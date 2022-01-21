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Эмиссары Саакашвили ведут переговоры в Киеве о «вызволении» политика
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Оппозиционные депутаты парламента Грузии Тамара Кордзая и Леван Бежашвили командированы в Киев вести переговоры о помощи Украины в деле арестованного 1 октября прошлого года ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на СМИ.
Они уже провели переговоры с омбудсменом Людмилой Денисовой по вопросу «пыток и бесчеловечного обращения с Саакашвили в тюрьме», при этом накануне власти Грузии призвали народного защитника Украины не вмешиваться в ее внутренние дела.
Член саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила в пятницу, что сторонники бывшего президента и нынешнего главы украинского исполкома реформ ожидают непосредственного участия в процессе украинского лидера Владимира Зеленского.
«Зеленский неоднократно обещал не оставлять без внимания вопрос гражданина Украины Саакашвили», – сказала он.
«Очень важно в этом плане наше сотрудничество с Украиной. Украина заботится о защите интересов каждого своего гражданина в любой стране мира», – сказала Бокучава.
По ее словам, кроме Денисовой, к вопросу Саакашвили ожидается подключение «других украинских акторов».
Экс-президент отбывает наказание в Руставской тюрьме. Саакашвили осужден на три и шесть лет лишения свободы, против него ведется еще несколько судебных процессов.
Ранее один из лечащих врачей Саакашвили, в частности, сказал, что того мучают ночные кошмары. Сам экс-президент и его окружение регулярно говорят о его неважном физическом и психическом состоянии.
Власти Грузии категорически отвергают «пытки и бесчеловечное обращение» с Саакашвили.
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Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс
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Президент России Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета Россия – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.
Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости».
«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.
Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию.
«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.
Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс.
Украинский «Нафтогаз» решил перевести свои ТЭЦ на солому и щепу
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Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогаз Тепло», которая управляет несколькими ТЭЦ, не будет применять в работе этих предприятий газ, а переведет их на биосырье, заявил руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле.
Компания собирается осуществить производство тепла с большой долей возобновляемых источников энергии.
«Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор», – цитирует Михайле издание ZN.UA.
Глава компании считает, что все это станет взаимовыгодным бизнесом и для компаний, и для местных предпринимателей. Бизнес можно будет строить на поставках соломы и другого биосырья «дочке» крупнейшей газодобывающей и газоснабжающей компании Украины.
По словам Михайле, полученные в управление ТЭЦ начнут переводить на возобновляемые источники энергии примерно в конце апреля 2022 года.
«Сейчас изучаем лучшие европейские практики. Особенно Данию, которая является лидером в ВИЭ: примерно 70% тепловой энергии они получают из ВИЭ и биомассы», – отметил Михайле.
В ноябре 2019 года «Нафтогаз» получил в управление от АРМА Новояворовскую и Новораздельную ТЭЦ и ТКЭ.
Напомним, в ноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
Кремль предупредил об угрозе дестабилизации ситуации на Украине после слов Байдена
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Заявления президента США Джо Байдена с угрозами в адрес России могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос на юго-востоке страны силой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что они (жесткие заявления и угрозы в адрес РФ – прим. ВЗГЛЯД) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе, и более того, все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи», – передает его слова РИА «Новости».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».
В США представили новый проект санкций против России
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Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, следует из информации на сайте конгресса США.
Законопроект «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» был внесен в Конгресс 19 января, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 38 конгрессменов.
Новый проект предусматривает признание России государством-спонсором терроризма.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму (более известно как «государство-спонсор терроризма»)», – приводит фрагмент документа газета Washington Post.
Кроме того, предлагается также ввести санкции против ряда действующих и бывших чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Также санкции предлагается распространить на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, руководителя администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, а таже некоторых крупных бизнесменов и журналистов.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу», – сказано в документе.
Помимо этого, проект санкций США предусматривает меры против «Северного потока – 2».
«Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование «Северного потока – 2» или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица», – говорится в проекте.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами.
Напомним, делегация Конгресса США после визита на Украину призвала Байдена не ограничиваться угрозой введения санкций против России на фоне обострения напряженности в Европе, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».
Газпром оценил объем газа в европейских ПХГ
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Европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) две трети от объема газа, который был закачан в прошлом году, сообщает Газпром.
«В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5%, или 31,8 млрд кубометров газа», – приводит сообщение РИА «Новости».
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 18 января заполненность ПХГ Германии опустилась до 44,7%. Общая заполненность газом ПХГ в Европе опустилась до 45,45%. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 49,07 млрд кубометров газа, что на 16,25 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.
С начала января из хранилищ уже отобрано порядка 10,5 млрд кубометров газа.
Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России
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Скандально известный белорусский комик Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России, сообщают СМИ.
