США попросили Россию не публиковать их письменный ответ на требования Москвы

США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом СМИ пишут, что США попросили Россию не публиковать документ.

Псаки сообщила, что США выразят «серьезную озабоченность в связи с действиями России, а также идеи о том, как можно реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем». С Москвой обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия», сказала она.

Ее спросили, не боятся ли США того, что Россия может использовать письменные ответы Вашингтона «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» американцев. Псаки заверила, что участвующие в переговорах представители Белого дома «не воспринимают ситуацию в этом ключе», как и союзники США, передает ТАСС.

Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».

Псаки спросили, не считает ли она, что согласие США передать России свои письменные ответы на российские предложения следует рассматривать как уступки Москве. Псаки предложила для начала «посмотреть, что будет сказано». «Мы очень четко говорили, о чем мы не будем вести переговоры: это суверенитет Украины, вопрос, который постоянно поднимается, о праве Украины стремиться к вступлению в НАТО – страны НАТО должны принимать это решение», – сказала она, отметив, что «переговоры могут принимать разные формы».

Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может принять решение опубликовать документ. Washington Post пишет, что ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация США считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Источник заявил, что ответ США может позволить «лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет», передает РИА «Новости».