие правильные [уроки] общения и грамотно выстраивать обучение наших детей на тему того, как правильно вести себя в сети», – прокомментировал эксперт.

Бенгин подчеркнул, что несмотря на большую вовлеченность детей, они все равно остаются крайне уязвимыми в интернете, подвергаясь взломам, фишинговым атакам, кибербуллингу, травле и так далее. По его мнению, в силу своего возраста и отсутствия необходимых знаний несовершеннолетние не всегда могут эффективно противостоять такому виду атак. Именно поэтому так важно как можно раньше обучать их правилам. При этом, правила должны быть скорее в игровой форме, чтобы максимально заинтересовать детей.

«Отдельно стоит отметить, что в целях повышения грамотности граждан, в том числе несовершеннолетних, по вопросам ИБ и нивелирования эффективности мошеннических действий с применением ИКТ в 2022 году мы запустили программу кибергигиены в рамках федерального проекта. Таких проектов должно быть запущено как можно больше, и здесь, наверно, у государства нет задачи запускать или агрегировать все программы в одном месте или сделать это одной единой программой для всех. Здесь скорее наоборот – важна распределенная история, где каждый в силу своей ответственности чувствует некую социальную ответственность, в том числе и те самые сервисы, площадки и так далее», – считает он.

О важности отечественных игровых методик в воспитании детей высказалась и Ирина Рукавишникова. «Тут ведь много составляющих. С одной стороны это содержательность, с другой стороны это коммерческая история, эти игры тоже должны продаваться, распространяться, как-то они должны быть востребованы. Но, тем не менее, эта работа, мне кажется, очень тонкая, ювелирная, на которую нужно обращать внимание. Это должен быть заказ со стороны государства, чтобы эти игры были использованы если не в образовательных и обучающих целях, то хотя бы в воспитательных. Воспитание – многоаспектный процесс, это и вопросы патриотизма, и семейных ценностей – большой перечень. Эту программу, этот заказ, поддержку, возможно, разработчикам игр должно оказывать государство» – подчеркнула она.

В свою очередь, директор департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Горобец заявил, что ведется работа по созданию специального ПО, адаптированного для детей, чтобы им было интересно пользоваться не только в школе, но и вне ее.

«Во-первых, конечно же, это такие школьные предметные вещи, как "Моя школа" и вопросы, связанные с расписанием, профориентацией, записью в дополнительные кружки и секции, выбором и работой с ними. Это все мы в том числе включили как основной элемент стратегии цифровой трансформации. Мы добавили три таких направления, как «Помощники»: «Помощник учителя», «Помощник родителя» и, конечно же, «Помощник обучающегося», в рамках которого мы внедрим и будем развивать механизмы защиты детей и работы с ними в сети интернет», – рассказал Горобец.

Эксперт подчеркнул, что «без интересного контента, без возможности использовать его свободно всеми слоями населения – родителями, учителями, обучающимися – мы никогда не добьемся эффективной защиты, эффективной работы».

Он также отметил, что ведется активная работа, в том числе в рамках законодательства, с точки зрения защиты информации. «Ведем работу над созданием стратегии комплексной детской безопасности до 2030 года. И здесь мы активно продвигаем в том числе работу в сети интернет, потому что мы прекрасно понимаем, что интернет и вообще медиа, которые существуют в электронном виде, неотделимы от нашей жизни, и дети здесь такая же составляющая, как и все остальные участники этого процесса, и их здесь нужно также защитить», – заключил он.

В ходе дискуссии старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ Анна Старжинская подняла тему существующей системы идентификации и аутентификации пользователей. Эксперт отметила, что она не позволяет эффективно применять превентивные меры реагирования в отношении лиц, которые распространяют деструктивную информацию.

«Сложившееся положение дел позволяет нам сказать, что информационный контент, распространяемый на площадках социальных сетей, видеохостингов, в значительных случаях является ничем иным, как пропагандой. Принудительная демонстрация в информационных лентах каких-то ложных фактов, аргументов, искаженная информация направлена на формирование токсичного общественного мнения», – подчеркнула представитель СК России.