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29 января, суббота | Последнее обновление — 18:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Токаева спросили о долге перед Путиным после помощи ОДКБ
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Немецкий политик назвал две ошибки Запада в отношении России
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Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог, Евросоюз сделает себе только хуже, заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», – приводит «ИноТВ» слова Мерца в интервью Die Welt. Так он прокомментировал призывы ЕС отключить Россию от SWIFT.
Еще одна ошибка Европы в отношениях с Россией, по мнению Мерца, заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.
«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», – объяснил председатель немецкой партии.
Ранее Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
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Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Госдеп поставил вопрос об отъезде посла России из США
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа дипломатов.
«Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол.
В декабре Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
США заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки
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Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл заявил, что санкции, которые США могут ввести против России, не направлены «против обычных российских потребителей», хотя должны «сократить производственные мощности» России.
Харрелл сказал, что «не может анонсировать все шаги». «Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. Кроме того, могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Они должны вызвать «ослабление российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». По мнению Харрелла, ЕС примет аналогичные шаги.
Источники Reuters сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.
Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
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В Госдуме оценили ответ Запада на предложения России по безопасности
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Ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Сатановский: Россия сделала США прозрачный намек по Сирии
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«США обвиняют Россию в нарушении «суверенитета соседей», при этом сами оккупировали часть Сирии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Россия в СБ ООН потребовала вывода войск США из Сирии.
«Логика США состоит в том, что им можно все, а всем остальным – только то, что разрешит Белый дом. Потому, по их замыслу, Россия должна спрашивать у Вашингтона, что делать в ближнем зарубежье. Это их давняя политическая концепция, берущая начало от самого времени основания Штатов», – напомнил политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт указал на непоследовательность заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявившей, что американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей.
«Как говорится: «Это другое», – заметил политолог, подчеркнув, что США не считают свое присутствие в Сирии незаконным, несмотря на отсутствие разрешения на это от президента страны Башара Асада.
Сатановский также привел в пример вьетнамскую кампанию, в ходе которой США потеряли около 60 тыс. человек. «Мы все помним, как для американцев закончилась война во Вьетнаме. В Сирии их также могут в скором времени начать резать и отстреливать. Намек, который Россия сделала американским представителям в Совбезе ООН, очень прозрачный», – пояснил аналитик.
При этом, по его словам, требование России к США вывести войска из Сирии не скажется на нынешнем диалоге по безопасности в Европе.
Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил: Россия требует немедленного вывода из Сирии войск США и других иностранных сил, присутствующих там незаконно.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский. Кроме того, по его словам, районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
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МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России
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НАТО отрабатывает использование ядерного оружия в отношении России с участием неядерных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», – цитирует его ТАСС.
По его словам, уже в пяти «неядерных» государствах НАТО расположены около 200 американских ядерных авиабомб. Лавров также отметил, что члены Североатлантического альянса участвуют в совместном ядерном планировании.
Дипломат подчеркнул, что Москва настаивает, что ядерные миссии НАТО должны быть «незамедлительно прекращены».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Познер прокомментировал обострение отношений с Западом
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Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что такого накала отношений между Россией и Западом, какой существует в данный момент, не было ни во время холодной войны, ни во время карибского кризиса.
Познер написал на своем сайте, что в данный момент происходит «невероятное, небывалое обострение отношений России с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая в данном случае имеет значение».
«Можно смело сказать, никого не обижая, что ни у одной из западноевропейских стран нет внешней политики. Она не существует. Есть американская политика, американский гегемон, который дает указания. Есть разные страны, которые высказывают желание, чтобы было так или эдак, но все-таки определяющим во всем этом деле являются Соединенные Штаты», – констатировал журналист.
По его мнению, подобного не было даже в годы холодной войны и во время карибского кризиса.
Он напомнил, что в 1961 году «хватило ума как у Хрущева, так и у Кеннеди, чтобы договориться», и «американцы тихо, без того, чтобы даже об этом объявить, убрали свои ракеты из Турции, ну как бы не потеряв лица, а мы развернули свои корабли и к неудовольствию Фиделя Кастро все это убрали, и мир был спасен».
