У протестов в Казахстане нашелся «штаб в Киеве»

Один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной, номера, указанные им в обращении в соцсетях, имеют коды украинских операторов, сообщают СМИ.

Указанные Аблязовым номера появились в Сети еще летом 2021 года, в одном из постов предлагалось контактировать со «штабом в Киеве», на это обратило внимание издание «Страна.ua».

Отмечается, что уже тогда в заявлениях Аблязова шла речь «о планировании и координации акций протеста для «свержения режима Назарбаева».

«Мы будем общаться только узкой группой, причем таких групп мы планируем создать минимум 100-200 в каждом городе. Эти группы будут контактировать только со мной и со штабом в Киеве, что гарантирует конфиденциальность и безопасность», – отмечалось в сообщении.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Также глава государства ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.