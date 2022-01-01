На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского Онищенко дал россиянам рекомендации на утро после празднования Нового года Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко 1 января 2022, 14:31 Текст: Елена Мирошниченко

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости». В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи. Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов. Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.

Украинский генерал предрек стране ужасное будущее 31 декабря 2021, 19:39 Текст: Наталья Ануфриева

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы, передает РИА «Новости». «Люди остаются без зарплаты, без своего достатка (...) Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – посетовал генерал. По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики. Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков 31 декабря 2021, 17:16

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, заявил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий. Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем». Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора» и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам». Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков. «Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (...) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он. Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год. Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь 31 декабря 2021, 20:35

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн. «Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло. «Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог. Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн. Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья. На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского 1 января 2022, 13:23

Текст: Елена Мирошниченко

Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины. В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство. «Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог. Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений». «А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло. В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. В Киеве предрекли исчезновение Украины 1 января 2022, 13:02

Текст: Елена Мирошниченко

Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны. Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости». Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии». «Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он. Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией. Канцлер Германии упомянул Украину в первом новогоднем поздравлении 1 января 2022, 12:21 Текст: Елена Мирошниченко

В своем первом новогоднем поздравлении канцлер Германии Олаф Шольц упомянул ситуацию вокруг Украины и заявил о нерушимости границ, текст обращения опубликовал Spiegel. «Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», – цитирует обращение «Коммерсант». Кроме того, в обращении он сказал о пандемии коронавируса, внутренней власти в Германии, а также программе своего правительства. Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся. При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2». Стало известно о намерении Байдена провести разговор с Зеленским 31 декабря 2021, 21:51 Президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил представитель Белого дома. «Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе», – передает ТАСС слова чиновника со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Ранее в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло. В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Главархив Москвы рассказал, как в Россию пришел Новый год 31 декабря 2021, 19:59 Текст: Наталья Ануфриева

Новый год официально пришел в Российскую империю 20 декабря 1699 года, рассказали в московском главархиве. Именно в эту дату царем Петром I был издан указ «О празднованiи Новаго года», который впервые установил порядок новогодних праздников. Отмечать его было приказано начиная с 1 января 1700 года, передает канал «360». Так как наступал еще и новый век, было приказано украсить ворота домов еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками, а лучше деревьями, и все это должно было держаться до 7 января. Также Петр I ввел традицию запускать фейерверки. В XVIII веке в Москве на Новый год активно проводили балы и маскарады, а также давали представления театры, но только в случае, если температура на улице была выше -18 градусов. Напомним, первыми в России новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. В своем обращении Владимир Путин пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии. Украинских военных решили отправить на повышение квалификации в 13 стран 31 декабря 2021, 21:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об утверждении плана обучения военнослужащих, который предполагает повышение квалификации в учебных заведениях 13 иностранных государств, сообщило минобороны Украины. «Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ, которым утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году. Документом предусмотрено, что в следующем году на обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран», – передает ТАСС сообщение ведомства. Уточняется, что украинские военные смогут пройти обучение в Великобритании, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии. По словам министра, обучение украинским военным необходимо, чтобы перенимать опыт. «Благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных вузах и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже на Украине», – процитировали Резникова в минобороны. В ведомстве также отметили, что в 2021 году на Украине утвердили ряд документов, позволяющих военнослужащим овладеть новыми квалификациями, которые могут понадобиться и на возможный военный период в стране. «Речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время», – добавили в министерстве. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, там создают базы и используют территорию страны для проведения учений. Настоятель буддистского храма в Японии дал совет по загадыванию желаний на Новый год 31 декабря 2021, 16:59 Текст: Наталья Ануфриева