«Это был единственный момент, когда запахло войной по-настоящему. Поэтому я говорю, что сегодня момент уникальный, потому что запахло войной (...) Речь не идет о войне между Россией и Соединенными Штатами, но речь идет о локальной европейской войне. Это очень неприятно», – добавил Познер.
По его словам, в США по телевидению «разговор только о том, что мы собираемся вторгнуться в Украину». При этом «российское руководство понимает, что вторжение с нашей стороны в Украину для нас крайне невыгодно». «Во-первых, это колоссальная потеря лица в мире. Во-вторых, это потеря многих наших людей, потому что сегодня украинская армия – это не армия 14-го года, это совершенно другая армия, и будет много убитых. В-третьих, потому что оккупировать Украину это надо много людей и будет партизанская война. Опять же будут большие потери. Мы ничего не выигрываем в результате такой войны, ровным счетом», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР» и как Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров.
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Дробницкий: США катастрофически не хватает времени для начала переговоров с Россией
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«Ответ США Москве, вероятно, содержит просьбу перенести основные переговоры по гарантиям безопасности на ноябрь», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме назвали отрицательной реакцию Запада на требования России.
«Очевидно, что Белому дому катастрофически не хватает времени на формирование позиции в отношении российских требований по гарантиям безопасности. Поэтому недовольство Москвы, судя по сему, вызвало предложение американской стороны отсрочить переговоры», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Другая часть документа, по его словам, состоит из «абстрактных штампованных фраз о приверженности США миру, основанному на правде и справедливости, и тому подобного». «В просьбе же США не афишировать их ответ Москве нет ничего необычного, это привычное условие работы Белого дома. Особняком тут стоит решение Москвы опубликовать свои требования», – добавил эксперт.
Аналитик указал: у Белого дома несколько видов риторики на политическом рынке. По внутриамериканскому, внутризападному, азиатскому направлениям посылаются разные сигналы, различающиеся в оттенках. Поэтому, США предпочитают вести такие диалоги в закрытом режиме.
«А вот шаг России, опубликовавшей свои требования, является беспрецедентным. Беспрецедентным, но объяснимым – это было уместно в данной ситуации, в которую Москву завели ее западные визави», – отметил собеседник.
Такое решение России вызвало большой переполох в Вашингтоне, и американская сторона стала делать заявления о том, что дальнейшим переговорам публичность точно не поможет, напомнил Дробницкий.
«Кстати, в Белом доме нет командного монолита, поэтому самый большой вопрос к США – кто писал ответ? По словам Блинкена, итоговый вариант документа правил Байден, но кто выступал советником американского лидера? Рон Клейн или Джейк Салливан? Это влиятельные люди с разными взглядами на внешнюю политику, поэтому данный вопрос не праздный», – подчеркнул эксперт.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным. «Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, парламентарий, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности.
В Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В свою очередь, издание The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что в ответах Вашингтона содержится инициатива о возрождении Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
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Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», – сказал Зеленский в ходе интервью, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, а далее отметил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп на Украине. Также он добавил о разногласиях между союзниками по блоку о том, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России и отмечал, что если это зависит от России, то войнного конфликта не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
В Совфеде объяснили, почему США не хотят афишировать ответ на предложения России
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«В США скоро выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией будет истолкован ее противниками как слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
«Пусть американцы предлагают нам не совсем то, что мы от них просим, но все-таки они обозначили некоторые направления, которые, с их точки зрения, могут удовлетворить Россию. В этом есть некая готовность к компромиссам», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Конечно, достичь взаимопонимания нелегко. Мы им говорим про неделимость безопасности, а они требуют, чтобы мы отвели свои войска от границы с Украиной. «В огороде бузина, а в Киеве дядька», как говорится. Но надо все-таки довести дело до конца, – уверен сенатор. – Как только дипломатические инструменты себя исчерпают – мы будем вынуждены применять другие методы. Американцы это хорошо понимают. Однако принцип неделимости безопасности для них словно кость в горле. Понятно, что они не собирались к нам идти с белым флагом. От них этого никто и не ждал. Но мы требуем, чтобы уже принятые когда-то решения соблюдались».
