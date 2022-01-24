В Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за нападения бездомных животных

Для того, чтобы максимально снизить количество нападений безнадзорных животных на людей, следует ужесточить ответственность чиновников, ввести обязательную маркировку и учет питомцев, а также запретить самовыгул собак, заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя нападение стаи собак на ребенка в Камчатском крае.

В Камчатском крае в закрытом городе Вилючинск стая собак напала на восьмилетнего мальчика, однако проходящему мимо гражданину удалось отогнать животных. У ребенка остался синяк на ноге, медпомощь ему не понадобилась. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать случаи нападения бродячих собак в разных регионах и подготовить предложения по изменению законодательства.

«В первую очередь, чтобы таких случаев не было, требуется от наших региональных властей начать исполнять федеральные законы. Пока мы этого не наблюдаем. У нас примерно треть регионов, откуда и приходят эти печальные известия, откровенно саботируют исполнение федерального законодательства об ответственном обращении с животными, ставя таким образом под угрозу жизнь и здоровье граждан», – говорит Бурматов.

Он объясняет, что законодательство об ответственном обращении с животными в первую очередь не про собак, а про людей – про то, как очистить улицы российских городов от бездомных животных, не используя их отстрел, как это делалось раньше.

«Причины этого саботажа исполнения закона две: некомпетентность чиновников (они не понимают, как применять это законодательство и не хотят усложнять себе жизнь, потому что убивать проще, чем строить приюты) и коррупция (на протяжении длительного времени существовал коррупционный бизнес, построенный на убийстве животных, объем которого составлял примерно 2 млрд рублей в год, люди не хотят терять контракты). Причем в тех регионах, в которых сейчас проблема с безнадзорными животными и их нападением на людей, такой бардак в этом плане был всегда», – рассказывает депутат.

Поэтому, первое, что сейчас нужно сделать, по мнению собеседника, ужесточить ответственность чиновников за подобные инциденты. Он отмечает, что на сегодняшний день возбуждено 28 уголовных дел в отношении чиновников за неисполнение закона, что хороший результат.

«Персональную ответственность за каждого покусанного человека, за каждого загрызенного ребенка должен нести конкретный чиновник, не создавший условия для исполнения закона: не построивший приюты, не обеспечивший отлов бездомных животных и не очистивший от них улицы. У каждого такого инцидента есть конкретные фамилия, имя, отчество и должность, и люди должны быть наказаны», – считает Бурматов.

Кроме того, он подчеркивает, что те чиновники, которые ссылаются на отсутствие денег, поэтому не могут построить приюты, говорят неправду. Ежегодно на регулирование численности безнадзорных животных выделяется десятки миллионов рублей, которые не идут на постройку приютов. При этом, он отметил успешный опыт волонтерских приютов и призвал не знающих как подступиться к закону чиновников поучиться решению данного вопроса у волонтеров.

«Дальше, надо поддерживать волонтерские приюты, которые уже созданы неравнодушными людьми. Надо направлять туда средства, помогать им кормом, делать для них более комфортным налоговый режим, освобождая от налогов», – предлагает специалист.

Депутат также обращает внимание на причины возникновения безнадзорных животных на городских улицах. В первую очередь, это те собаки, которых выкидывают люди. Отследить таких безалаберных хозяев может помочь закон об обязательной маркировке и учете животных.

«Еще необходимо запрещать самовыгул, когда хозяева фактически выгоняют утром своих питомцев из дома, забывая предварительно покормить, и животные слоняются по улицам целыми днями, сбиваясь в стаи и нападая на людей. Около 30 % всех нападений на людей осуществляют владельческие собаки, они не являются бездомными», – делится Бурматов.

Он подчеркивает, что в действительности необходимо построить не так много приютов, как кажется на первый взгляд. В Москве, например, существует всего 14 приютов, чего вполне достаточно для огромного мегаполиса. Также он отмечает успех Нижнего Новгорода, где на протяжении трех лет видна эффективная работа – количество безнадзорных животных за этот период снизилось в два раза.

Ранее в селе Домна в Забайкальском крае стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из музыкальной школы, и загрызла насмерть. После инцидента местные жители начали отстрел животных.