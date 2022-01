Путин поручил Госдуме уточнить понятие «пытка» в законопроекте Путин поручил проанализировать закон о СМИ и НКО-иноагентах 29 января 2022, 14:48 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании работы НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин поручил «проанализировать совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека законодательство о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения». Также необходимо «проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» положения о регулировании деятельности СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и практику его применения». При необходимости от ведомств требуется представить предложения о совершенствовании законодательства. Срок исполнения – 1 мая. Ответственные – министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Ранее британский фонд Justice for Journalists Foundation («Справедливость для журналистов»), связанный с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, решил профинансировать критику законодательства России. Justice for Journalists Foundation уточняет, что ряд законов, в частности закон об иноагентах, «наносят ущерб национальным интересам» России.

Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности 28 января 2022, 16:34

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями. «Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других). Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. США решили «повременить» с санкциями против Путина 27 января 2022, 09:27

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Белый дом решил не вводить санкции против президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности», сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Корреспондент канала отметила, что «США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого». По данным источников, это может создать «некоторые технические трудности», передает РИА «Новости». Так, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина. Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против Путина, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины. Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики 28 января 2022, 17:34 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после концептуального обсуждения документа на Совете безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У него уточнили, был ли принят проект сегодня. «Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», – передает слова Пескова РИА «Новости». МИД России подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет. Ранее Путин говорил, что конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы планируется зафиксировать в готовящейся новой редакции концепции внешней политики. По его мнению, этот документ и утвержденная летом Стратегия национальной безопасности РФ будут являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин принимает все необходимые меры для сохранения безопасности и интересов России и ее граждан на должном уровне. Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов 28 января 2022, 14:00

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Максимальное наказание будет назначаться в случае повторных преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет. До этого такая мера распространялась на преступников, совершивших повторное преступление в отношении детей младше 14 лет, передает РИА «Новости».



Также пожизненным лишением свободы будет караться преступление в отношении двух и более несовершеннолетних и в случаях, когда такое деяние сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.



Предварительное следствие по подобным преступлениям относится к компетенции следователей Следственного комитета. На ужесточении наказания настаивала партия «Единая Россия». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме, говорится в сообщении на сайте ЕР. Законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно, а 26 января – поддержан Советом Федерации. Ранее Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. До этого в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов. Вице-спикер Ирина Яровая предложила Генпрокуратуре изучить причины мягких приговоров педофилам. Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. В Кремле призвали дождаться реакции Путина на ответ США по российским предложениям 27 января 2022, 13:57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президенту России Владимиру Путину передали ответ США на предложения по гарантиям безопасности, необходимо дождаться его реакции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сказал, что «все эти бумаги у президента», передает РИА «Новости». В Кремле проанализируют ответ США, «не будем спешить с какими-то заключениями». При этом он отметил, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма: «Вы вчера слышали заявления госсекретаря США, генсека НАТО, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Россией», передает «Интерфакс». На вопрос, планируется ли у президента какое-либо совещание в связи с получением ответа, Песков отметил, что Путин «консультируется с членами руководства, с членами Совбеза». По его словам, «с реакцией никто затягивать не будет», но и ожидать ее уже на следующий день не стоит. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Британия собралась объявить об ужесточении санкций против России 29 января 2022, 01:57

Фото: Alberto Pezzali/

ZUMAPRESS/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России, сообщил источник в британских правительственных кругах. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Источник ТАСС заявил, что Лондон «нацелился на стратегические и финансовые интересы России». При этом не уточняется, идет ли речь о введении новых санкций или же планируется просто принять санкционный пакет, который вступит в силу в случае «вторжения» России на Украину. Глава британского правительства Борис Джонсон «обсудил дипломатические тактические приемы и санкционные варианты» с главой МИД Великобритании Лиз Трасс «на прошлой неделе, прежде чем проинформировал кабинет министров по ситуации и следующим шагам правительства», сказал источник. Кроме того, Лондон «присоединится к дискуссиям» в СБ ООН «в понедельник в попытке оказать дальнейшее давление на Россию». Источник заявил, что Джонсон рассмотрит в эти выходные дни варианты ослабления якобы существующей «российской агрессии» в Восточной Европе, в том числе посредством развертывания и усиления оборонных возможностей НАТО. Он «обратился с просьбой к руководителям сил обороны и разведки рассмотреть дальнейшие оборонительные варианты». В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе». Он рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с президентом России. В разговоре Джонсон «подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии». Источник рассказал, что Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Источник уточнил, что речь идет о Восточной Европе. Напомним, минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям 26 января 2022, 17:25

