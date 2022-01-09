Во время беспорядков в Казахстане погибли двое военнослужащих

Двое военнослужащих в Казахстане погибли и 163 получили ранения в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, сообщили в Минобороны страны.

«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, в вооруженных силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранено 163 человека», - передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом уточняется, что в ряде регионов Казахстана экстремисты предпринимали попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты.

На данный момент во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.