Юморист продал вид на жительство за 15 тыс. долларов (около 1,2 млн рублей) на аукционе во время концерта на Бали, передает RT.
В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Его юмор в отношении русских показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.
В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.
Суд частично удовлетворил иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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Эксперт: Россия создаст «щит» из С-500 от гиперзвукового оружия США
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«США продолжат вкладываться в гиперзвуковое оружие, несмотря на проблемы в его разработке» – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Пентагоне усомнились в целесообразности трат на сверхзвуковое вооружение.
«Не должно быть сомнений в том, что американцы рано или поздно ликвидируют временное отставание от России в плане гиперзвука. Органы нашей внешней разведки четко докладывают об этом политическому руководству страны», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Он призвал «трезво оценивать противника» и подчеркнул, что российское военное руководство работает на опережение. Поэтому, если в будущем Пентагон применит гиперзвуковые системы против России, удар будет отражен специальным «щитом» из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). «В момент, когда США получат собственные средства поражения с использованием гиперзвуковых технологий, у нас массово поступят в войска ЗРК пятого поколения С-500», – отметил собеседник.
«На сегодняшний день уже запущено их серийное производство. Они способны эффективно бороться с американскими гиперзвуковыми ударными системами в случае атаки на Россию», – уточнил он.
«Но повторюсь: в плане разработки гиперзвука у американцев все будет в порядке, их оружие будет успешным. И не нужно делать далеко идущих выводов по поводу того, что там сказал какой-то конкретный клерк», – добавил Коротченко.
Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что Пентагон работает «над технологиями, программами, позволяющими доставлять вооружения со сверхзвуковой скоростью». Военный указал на ряд достоинств гиперзвуковых систем, но при этом назвал их «очень дорогими по сравнению с обычными вооружениями». «Они являются полезным инструментом, могут быть полезным активом, но нужно серьезно подумать, являются ли они наиболее эффективными с точки зрения затрат», – обратил внимание министр.
В декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. До этого, в сентябре, США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Это первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты в Америке с 2013 года.
Также в декабре прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении перевооружения первого в России полка ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В сентябре вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвука.
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Стало известно о внебрачном сыне Абдулова
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Найден внебрачный сын советского и российского актера Александра Абдулова, сообщают СМИ со ссылкой на самого мужчину и на близких артиста.
Родственники актера обнаружили в потайном кармане пиджака Абдулова фото мальчика, после чего принялись искать потенциального сына актера, передает «Комсомольская правда».
Бывшая гражданская жена актера Виктория Лановская, с которой он расстался за полгода до свадьбы с Юлией Мешиной, сообщила, что приехала поговорить с вдовой старшего брата артиста Альбиной.
«Пили чай, вспоминали былые времена, много говорили о Саше. В какой-то момент она сказала, что хочет сделать мне подарок. Этим подарком стал белый пиджак фирмы «Армани», в котором Саша снимался в фильме «Гений», – поделилась она.
На обороте обнаруженной фотографии есть подпись: «Саша, это твой сын. Оля». После поисков мужчину со снимка удалось найти – он прислал такие же снимки. Его зовут Александр Коваль.
В его свидетельстве о рождении не указан отец, в графе «имя матери» стоит Ольга. Он родился в казахстанском Усть-Каменогорске.
Ольга Коваль растила сына одна и никогда не была замужем. Сперва она работала швеей, а затем ушла из профессии и начала работать в магазине.
По словам Ольги, с Александром Абдуловым она познакомилась в 1986 году на Украине. Тогда 26-летнюю швею из Казахстана пригласили поработать костюмером на Одесскую киностудию. В тот год Абдулов снимался в фильме «Десять негритят». Про сам роман Ольга рассказывать не захотела в деталях.
На тот момент Абдулов был официально женат на своей первой супруге Ирине Алферовой.
Дробницкий указал на катастрофические ошибки Байдена
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«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что в этом случае будут делать США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя пресс-конференцию президента США Джо Байдена и его слова о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.
«Это катастрофа, а не пресс-конференция. Ни на один из важнейших вопросов, которые интересуют американцев, у Байдена просто нет ответов. А это значит, что их нет и у администрации», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что все это происходит на фоне рекордного падения не только рейтингов самого Байдена, но и Демократической партии. «За 2021 год администрация США растеряла все, что у нее было в начале года, – указал политолог. – На внешнем контуре тоже нет успехов: объявленная деэскалация российско-американских отношений ничем не наполнена. Угрозы против России не сформулированы».
«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что будут делать в этом случае США. «Путину будет больно» – вот единственный ответ. Только непонятно, в каком месте и как. Это полный провал и по внешней, и по внутренней политике. И это в ситуации, когда Байдену вопросы задавали «прикормленные» люди из списка. Лучше вопросы задают только Ким Чен Ыну. Путину так вопросы не задают, Трампа CNN и The New York Times рвали на части. А здесь были контролируемые вопросы, заданные максимально тактично», – отметил собеседник.