Настоятель буддистского храма Дарума-дзи Иссин Хиросэ рассказал, как нужно загадывать желания в Новый год, чтобы укрепить свой дух, решимость и заручиться поддержкой основоположника дзен-буддизма Дарумы. В Японии есть особая традиция загадывания желаний на Новый год, эта ответственная миссия возложена на круглую фигурку красного цвета «дарума», особенностью которой является отсутствие глаз. В этом и заключается главный смысл всего ритуала загадывания желания, передает РИА «Новости». Фигурку покупают под Новый год, и, загадывая желание, закрашивают глаз. Глаз должен быть «правым со стороны загадывающего». После этого «даруму» ставят около алтаря или на любое видное место. Только когда желание исполнится, можно закрасить и левый (от себя) глаз. Часто японские политики любят покрасоваться перед выборами рядом с огромным «дарума», закрашивая ему глаз. Японский храм Дарума-дзи на горе Шаолинь (названа в честь китайского монастыря, где практиковал учение Бодхидхарма) занимается вопросом исполнения желаний с XVII века. Прообразом фигурки стала каллиграфия первого настоятеля храма с изображением Дарума (Бодхидхармы). Он написал ее «в одну кисть» – то есть не отрывая кисти от бумаги. Поначалу изображение раздавали крестьянам окрестных деревень на Новый год с пожеланиями добра и процветания. Чтобы укрепить свой дух, решимость и заручиться поддержкой Дарумы, можно заказать и лично поучаствовать в обряде «вложения души». В присутствии хозяина и переоблачившегося монаха над фигуркой читаются сутры, рядом воскуряют благовония, а кульминацией становится момент «вложения души» - когда монах ставит на глазу «дарума» крошечную точку. Владелец «дарума» во время обряда должен направить все силы и все воображение на загаданное желание. «Эту точку потом нужно дорисовать до размеров глаза. Считается, что этот обряд еще больше повышает шансы на исполнение желания. Его еще называют церемонией «открытия глаза». Нарисовать глаз – это не просто желание, это решимость. Решимость достичь результата, добиться чего-то, стать кем-то. Когда вы рисуете глаз, вы сосредоточиваете свою решимость на этом желании. Это не просто «я хочу», это – «я сам постараюсь сделать все для исполнения этого желания». А когда желание исполнится, надо нарисовать еще один глаз и поблагодарить», – пояснил Хиросэ. По мнению буддистов, желания исполняет не сама стилизованная фигурка патриарха, а «собственные усилия и решимость». «Глаз зарисовывают, когда есть твердая решимость идти к исполнению своего желания. Ведь это не Дарума исполняет наши желания. Их исполняет наша решимость и уверенность. Самое главное – это собственные усилия каждый день. Нарисованный глаз – это символ решимости», – считает буддистский настоятель. Хиросэ также дал совет тем, у кого нет фигурки «дарума». По его словам, ее можно просто нарисовать на бумаге: «Важно в процессе рисования обрести решимость. Это может быть и не «дарума». Можно просто написать свое намерение. Важно не загадать в уме, а написать, чтобы это желание, намерение приняло форму, стало проявленным и обрело силу». Нарколог Минздрава назвал способ борьбы с алкогольным отравлением 1 января 2022, 12:34 Текст: Елена Мирошниченко

