Стая собак напала на мальчика в Камчатском крае

Следователи и прокуратура Камчатского края проверяют обстоятельства нападения стаи бездомных собак на восьмилетнего мальчика в закрытом городе Вилючинск, сообщил Следственный комитет по региону.

«По предварительным данным, в дневное время 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа на восьмилетнего мальчика напала стая бесхозных собак», – сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, животных отогнал подоспевший очевидец. У одного из животных на ухе был чип, рассказал отец мальчика. У ребенка остался синяк на ноге, однако медпомощь ему не потребовалась. В прокуратуре уже заявили, что намерены оценить действия органов, ответственных за контроль уличных животных.

Между тем председатель СК Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Еврейской автономной области, передает РИА «Новости».

Также глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о проверках по информации из СМИ о том, что в Кемерово появилась стая бродячих собак. По данным СК, в публикациях отражено, что службы по отлову беспризорных животных ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.

Кроме того, следователи проводят проверки по информации из СМИ о нападениях бродячих собак на детей в Биробиджане Еврейской автономной области и в Камчатском крае.

«Председатель СК поручил установить все причины и условия, способствовавшие нападению собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях и ряде других регионов», – отметили в СК.

Напомним, накануне стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы. В «Единой России» потребовали наказать чиновников из-за гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье.

Сообщалось, что жители села Домна в Забайкальском крае самостоятельно начали отстреливать бродячих собак.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за гибели людей в результате нападения бродячих собак.