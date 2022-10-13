Саудовская Аравия заявила об отсутствии политической подоплеки в решении ОПЕК+

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13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 08:24  |  vz.ru
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Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции –превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Почему арабы помогают России

Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?  Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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США подталкивают Францию к обнищанию

Очереди на заправках в Париже Zuma/ТАСС
Общеевропейский экономический кризис наконец-то накрыл еще одну страну, которая до последнего времени казалась островом спокойствия и благополучия, – Францию. Доказательством тому стали гигантские очереди на заправках, забастовки работников нефтекомпаний и внезапно взлетевшие цены на продовольствие. Французские политики немедленно нашли в происходящем связь и с Россией. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Спецоперация обрела свое лицо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У командования спецоперации появилось имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...

Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как США и НАТО обманули СССР

Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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  • После 2023 года

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    Главная тема


    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

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    массированные ракетные удары


    Украина теряет электричество и американскую связь

    энергетический кризис


    Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

    встреча с президентом ОАЭ


    Почему арабы помогают России

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Саудовская Аравия заявила об отсутствии политической подоплеки в решении ОПЕК+

    13 октября 2022, 07:42

    Текст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия утверждает, что в решении ОПЕК+ о снижении добычи нефти нет никакой политической подоплеки, также королевство отрицает направленность решения против каких-то государств, говорится в заявлении министерства иностранных дел государства.

    В сообщении отмечается, что подобные заявления не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы, приводит сообщение РИА «Новости».

    При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.

    Ранее в Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.


    Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба»
    Вице-премьер Новак: Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» предположительно устранена
    		   12 октября 2022, 16:42
    Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она вроде бы уже устранена, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

    По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы уже восстановлена», передает ТАСС.

    Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.

    Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем. 

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    Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
    Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель

    13 октября 2022, 01:09

    Текст: Ольга Иванова

    Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

    По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.

    Стоит отметить, что на данный момент колеблется между 80 и 100 долларами.

    Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.

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    Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
    Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
    		    12 октября 2022, 14:48
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

    По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. 

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    Швейцарский суд отклонил апелляцию России по делу «ЮКОСа»
    Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на приговор о выплате группе «ЮКОС» 2,63 млрд долларов

    11 октября 2022, 10:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России после первоначального судебного решения, приговорившего ее к выплате около 2,63 млрд долларов группе «ЮКОС» Михаила Ходорковского, данное решение суда может быть обжаловано, говорится в постановлении на сайте ведомства.

    Как сообщили в суде, апелляцию отклонили, а 200 тыс. франков судебных издержек возложили на истца, передает агентство «Прайм».

    Федеральный суд отклонил жалобу России на арбитраж в пользу люксембургской дочерней компании несуществующей одноименной российской нефтяной группы Yukos Capital с выплатами суммой 2,63 млрд долларов. Эта сумма представляет собой часть кредитов, предоставленных Yukos Capital нефтяной компании «ЮКОС» до ее банкротства в 2006 году.

    В своем решении федеральный суд считает, что временное присоединение России к Энергетической хартии в 1994 году без ее ратификации не освобождает Россию от обязательств, вытекающих из нее. Россия считала иначе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему у акционеров ЮКОСа не получилось заработать на России.

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    Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
    Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
    		    12 октября 2022, 13:34
    Фото: Александр Саверкин/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».

    «Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    «Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.

    «Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.

    «Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.

    Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.

    «Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».

    Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».

    В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.

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    В Польше произошла разгерметизация российского нефтепровода «Дружба»
    		    12 октября 2022, 09:59
    Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», по этому участку российская нефть поступает в Германию.

    По информации компании, автоматические системы PERN обнаружили повреждение на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка. Уточняется, что по этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия выясняются, передает ТАСС.

    Поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.

    На данный момент техслужба компании, а также пожарные и экологический надзор принимают необходимые меры в такой ситуации.

    «Транснефть» тем временем получила уведомление Pern об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».

    Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».

    Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

    Газета ВЗГЛЯД уже разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.

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    США намерены прекратить продажи оружия Саудовской Аравии
    В Сенат США внесли проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии
    		    11 октября 2022, 21:42
    Фото: REUTERS/Faisal Al Nasser
    Текст: Ольга Иванова

    Проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии внесен в Сенат США, сообщил сенатор Ричард Блюменталь.

    В проекте закона утверждается, что документ необходим для обеспечения временного, на один год, приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выступил за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

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    Эрдоган: Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму из-за энергокризиса
    Президент Турции Тайип Эрдоган: Опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности растут

    10 октября 2022, 15:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму в связи с энергетическим кризисом, заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

    По словам Эрдогана, данные по инфляции бросают вызов всем, включая страны Запада. Турецкий лидер отметил также, что опасения по поводу продовольственной и энергетической безопасности растут, передает ТАСС. По его словам, в Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. На это Эрдоган сказал, что у Турции нет такой проблемы.

    Ранее Эрдоган предупредил о серьезных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок российского газа.

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    В G7 заявили, что не будут мешать России искать альтернативных перевозчиков нефти
    Страны G7 заявили, что не будут мешать России искать альтернативных перевозчиков нефти

    12 октября 2022, 18:22

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия после введения «потолка цен» на нефть сможет свободно искать других перевозчиков для транспортировки нефти по цене выше установленной, но не сможет пользоваться услугами стран G7, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на энергетической конференции в Колумбийском университете.

    По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.