«А то, что они не хотят афишировать свой ответ, понятно, – считает Климов. – Скоро будут выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией по очень важным проблемам будет истолкован как слабость. Мнение о том, что Байден идет на поводу у Москвы, подхватят антироссийские круги в США и в странах НАТО, что существенно испортит показатели на парламентских выборах. Вспомните Трампа – сразу после встречи с Путиным его называли русским шпионом. А сейчас между нашими странами идут серьезные переговоры. Других причин я не вижу».
«Поэтому, на мой взгляд, команда Байдена предпочла темы поиска компромиссов с Россией если не засекретить, то по крайней мере вывести из публичного обсуждения. А для того, чтобы поддерживать ореол гегемона, которому все нипочем, устами Блинкена и других деятелей США они продолжают настаивать на тех идеологемах, которые провозглашались до начала российско-американских консультаций», – указал собеседник.
«Однако интереснее всего – поняли американцы или нет, что Россия не собирается ждать их выборов. У них это вообще старая песня. Каждые два года администрация говорит нам, что у них выборы – сначала президентские, потом парламентские. Эта песня про белого бычка звучит уже лет двадцать. И при этом они подтягивают военную инфраструктуру НАТО к границам России», – добавил Климов.
«А наши предложения по гарантиям безопасности не просто конкретны, они реалистичны. Мы же не предлагаем им распустить НАТО или закрыть военные базы. Мы предлагаем простые вещи, на которые представители США уже когда-то давали свое согласие. Но боязнь американской администрации потерять лицо – не перед Прибалтикой, Польшей или Украиной, а перед своими конкурентами внутри страны – очень большая проблема для них».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал ответ Соединенных Штатов на предложения России. Он также призвал Москву приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Киевом.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. «Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию.
Позже газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом, сообщила, что США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
«В документе также четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но он открывает двери для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности», – говорится в материале. По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений.
Ранее Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года.
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США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке
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Соединенные Штаты пока считают заявления о возможности размещения Россией вооружений в Латинской Америке «пустыми угрозами», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», – приводит ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать потенциальные действия Соединенных Штатов в случае гипотетического размещения Россией вооружений в Латинской Америке.
Он добавил, что США ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, когда увидят «движение в этом направлении».
Напомним, в среду глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и руководители Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в ходе переговоров договорились об углублении стратегического партнерства во всех без исключения областях.
Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе разговора синхронизировали позиции по международным делам. В прошлую пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Россия думает о своей безопасности, при этом призвал не забывать, что в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия разместит войска в Латинской Америке.
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Россия в СБ ООН потребовала немедленного вывода войск США из Сирии
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Россия требует немедленного вывода войск США из Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский на заседании СБ ООН.
«Буквально на днях, 25 января, на открытых дебатах Совета Безопасности по тематике защиты гражданских лиц в выступлении постоянного представителя США прозвучали очень правильные тезисы: абсолютный императив соблюдения сторонами вооруженного конфликта норм международного гуманитарного права, растущая важность защиты мирного населения при боевых действиях в городе, констатация того, насколько легко боеприпасы взрывного действия могут убить большие группы гражданских лиц», – обратил внимание Полянский.
«Что мы видим в реальности – возвышенная риторика США в очередной раз радикально разошлась с их собственными действиями, – отметил он. – Так, в ходе операции по зачистке от боевиков ИГИЛ* («Исламское государство*» – запрещенная в России террористическая организация) тюрьмы «Синаа» и ее окрестностей – те самые боевые действия в условиях города – применялись авиация и бронетехника». По словам дипломата, подобное тяжелое вооружение использует боеприпасы взрывного действия.
Накануне Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии. Днем ранее постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».
