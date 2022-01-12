Кремль ответил на вопрос о встрече Владимира Путина с Канье Уэстом

Администрация российского президента «не является визави исполнителя», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэпером Канье Уэстом.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом, передает РИА «Новости».

Говоря о том, насколько президент Владимир Путин и сам Песков знакомы с деятельностью музыканта, представитель Кремля сказал, что знакомы «не столь глубоко, чтобы давать оценки».

Между тем пиар-агент рэпера заявил, что сообщение о планах артиста поехать в Россию с концертом и встретиться с Путиным ложная.

«(Данная информация) полностью сфабрикована. Выдумка или попытка русских людей принять желаемое за действительное» – сказал он в письме Rolling Stone.

Ранее Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщал, что тот якобы намерен приехать в Россию с концертом и пригласить на него Владимира Путина.