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса. «Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы. Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн. Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 27 января 2022, 13:38 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять: а) эпидемиологическая обстановка; б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, данная тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов двух лидеров. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине. Депутат: Во время блокады ленинградцы противостояли объединенной Европе 27 января 2022, 16:24

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Перед Россией стоит задача – сохранить живой и передать следующим поколениям память о трагических событиях блокады Ленинграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Картаполов. В четверг президент Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память погибших блокадников. Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов напомнил, что на стороне немецко-фашистских захватчиков в наступлении на Ленинград и блокаде города участвовали финны, испанцы, французы, итальянцы. «Не умаляя преступлений нацистской Германии, не стоит забывать, что кроме нее в удержании города в удушающем железном кольце повинны и многочисленные представители многих других европейских государств. По сути, ленинградцы сражались со всей объединенной Европой», – сказал парламентарий. Депутат напомнил, что блокада города продлилась 872 дня, а битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. «27 января 1944 года силами войск Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции окончательно разорвано кольцо блокады Ленинграда», – сказал собеседник. К началу войны в Ленинграде проживало около 3,2 млн человек, он был одним из крупнейших городов Европы и уступал только четырем столицам – Лондону, Берлину, Москве и Парижу, указал парламентарий. К январю 1944 года в городе оставалось всего 579 тыс. жителей. К этому моменту было эвакуировано около 1,7 млн человек, от голода и обстрелов, по официальным данным, погибли 672 тыс., из них более полумиллиона – с ноября 1941-го по август 1942 года. «За долгие месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тыс. зданий, а повредили больше 7 тыс.», – сказал Картаполов. ПВ блокадном Ленинграде рабочие по карточкам могли получить только 250 граммов хлеба в день, остальное население – 125 граммов. «На вкус эти кусочки мало напоминали привычный сейчас хлеб. Муку приходилось делать из того, что еще не съели ­– семян диких трав, еловых иголок. В состав добавляли целлюлозу», – напомнил парламентарий. По окончании Великой Отечественной войны 226 защитников города удостоились звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены около 1,5 млн человек, подчеркнул депутат. Вскоре после прорыва блокады, весной 1944 года, в городе открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда», которая через полтора года стала музеем. В первый же день выставку посетили 16 тыс. человек, за 1945 год – почти 200 тыс. На ней побывали супруга британского премьер-министра Клементина Черчилль, и будущий президент США, а на тот момент командующий войсками союзников в Европе Дуайт Эйзенхауэр. «Сегодня мы склоняем головы в память обо всех неисчислимых жертвах ленинградской блокады. И отдаем дань огромного уважения ветеранам – участникам тех легендарных боев, блокадникам, труженикам тыла, ленинградским партизанам», – сказал Картаполов. Президент России Владимир Путин в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда. Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады, передает ТАСС. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Во время церемонии был исполнен гимн России. Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову. Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен «Баллада о солдате» («Шел солдат») и «Вечный огонь» («От героев былых времен»). Пискаревское кладбище – это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились самой суровой блокадной зимой 1941/1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. Депутат: Доходы от майнинга должны приносить деньги в бюджеты российских регионов 26 января 2022, 20:58

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Так он отреагировал на поручение Владимира Путина правительству и Центробанку прийти к единому мнению по криптовалютам. «В экспертном профессиональном сообществе активно обсуждаются существующие подходы к криптовалюте. Но принимать единое мнение необходимо с учетом нескольких трендов в мировом развитии криптовалют», – говорит зампредседателя думского комитета по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Цифровая финансовая инфраструктура, уверен депутат, это мировая тенденция и неизбежное будущее. «Целый ряд стран уже в процессе борьбы за криптоинвестиции, в том числе наши ближайшие соседи – Узбекистан, Казахстан и Прибалтика. Эти страны уже углубились в криптопроекты», – добавил собеседник. Россия сегодня должна быть в коротком списке стран, которые лидируют по развитию технологии цифровой финансовой инфраструктуры, считает депутат. «Статус цифрового государства требует от нас создавать условия для развития самых современных и адекватных ситуации инструментов. Поэтому задача правового регулирования важна для тех, кто занят в майнинге и так или иначе работает в этой конфигурации», – указал политик. Но прежде всего необходимо ликвидировать пробелы и серые зоны в законодательстве, чтобы не свершались противоправные действия. «Денежные вопросы всегда сопряжены с рисками такой противозаконной деятельности, как экстремизм, терроризм, и далее по списку. То есть эта сфера должна быть досконально изучена законодателем. Должны быть учтены все моменты и описаны действия, предпринимаемые по цепочке», – пояснил зампредседателя думского комитета по экономической политике. Но уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты. В 2020 году в России был принят закон о цифровых финансовых активах, но «необходимо и дальше развивать законотворчество в этом направлении, всесторонне проговорить с экспертами риски криптовалют, мировые тренды и развитие рынка и каким образом Россия будет участвовать в этих вопросах». «Сегодня я бы не говорил однозначно, будет ли обращение криптовалюты как платежного средства внутри страны, но для меня, как руководителя Российского союза налогоплательщиков, вполне понятно, что криптовалюта – это тот актив, который необходимо использовать в целях налогообложения. Такие регуляторные механизмы необходимо качественно запускать», – призвал депутат. Кирьянов подчеркивает, что прибыль от майнинга и криптовалют уже сегодня может приносить доходы в региональные бюджеты и тем самым оказывать прямую помощь жизни в офлайне. Депутат возглавил при комитете экспертный совет по развитию цифровой экономики. Тема регулирования криптовалют, их обращения и майнинга будет одной из главных для совета. В итоге должно приниматься законодательство, которое «по максимуму гарантировало бы защиту прав и законных интересов россиян». «Полагаю, что руководство страны будет принимать решения, ориентируясь на сегодняшнюю реальность и с учетом всей непростой специфики цифровой финансовой инфраструктуры и ее регулирования», – подытожил Кирьянов. У Центрального банка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу, отметил президент на совещании с членами правительства в среду. «ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», – передает ТАСС слова Путина. «Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны», – добавил президент. «Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», – сказал глава государства. Российский лидер призвал Центробанк и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. Ранее в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в Центробанке, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны, полагают в ЦБ. При этом Минфин России выступает не за запрет, а за регулирование криптовалют. Путин почтил память жертв блокады Ленинграда 27 января 2022, 14:07