В августе 2021 года США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Россия подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Лаврову стало стыдно за ответ НАТО по безопасности
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ответ НАТО по предложениям России о гарантиях безопасности, заявил, что ему было «стыдно за тех, кто его писал».
Лавров отметил в интервью российским радиостанциям, что «на фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатического приличия».
«От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, его особым предназначением, что мне просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», – приводит слова министра радиостанция Sputnik.
При этом конструктив в ответе США и НАТО заимствован из российских предложений: «Все это (меры предотвращение конфликтов и деэскалации мер доверия) отвергалось в течение последних двух-трех лет. Сейчас все это предлагается обсуждать (...) Ну это, считаю, ну хоть что-то, по-русски говоря».
Министр добавил, что Россия начала межведомственную проработку ответа НАТО и США на предложения по безопасности. Также в пятницу Лавров отправит всем зарубежным коллегам запрос о том, как их страны будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости безопасности, передает РИА «Новости».
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если попытки Москвы договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, то Россия будет принимать ответные меры, которые могут быть самыми разными, а решение будет приниматься на основе предложений военных.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как НАТО предложило России обменять мир на войну.
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Украинский политолог: Зеленский больше не может монетизировать «российскую угрозу»
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«Игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее CNN сообщал, что Байден и Зеленский поспорили по поводу вероятности нападения России на Украину.
«В отличие от Зеленского, у того же Порошенко для запугивания всего мира «российской агрессией» были очень четко выстроены идеологемы: «Запад с нами», «Мы – последний оплот Европы на пути наступления Мордора», – напомнил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
При этом подобная риторика имела четкое финансовое выражение. «Недаром бывший адвокат Трампа Руди Джулиани рассказывал про беспрецедентную коррупцию в команде Порошенко. Теперь же ситуация другая, что отражается и на Байдене, и на Зеленском», – сказал эксперт.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности.
Помимо этого, подчеркнул собеседник, Байден не может сказать, что Украине ничего не угрожает, и, как следствие, ослабить военную помощь – тогда республиканцы обвинят его в сдаче позиций, по примеру ситуации в Афганистане.
«Поэтому Байдену нужно всё подать красиво: мир находился на грани третьей мировой войны из-за Украины, а мы всех спасли. Но сами украинские власти не видят для себя ничего хорошего в происходящем», – отметил политолог.
«Сейчас конфигурация российских войск такова, что если Киев решится на «хорватский сценарий» решения донбасского вопроса, Москва сможет оперативно на это отреагировать. Россия учла свои ошибки при грузино-осетинской эскалации. При этом нападать на Украину все равно никто не собирается», – указал эксперт.
«К тому же нельзя сказать, что Украине «перекрыли кислород». Никто не блокирует экспорт из Мариуполя, а это четверть валютной выручки Украины. Минск также поставляет электроэнергию, хотя Лукашенко мог переадресовать просьбу от Киева Тихановской, которую Украина считает президентом Белоруссии», – напомнил аналитик.
А вот Запад уже не готов предоставлять широкие экономические преференции Киеву, отметил собеседник. «Финансовые инструменты Запада больше похожи на откровенно спекулятивные. Пирамида с задействованием облигаций внутреннего госзайма валится, а ведь именно она позволяла Украине уходить от угрозы дефолта и обеспечивать худую стабильность. Все это рушит курс гривны», – заметил политолог.
При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна, и что вторжение начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, однако, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначная, и нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет.
При этом в офисе президента Украины предприняли попытку опровергнуть данные CNN.
В то же время глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям допустил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Дипломат подчеркнул, что «со стороны России войны (с Украиной) не будет», однако он не исключает, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины)».
Вместе с тем он указал, что Киев не контролирует «огромное количество военнослужащих»: «По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует».
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Вашингтон в ответе Москве обвинил Россию в нарушении суверенитета соседей
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Американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Я не буду вдаваться в точное содержание нашего документа или документа НАТО. Достаточно сказать, что в нашем документе крайне ясно обозначены обеспокоенности позицией России, включая нарушения суверенитета по отношению к ее соседям», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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