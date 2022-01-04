Прокачка российского газа через Украину в Словакию снизилась

Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается уже третий день подряд, упал накануне более чем на 25%, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией, сократился с 35,5 миллиона кубометров (2 января) до 26,1 миллиона кубометров (3 января) – на 26,6%, сообщает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%.

31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%

При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.

Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.