После алкогольного отравления нельзя «восстанавливаться» спиртным, в таком случае лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. «Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты», – цитирует его РИА «Новости». Специалист добавил, что нельзя ходить утром в баню, а занятия спортом лучше отложить. Категорически не нужно «восстанавливаться» после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков, подчеркнул Брюн. Ранее главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь. Новый 2022 год Тигра наступил в Японии со 108-м ударом колокола 31 декабря 2021, 18:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый 2022 год, символом которого, как и в Китае, является Тигр, наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах страны. В Японии, в отличие от Китая, откуда пришли 12 животных-символов года, Тигр вступает в свои права не в конце января, а с первыми секундами календарного года. Его изображения наносят на праздничные украшения, которые вывешивают на входную дверь, на традиционные новогодние сладости. Год Тигра считается годом начинаний и роста. Старый год в Японии провожают так называемой «тосикоси-соба» – «гречневой лапшой перехода через год». Это считается хорошей приметой – длинная лапша обещает долголетие и здоровье. Новогодняя гречневая лапша отличается от обычной составом – в ней больше именно гречневой крупы, и ценой – она в несколько раз дороже обычной, передает РИА «Новости». И тем не менее, в славящихся своей лапшой ресторанах под Новый год ее можно купить только по брони. Это же относится и к тэмпура – обжаренных в кляре овощах, креветках, рыбе и грибах – лучшему спутнику гречневой лапши, по мнению японцев. Последним, что провожает старый год и встречает новый, являются удары колокола в буддистских храмах. По обычаю в большинстве храмов первые 107 ударов звучат еще в старом году, последний, 108-й удар приходится на первые секунды нового года. Удары колокола очищают человека и мир перед наступающим годом от несчастий, недостойных поступков и мыслей. Число 108 считается в буддизме священным, но существует несколько объяснений, почему ударов колокола в Новый год именно 108. Одно из объяснений носит арифметический характер: каждый из органов чувств, к которым в японском буддизме относят зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и мысли (намерение и воля также обозначаются этим иероглифом), способен чувствовать приятное, неприятное и нейтральное. Таким образом, 6 умножают на 3 и получают 18. Это число умножают на 2 – чистое и нечистое, и получают 36. Затем 36 умножают на 3 – прошлую, нынешнюю и будущую жизни, и получают 108. Буддистское понятие Четырех страданий и Восьми привязанностей и страданий – «сику-хакку» – лежит в основе другого объяснения 108 ударов колокола. Четыре страдания – рождение, болезни, старость и смерть – дают число 4. Девять страданий и привязанностей, к которым в японском буддизме помимо традиционных пяти групп привязанностей – материальная форма, чувство, представление-воображение, действие и воля, осознание, добавлены страдание от разлуки с любимым человеком, страдание от встречи с ненавистью и злобой и страдание от невозможности получить желаемое. Иероглиф «страдание» звучит как «ку», что дает при прочтении Четырех страданий и Восьми привязанностей омонимичное сочетание цифр 4, 9 и 8, 9. При перемножении 4 на 9 и сложении с произведением 8 и 9 получатся 108. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Киев не увидел необходимости в строительстве стены на границе с Польшей 31 декабря 2021, 17:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина имеет достаточно возможностей для борьбы с нелегальной миграцией, поэтому не видит необходимости в том, чтобы Польша строила дополнительную защитную стену на рубеже государств, заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. «На Украине достаточно возможностей, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Поэтому сейчас потребности в строительстве такого заграждения нет», – передает ТАСС слова дипломата, прокомментировавшего соответствующую инициативу. Дещица добавил, что сотрудничество украинского и польского пограничных ведомств сейчас ведется «чрезвычайно активно», заверив, что «вопрос о массовой нелегальной миграции с Украины в Польшу не находится на повестке дня». Напомним, в 2016 году в Польше захотели построить стену на границе с Украиной. Патриарх Кирилл пожелал россиянам сохранять здоровье и милосердие 31 декабря 2021, 21:12 Текст: Наталья Ануфриева

Православные молятся о том, чтобы в новом году люди сохранили здоровье, любовь и милосердие, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя. В пятницу патриарх проводит молебен в столичном храме Христа Спасителя, где поздравил верующих с Новым годом. Он напомнил, что в преддверии Нового года в Русской церкви совершают молебен, благодарят Господа за год минувший, а также молятся, чтобы «будущий год стал годом божией благости», передает РИА «Новости». «Благость Божия не означает безоблачной, спокойной жизни. Она заключается в том, чтобы человек сохранял веру в сердце, по возможности свое здоровье, чтобы он был окружен любящими людьми. А если говорить в более крупном масштабе, чтобы из человеческое рода не исчезала любовь, милосердие, чтобы люди сохраняли эти важнейшие измерения, характеризующие человека как особое существо, созданное по образу Божию», – сказал он. По словам патриарха, чтобы новый год стал счастливым, верующим надо трудиться: «Нужно иметь в виду такой труд, который непременно приносит добро в личную, семейную, государственную жизнь (...) Без добрых дел и вера мертва, и спасение невозможно». Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, – особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения. Ранее священник посоветовал не устраивать «флешмоб благочестия» за новогодним столом. Онищенко дал россиянам рекомендации на утро после празднования Нового года 1 января 2022, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал россиянам утром 1 января сходить в баню, а также отказаться от чрезмерного употребления пищи. «Лучше всего воспользоваться баней. Потому что, я уверен, что многие выехали за город, услышали нас с вами не лететь в Турцию и в Египет. А за городом, как правило, есть такого рода термальные стимуляторы общефизического здоровья. Поэтому – истопить баньку, почистить снег, почистить дорожки – сейчас снега много у нас навалило. И это хорошо. Во всяком случае, в Подмосковье. Да и в Сибири его немало», – рассказал он «Комсомольской правде». Кроме того, подчеркивает специалист, 1 января следует провести в режиме умеренного потребления пищи. При этом недоеденные блюда стоит есть только в том случае, если они были убраны в холодильник и содержались в подходящих условиях. Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что после алкогольного отравления нельзя «восстанавливаться» спиртным, в таком случае лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол.