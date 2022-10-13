Военкор рассказал об усилении российской обороны в Херсонской области

Военкор Сапоньков оценил военную обстановку в Херсонской области

Насколько это известно, ВСУ теперь концентрируются в районе поселка Высокополье, с криворожского направления. В самом Херсоне все в большом напряжении и готовности к большой схватке. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Роман Сапоньков. Ранее глава области Владимир Сальдо предложил организовать возможность выезда жителей Херсона в другие регионы РФ.

«Обстановка в самом Херсоне и окрестностях на удивление спокойная, обстрелов практически нет. За последние сутки я лично слышал всего один «прилет». Позже узнал, что прошлой ночью из шести запущенных ракет пять было сбито нашей ПВО. И лишь одна ударила в районе Антоновского моста», – рассказал военкор Роман Сапоньков, который находится в зоне спецоперации.

Несмотря на это затишье, напомнил он, глава Херсонской области Владимир Сальдо из предосторожности объявил эвакуацию для тех, кто хочет выехать. «Администрация области адекватно оценивает обстановку, понимает, что противник при штурме может и будет наносить массированные артиллерийские удары по городу. Поэтому людям предлагают эвакуироваться. Но об оставлении города российскими войсками речи не идет. Доказательством этому служит то, что ВС РФ стягивают сюда большое количество военных – как кадровых, так и мобилизованных», – заметил военкор.

«Пока гражданское население увозят, количество бронетехники и наших военных, наоборот, увеличивается. Российские подразделения находятся в полной боеготовности», – отметил собеседник. Последние массированные ракетные удары по Украине и объявление мобилизации, по его словам, «сильно приободрили и наши войска, и пророссийское население, которого в Херсонской области большинство», добавил военкор.

В четверг глава Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что в конце сентября жители области подтвердили на референдуме желание войти в состав Российской Федерации и «восстановить историческую справедливость».

«Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города и села Херсонской области: Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань, Чернобаевка. Эти удары наносят серьезный ущерб нашим мирным жителям, потому что цели, по которым бьют ракеты, – это гостиницы, жилые дома, рынки. В связи с этим руководством Херсонской области принято решение организовать возможность выезда в другие регионы РФ для отдыха и учебы херсонских семей. Это касается как жителей правобережья, так и всех остальных желающих», – сказал Сальдо.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство решило помочь в организации выезда. Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях, сообщает РИА «Новости».

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