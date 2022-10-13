Саудовская Аравия заявила об отсутствии политической подоплеки в решении ОПЕК+

Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»

Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны

Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».

«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.

«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.

«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.

Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.

«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».

Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».

В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.

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