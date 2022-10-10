Финалистка «Лидеров России» решила помочь повысить цифровую грамотность в Донбассе

Финалистка второго сезона конкурса «Лидеры России» Марина Липатникова отправится в республики Донбасса, чтобы принять участие в работе образовательного проекта #вцифру, помогающего родителям повысить компетенции в цифровых технологиях и интернет-безопасности.

В октябре 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках начнет работу российский федеральный проект #вцифру, направленный на повышение компетенций родителей в области цифровых образовательных технологий, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первыми присоединиться к нему захотели жители Донецка, Мариуполя, Макеевки, Ясиноватой и Докучаевска. Об этом сообщила финалистка второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – директор центра дополнительного образования «Брайт», эксперт Национальной родительской ассоциации Марина Липатникова из Вологды.

Проект #вцифру стартовал в 2021 году при поддержке Министерства просвещения. За это время его участниками стали более 4,3 тыс. родителей из 30 регионов страны. «В 2023 году мы планируем запуститься во всех регионах, включая республики Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области. В общей сложности педагоги проведут 100 тыс. консультаций для родителей», – уточнила она.

#вцифру – это бесплатный курс из 20 интерактивных занятий, созданный специально для родителей детей младшего школьного возраста с целью научить их говорить на одном языке со своими «цифровыми» детьми. Участники проекта разбирают с педагогами темы безопасности в интернете, кибергигиены, профессий будущего, финансовой грамотности, родительского контроля на ПК и мобильных устройствах, знакомятся с образовательными ресурсами.

«На наших консультациях родители узнают, как защитить своих детей от интернет-мошенников и кибербуллинга, куда обратиться, чтобы удалить негативную информацию в сети, как помочь ребенку с помощью цифровых ресурсов подтянуть предмет, подготовиться к олимпиаде и выбрать профессию. Наши эксперты провели в интернете сотни часов и нашли самые удобные, проверенные и безопасные сайты и мобильные приложения для детей и родителей», – сказала Липатникова.

Министр образования и науки ЛНР, победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Иван Кусов поддержал реализацию проекта #вцифру в школах республики, где сегодня обучается свыше 114 тыс. детей. По его словам, он станет особенно актуальным, когда интернет в ЛНР будет работать стабильно.

«Коллеги попросили нас сделать отдельный урок о том, как родителям организовать процесс дистанционного обучения и как лучше взаимодействовать во время него со своими детьми. Такое занятие уже готовят наши эксперты», – отметила автор проекта #вцифру Липатникова.

В 2021 году проект #вцифру» участвовал в акселераторе социальных проектов клуба Лидеров России «Эльбрус». Тогда был проведен опрос, который показал, что только 5% родителей осознают необходимость повышения своих компетенций в сфере цифровых технологий.