    «В этом заинтересованы и мы, и такие страны, как Индия и Китай, и другие страны мира», – передает ТАСС его слова.

    Он добавил, что санкции достигнут своих целей, если Россия не сможет найти альтернативных поставщиков услуг перевозки. 

    Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.

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    Нефть подешевела после длительного роста
    Мировые цены на нефть начали снижаться после пятидневного роста

    10 октября 2022, 09:09

    Цены на нефть утром в понедельник начали снижаться после показанного yg протяжении последних пяти дней роста.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.03 по Москве снижается на 0,78%, достигая до 97,16 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,79% – до 91,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Отметим, что цены на нефть утром снижаются роста, наблюдавшегося пять дней. ОН был вызван опасениями сокращения предложения вида сырья, усилившимися на фоне того, что на прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сокращать добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября.

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    В США намерены продолжать продажу нефти из резерва для снижения цены
    Минэнерго США заявило о готовности продолжать продажу стратегических запасов нефти в предстоящие месяцы

    11 октября 2022, 20:50

    Текст: Кристина Цыцура

    США готовы в случае необходимости продолжить продажу нефти из стратегического резерва в предстоящие месяцы, сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

    По его словам, недавно США объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей в ноябре, что должно оказать давление на рынок, направленное на снижение цен, и намерены делать это и впредь, пока не цели не будут достигнуты, передает ТАСС.  

    Так он прокомментировал решение ОПЕК+ приступить к сокращению объемов добычи нефти.

    Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.

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    Путин указал цель действий России в сфере энергоресурсов
    Президент России Путин назвал действия России в сфере энергоресурсов направленными на стабилизацию мировых рынков

    11 октября 2022, 14:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Действия Москвы, касающиеся энергоресурсов, не направлены на создание проблем, они направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Петербурге.

    Глава страны добавил, что Россия работает активно и в рамках ОПЕК+. Он подчеркнул, что Москва не создает своими решениями никому проблем, ее действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы и потребители энергоресурсов, и компании, занимающиеся добычей, и поставщики на рынки чувствовали спокойствие, стабильность и уверенность, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее страны ОПЕК+ в ходе заседания, состоявшегося на минувшей неделе, приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.

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    Нефть подешевела из-за опасения рецессии

    11 октября 2022, 08:30

    Мировые цены на нефть после существенного роста, произошедшего на прошлой неделе, снизились, поскольку трейдеры опасаются возможности возникновения рецессии.

    Цена декабрьских фьючерсов марки Brent на 8.14 снизилась на 0,43%, достигнув 95,78 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,57%, составив 90,61 доллара, свидетельствуют данные торгов.

    За прошлую неделю нефть Brent подорожала на 11,3%, а WTI – на 16,5% на ожиданиях по снижению предложения, поскольку ОПЕК+ приняла решение сократить с ноября добычу на 2 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

    Между тем во вторник стоимость нефти в рамках коррекции начала снижаться. Инвесторы опасаются, что действия мировых регуляторов могут вызвать снижение экономической активности и послужить началом мировой рецессии, а это в свою очередь снизит спрос на нефть.

    Мировые центробанки для борьбы с повышенной инфляцией начали проводить жесткую монетарную политику. В частности, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии – на 50 базисных пунктов.

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    В Германии назвали сроки устранения утечки на нефтепроводе «Дружба»
    Министр Бранденбурга заявил о 10 днях, которые нужны на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба»

    12 октября 2022, 16:57

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти немецкой земли Бранденбург предполагают, что на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» уйдет до 10 дней, заявил министр экономики германского региона Йорг Штайнбах.

    Он добавил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в настоящее время обеспечены, несмотря на повреждение нефтепровода.

    «Невзирая на текущее сокращение производственных мощностей, поставки продукции не затронуты, как я узнал от партнеров», – передает ТАСС слова Штайнбаха.

    По его словам, сейчас идет речь о выяснении обстоятельств произошедшего и скорейшем ремонте трубопровода. Согласно прогнозам, это может занять от двух до трех дней или даже до десяти дней.

    Ранее министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия. 

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    Путин: Запад нашел крайнего в сокращении добычи нефти
    Президент Владимир Путин заявил, что на Западе «крайним» в решении о сокращении добычи нефти сделали ОПЕК+

    12 октября 2022, 14:54

    Текст: Елизавета Шишкова

    ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти в целях балансировки мирового рынка, однако организацию сделали крайней, заявил президент Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

    Он задался вопросом, при чем здесь решение ОПЕК+? «Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего – ОПЕК+, при чем здесь это?» – передает слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что своими возмущениями Запад прикрывает собственные ошибки.

    Он подчеркнул, что Евросоюз только усугубляет ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на российскую нефть.

    Путин пояснил, что координация по ОПЕК+ продолжится для предсказуемости рынка, этот вопрос он назвал основным. Путин добавил, что принципиальная позиция России заключается в том, что стабильность, сбалансированность энергетических рынков и безопасное будущее народов можно обеспечить только совместными усилиями, «в открытом, честном диалоге, на принципах солидарной ответственности и учета национальных интересов друг друга».

    Такой диалог, по словам Путина, должен был налажен с партнерами по соглашению ОПЕК+.

    Президент подчеркнул, что договоренности в рамках соглашения учитывают прежде всего динамику спроса и предложения на нефть, а также долгосрочные программы нефтяной отрасли, которые, как уже сказал, объективно недофинансированы.

    Ранее в Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.

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