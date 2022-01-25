Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID

Рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию не являются обязательными, они носят рекомендательный характер и предназначены для методической помощи бизнесу, сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве заявили, что рекомендации по тестированию «носят исключительно рекомендательный характер», они «предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы», передает РИА «Новости».

«Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению», – добавили там.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Роспотребнадзором проект рекомендаций сообщила, что тестирование на коронавирус на работе якобы могут сделать регулярным, до двух раз в неделю для организаций, в которых работает менее 500 человек.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин призывал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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