Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в десятках регионов

В 48 российских регионах фиксируется рост госпитализаций людей с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма», – цитирует Мишустина ТАСС.

Он добавил, что в 48 регионах выросло число госпитализаций. Большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, врачей и медицинский персонал. Необходимо обеспечить медиков всем необходимым для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты.

«В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства», – подчеркнул глава правительства. Он напомнил, что средства на закупку этих средств выделены.

Для разгрузки регистратуры и разведения потоков пациентов в поликлиниках усилена горячая линия 122.

«В кол-центры привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе с медицинской подготовкой. Это нужно, чтобы можно было быстрее дозвониться, получить консультацию, если надо – вызвать специалиста на дом», – подвел итог Мишустин.

Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 тыс. 837.