«Власть США придумала историю с «вторжением» для конкретного политтехнологического приема: раздуть ощущение грядущей большой войны, после чего провести разговор с Путиным и выйти из этого победителем, получив все лавры и овации, – объяснил Дробницкий. – Но прессу настолько этим накачали, что слезть с этой темы невозможно. А проблема в том, что ее никто не прорабатывал. Именно поэтому Байден начинает что-то выдумывать. И теперь администрации приходится отвечать за базар, чего в Вашингтоне в последнее время не любят делать».
«Во внутренней политике то же самое: Байден не дал ответов ни по поводу роста инфляции, ни по сломанным логистическим цепочкам, ни по школьной реформе, ни по программным реформам Республиканской партии. А через два часа после этой злосчастной пресс-конференции в Сенате проваливается билль об электоральной реформе, – обратил внимание Дробницкий. – Теперь если не закрутить гайки и не отменить прямо завтра демократию в том виде, в котором мы ее знаем, в законодательной ветви власти появятся не просто республиканцы, а сторонники Трампа. И в 2023-2025 годах на улицах будет сплошное насилие».
«Эта пресс-конференция показала одну важную вещь: отсутствие преемственности власти у демократов, – уверен политолог. – Госуправление развалено, что будет если завтра Байден скажет, что уходит на пенсию? Что будет с внешней и внутренней политикой страны? Эту пресс-конференцию нельзя было проводить в таких условиях. По сути, после года в Белом доме президент США не контролирует в стране ничего».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину.
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Минобороны сообщило о завершении испытаний «Циркона»
Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает государственные испытания, серийные поставки изделий начнутся в 2022 году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». С 2022 года начнутся ее серийные поставки», – передает РИА «Новости» слова Криворучко на едином дне приемки военной продукции.
Кроме того, отметил он, в четвертом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Криворучко напомнил, в частности, что в 2021 году заступил на боевое дежурство в 13-й дивизии РВСН ракетный полк, оснащенный новейшим стратегическим ракетным комплексом «Авангард».
Ранее «Циркон» одобрили к принятию на вооружение.
В ЛНР выступили против переноса встреч по «Минску» в Стамбул
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«Сложно сказать, что поменяет площадка для переговоров, если отношение сторон останется прежним», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР Родион Мирошник, комментируя сообщения о планах турецких дипломатов провести в Стамбуле консультации по «Минску» с представителями Донбасса.
«Это сообщение следует расценивать не более как "слив" данных от турецкого МИД. Во всяком случае, пока никакого приглашения представители ДНР и ЛНР не получали, официально ничего не оформлено», – отметил советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР на «минских переговорах» Родион Мирошник.
По его словам, переговоры такого уровня организуются гораздо сложнее, чем это подает пресса. «Решение о проведении дискуссии принимается только по согласованию со всеми ее участниками. Сначала должно возникнуть желание вступить в разговор, потом определяется место переговоров, далее прорабатываются организационные особенности, вопросы безопасности и прочие нюансы», – перечислил Мирошник.
«Меня другое задевает, – продолжил он. – Все эти условия соблюдены и многократно проверены в Минске, он ничем не «проштрафился». Нет никакой проблемы для проведения переговоров в белорусской столице. Даже в виде намека не возникало вопросов, например, касательно безопасности участников консультаций». Он не исключает, что турецкая инициатива предпринята с подачи украинской стороны. «Спрашивается – зачем тогда двигать площадку по всему миру только потому, что Киеву так захотелось? Здесь главное все-таки – сами переговоры, причем именно между сторонами конфликта», – заключил Мирошник.
В четверг источник РИА «Новости» в МИДе Турции сообщил, что новые «переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле». «В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – сказал собеседник агентства.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил своих коллег из России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно. «Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей... со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – заявил по этому поводу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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После эротической фотосессии на фоне мечети в Москве возбудили уголовное дело
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Московские следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после откровенной фотосессии около мечети, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – приводит РИА «Новости» комментарий Ивановой.
По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, «публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
До этого стало известно, что полиция устанавливает обстоятельства съемки и публикации видеоролика с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.
«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – приводит ТАСС комментарий ГУВД Москвы.
Полиция устанавливает обстоятельства съемки и публикации видеоролика с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.
Иванова добавила, что местонахождение подозреваемой 1981 года рождения установлено, скоро ее доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Также будут допрошены другие люди, принимавшие участие в съемке, и их действиям дадут правовую оценку.
Ранее в совете муфтиев заявили, что людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания.
«Давайте этих людей пожалеем. Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться – это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность? Я думаю, что родственники должны просто связаться со специалистами, с медиками и лечить», – заявила глава пресс-службы СМР.