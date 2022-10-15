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ВСУ понесли потери на подходе к линии Сватово-Кременная в ЛНР
Украинские военные несут потери на севере Луганской народной республики
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Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово-Кременная.
По информации корреспондента РИА «Новости», противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. Также агентство поделилось кадрами с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.
Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
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Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
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Путин сказал, когда закончится мобилизация
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
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Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
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Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
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Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
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После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.
Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.
В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.
В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.
Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая.
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Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.
«Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.
По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств.
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ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС
В Минобороны сообщили об уничтожении десанта возле Запорожской АЭС
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Военнослужащие России сорвали попытку высадить десант у Запорожской АЭС, уничтожено более 50 солдат и офицеров противника, пять катеров, две баржи, танки и БМП, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, российские войска сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. Ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации второго батальона украинской 65-й механизированной бригады в районе города Запорожье, были уничтожены три казармы с более 160 военнослужащими ВСУ.
До этого в Минобороны сообщили об уничтожении более 300 военных ВСУ и наемников в Херсонской и Николаевской областях.
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Медведев указал на необходимость выпуска большого количества БПЛА для спецоперации
Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что России предстоит наладить выпуск эффективных в СВО беспилотников
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России необходимо налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции на Украине, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В публикации в Telegram-канале в пятницу после того, как посетил предприятие по производству беспилотников «Орлан» в Петербурге, Медведев написал, что использование беспилотников в зоне проведения СВО – насущная необходимость, поэтому России предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов.
Ранее в Минобороны сообщили, что многие БПЛА не удовлетворяют требованиям ведомства.
Минобороны РФ на форуме «Армия-2022» в августе подписало ряд контрактов на поставку беспилотников «Орлан», «Иноходец» и «Элерон». Так, с ООО «Специальный технологический центр» был подписан контракт на изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Орлан-30». С АО «Кронштадт» был подписан контракт на изготовление и поставку «комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Иноходец». С АО «Эникс» был заключен контракт на изготовление и поставку БПЛА «Элерон-3».
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Российский беспилотник уничтожил комплекс украинских ПВО на запорожском направлении
Комплекс украинских ПВО уничтожен российским беспилотником «Ланцет» на запорожском направлении
Российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на запорожском направлении, сообщил источник в силовых структурах России.
По его словам, после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО.
В Сети опубликована аэровидеосъемка поражения пусковых установок противовоздушного комплекса украинских вооруженных формирований, передает РИА «Новости».
В субботу ночью российская система ПВО сбила в Запорожской области два беспилотника вооруженных сил Украины с прикрепленными взрывными устройствами, которыми киевский режим в пятницу вечером пытался нанести удар по Мелитополю.
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Появились сообщения об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Куртев заявил об ударах по инфраструктуре города
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры региона, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Как сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника, по объектам инфраструктуры в Запорожье ударили дроны-камикадзе, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».
В субботу утром появились сообщения об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. Днем ранее воздушную тревогу объявили власти Одесской и Николаевской областей.
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Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.
Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.
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Жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге
Советник главы МВД Украины Геращенко рассказал о появлении данных о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко выступил с утверждением, что жители Днепропетровской области в социальных сетях сообщают о взрывах в Кривом Роге.
Как сообщил Геращенко в своем Telegram-канале, местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Кроме того, по сообщению украинского телеканала 5.ua, взрывы раздались в городе Марганец в Днепропетровской области. Также телеканал сообщил, что в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В частности, в Полтавкой, Николаевкой, Одесской областях, передает РИА «Новости».
Накануне власти Николаевской и Одесской областей объявили в подконтрольных Киеву регионах воздушную тревогу. В понедельник и вторник ВС России нанесли массированный ракетный удар по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Газета ВЗГЛЯД разбирала цели нанесения ударов по объектам энергосистемы Украины.
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Власти Херсонской области рекомендовали жителям правобережной части выехать
Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовали выехать
Власти Херсонской области снова рекомендуют жителям правобережной части региона выехать, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Он добавил, что ВСУ пытаются начать наступление в направлении дороги Дудчаны-Берислав. Стремоусов предложил жителям правобережья воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых, передает РИА «Новости».
Замглавы попросил жителей дать военным возможность «разобраться с укронацистами», которые пытаются прорваться на Херсонщину.
Ранее Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области.
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В ЛНР предупредили о планах ВСУ прорыва в Сватово
Полковник полиции ЛНР Киселев предположил, что ВСУ собираются осуществить прорыв в Сватово
ВСУ могут предпринять попытку прорыва фронта на Сватовском направлении в Луганской народной республики в следующие вторник-среду, российские войска знают об их планах, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Киселев в эфире Первого канала сообщил, что поступила информация о запланированном прорыве ВСУ в районе Сватово. По его словам, украинские войска собираются атаковать 18–19 числа.
«И таких попыток будет две, три, а может быть, и четыре. Сейчас они прощупывают наши позиции», – цитирует РИА «Новости» Киселева.
Он отметил, что в первую волну обычно идут члены территориальной обороны.
«Российские подразделения знают об этих планах, и бойцы к этому готовы. Наши военнослужащие и до этого успешно отражали нападения и всякого рода прорывы», – заявил полковник.
Ранее в ЛНР сообщили, что основные подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в Артемовске, минувшей ночью начали покидать город.
Также сообщалось, что российские войска заняли господствующие высоты в районе села Времевка на западе ДНР.
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Власти Запорожской области опровергли слухи об эвакуации
Врио губернатора Запорожской области Балицкий исключил эвакуацию из региона
Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, не нужно верить фейковым новостям и поддаваться панике, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале Балицкий написал, что жители Запорожской области обращаются к нему с вопросами о якобы предстоящей эвакуации, и назвал это слухами.
По его словам, ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи. «Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме», – отметил он.
Балицкий призвал жителей не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. «Мы надежно защищены от любых провокаций», – добавил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что попытку группы военнослужащих военных Украины провести разведку на берегу Днепра пресекли в Запорожской области.
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