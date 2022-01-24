Четыре европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве

Немецкая авиакомпания Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM на фоне сообщений об угрозе «нападения России на Украину» отказались от ночной стоянки в Киеве, сообщает отраслевой портал Аvianews.

Как сообщает «Интерфакс», согласно данным ресурса Flightradar, авиакомпании в воскресенье изменили свой график полетов в Киев так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в стране.

Austrian Airlines в воскресенье выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена – Киев, а после этого вернула самолет в Австрию спецрейсом OS 1402 вместо ночной стоянки в международном аэропорту «Борисполь».

Авиакомпания Swiss в этот день отменила вечерний рейс LX 2290 из Цюриха в Киев.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, которые предусматривали ночную стоянку на Украине с утренним вылетом обратно, по данным сайтов-агрегаторов, отменены с 22 по 25 января.

Ранее сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.

16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).