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда – жертв блокады, которая закончилась ровно 78 лет назад. Путин возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады, передает ТАСС. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Во время церемонии был исполнен гимн России. Глава государства остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову. Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен «Баллада о солдате» («Шел солдат») и «Вечный огонь» («От героев былых времен»). Пискаревское кладбище – это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. Установлено лишь около 150 тысяч имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда. Напомним, Путин – ленинградец, родившийся в 1952 году, он регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с блокадой. Для президента это личная, семейная история: на Невском пятачке, где теперь стоит памятник «Рубежный камень», воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. Старший брат Путина Виктор умер от дифтерии зимой 1942 года. В 2022 году отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, это событие в городе называют Днем Ленинградской Победы. Блокада, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась – работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Амельченкова в День полного снятия блокады Ленинграда обратилась к ученым и историкам с призывом признать геноцид советского народа. Песков: Путин найдет время для оценки ответа США на предложения России 28 января 2022, 14:15 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин выскажет свою позицию по ответу США на российские предложения о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. Пока еще решение не принято. Как только будет принято – мы вас проинформируем», – передает его слова РИА «Новости». Представитель Кремля допустил, что какие-то оценки будут даны в ходе разговора Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу. Ранее Песков сообщил, что Путину передали ответ США на предложения по гарантиям безопасности, необходимо дождаться его реакции. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Путин поручил включить в план воспитательной работы дни памяти о геноциде народов 29 января 2022, 13:49 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения рассмотреть возможность включения в план воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами, в том числе Международный день памяти жертв Холокоста. «Минпросвещения России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками», – передает ТАСС со ссылкой на документ. В плане также поручено предусмотреть включение 27 января как день освобождения Красной Армией узников фашистского лагеря смерти Освенцим. Срок исполнения – до 1 марта 2022 года. Ранее президент России обратился к гостям и участникам мемориального вечера «Хранитель памяти», приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста. Глава страны подчеркнул необходимость сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны. Путин поручил упростить получение соцвыплат живущим в ДНР и ЛНР россиянам 29 января 2022, 14:19 Текст: Александра Юдина

Граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, могут получить право обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги» без указания прописки, следует из списка поручений президента Владимира Путина. «Правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается также, что к 1 мая президент ждет предложения, как усовершенствовать механизм регистрации лиц без определенного места жительства, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания. «Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания», – уточняется в сообщении. Напомним, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Путин поручил Госдуме уточнить понятие «пытка» в законопроекте 29 января 2022, 14:32 Текст: Вера Басилая

Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за пытки 17 февраля, президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля уточнить понятие «пытка» и усилить за это ответственность в проекте федерального закона, сообщается на сайте Кремля. «Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», – говорится в перечне поручений. Между тем, Госдума планирует на заседании 17 февраля рассмотреть законопроект об ответственности за пытки, следует из календаря рассмотрения вопросов ГД, размещенном в электронной думской базе. Ранее правительство поддержало ужесточающий наказание за пытки в колониях законопроект. Напомним, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Государственную думу внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса России, устанавливающих ответственность за пытки, которые организованны представителями власти.