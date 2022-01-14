Онищенко поддержал решение отложить принятие законопроекта о QR-кодах

Система QR-кодов могла бы пригодиться не только в наступающей волне коронавируса, но и в других случаях в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя решение отложить законопроект о QR-кодах на фоне волны «омикрон».

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить. Он пояснил, что законопроект готовился во время четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», однако сейчас необходимо учесть новый штамм «омикрон».

«В принципе, это была бы достаточно удобная схема коммуникации между гражданами и всякими надзирающими органами, которые блюдут исполнение требований. Если бы этот инструмент работал, то было бы неплохо, хотя он достаточно дорогой. Но апробация этого метода нам бы еще пригодилась при различных инфекционных болезнях и других случаев. IT-технологии не помешали бы нам. Доработают – примут», – говорит Онищенко.

Он призвал не заморачиваться насчет QR-кодов и стараться в первую очередь обезопасить в грядущей волне себя. В первую очередь, гражданам нужно понимать, что вероятность заражения коронавирусом с приходом штамма «омикрон» возросла в разы, учитывая его контагиозность.

«В связи с этим человек должен оценить, во-первых, привит он или не привит. Если привит, не пришло ли время для ревакцинации, а если не привит – начинать прививаться. Если гражданин переболел, то здесь нужно, опять же, оценить это с точки зрения рекомендованного срока ревакцинации после заболевания», – рекомендует врач.

Кроме того, продолжат собеседник, необходимо принять для себя следующую парадигму поведения: вести разумный здоровье-сберегающий образ жизни, который прежде всего предполагает без необходимости не пребывать на массовых мероприятиях, даже если он имеет прививку или ревакцинирован, пользоваться средствами защиты (маски), избегать близкого контакта с другими людьми (исключить объятия и поцелуи), соблюдать гигиену рук.

Он напоминает, что на неделе появлялись сообщения о том, что только за сутки в мире выявлено около 1,2 млн случаев заражения «омикроном». В среду вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России выявлено 698 случаев «омикрона», поэтому нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране не избежать.

«Запаздывание, в хорошем смысле, пятой волны коронавируса в нашей стране вызвано разным циклом праздников. Но смотря на то, как развивается заболевание в других странах, мы уже сейчас можем заведомо снизить заболеваемость. Сегодня мы провожаем старый Новый год, до 19 числа идут Святки, которые предполагают ходьбу друг другу в гости, собираться за общим столом, дарить подарки – это хорошая традиция, от нее не нужно отказываться, но следует сменить формат празднования. Лучше не ходить по гостям, а собраться семьей за столом, созвониться по видеосвязи с теми, кого хотелось пригласить (они в свою очередь соберутся семьей за своим столом)», – предлагает Онищенко.

Такой онлайн-ужин, по мнению депутата, будет ничуть не хуже очной встречи: люди также смогут общаться друг с другом, говорить тосты, отмечать праздник, но уже на безопасном расстоянии, не подвергая риску свое здоровье. Также он отметил, что с особой осторожностью следует находиться в метро, соблюдая все противоэпидемические меры, и выразил необходимость сместить гражданам рабочий график, чтобы снизить количество людей, одновременно едущих на работу, либо, по возможности, перейти на удаленный режим работы самостоятельно.

Ранее, на совещании с членами правительства глава России Владимир Путин сообщил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции, поскольку новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости. В связи с этим он поручил за пару недель подготовиться к новому витку пандемии COVID-19.

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