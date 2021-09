Выборы-2021: «Единая Россия» отработает «наказы» Донбасса, КПРФ подготовила 300 тыс. наблюдателей Политолог рассказал об иностранном управлении «Умным голосованием» В Госдуме указали на связь разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном 9 сентября 2021, 14:45 Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал новые данные о попытках из-за рубежа повлиять на результаты выборов в России. Отмечается, что эти данные свидетельствуют об усилении попыток внешних сил вовлечь российских граждан в деструктивную деятельность накануне предстоящих 19 сентября выборов. «Наряду с поступившей ранее информацией о возможном использовании российских граждан, работающих в посольствах ряда стран в Москве, в качестве посредников для финансирования экстремистской деятельности в России, в настоящее время получена информация и об источниках финансирования проекта и приложений для смартфона, с помощью которых зарубежные «доброжелатели» России собираются повлиять на результаты выборов в нашей стране», – говорится в официальном Telegram-канале комиссии. «Речь идет о приложении, которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать. Как оказалось, следы ведут в США, к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона. Выявлены также 134 тестировщика программного обеспечения, разработанного при участии американских компаний. В данном случае мы вновь сталкиваемся с прямым вмешательством в наши внутренние дела, которое даже не пытаются завуалировать», – подчеркнули в думской комиссии, добавив, что находятся в постоянном контакте с компетентными органами по данным фактам. Судя по описанию, речь идет о приложении «Умное Голосование». Напомним, что в июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

В Европарламенте готовятся рассмотреть доклад «с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов» в Госдуму еще до их проведения, это говорит о попытке вмешательства во внутренние дела России, заявил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. «Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Государственную думу и многозначительными «выводами» относительно дальнейшего членства России в международных парламентских организациях. Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает «телега впереди лошади», они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий», – написал парламентарий в своем телеграм-канале. Слуцкий подчеркнул, что все призывы «не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России». «Но мы не позволим никаким внешним силам оказывать влияние на выборы или пытаться спекулировать на этой почве», – отметил он. Глава думского комитета выразил надежду, что на выборах обязательно будут присутствовать наблюдатели от национальных парламентов иностранных государств и межпарламентских организаций, приглашения которым направлялись по линиям обеих палат Федерального собрания. «Мы имеем полное право рассчитывать на независимые (прежде всего от русофобского курса коллективного Запада) и неангажированные оценки, поскольку избирательная кампания проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно», – добавил Слуцкий. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза», сообщил заместитель генконсула Вячеслав Славкин. Славкин рассказал, что генконсульство готовится к выборам в Госдуму заранее, так как ожидается «большой наплыв граждан», а «количество сотрудников очень ограничено» – «генконсульство сокращено по количеству дипломатов». Однако «каких-либо проблем» в генконсульстве «не видят». Власти США проинформированы о «проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности», американские власти обещали «содействие в этих вопросах». «Ждем избирателя во всеоружии», – приводит слова Славкина ТАСС. Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.

От западных стран следует ожидать «мероприятий», приуроченных к выборам в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас в том числе и с государственной поддержкой очевидно проходят и будут проходить в целом ряде западных государств», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1». Захарова полагает, что подобные «мероприятия» окажутся «приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям» Запада к России, а «непосредственно к выборам». Официальный представитель МИД России обещала «рассказывать много всего интересного» по этой теме. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Москву с 17 по 19 сентября для наблюдения за проведением парламентских выборов, сообщила пресс-служба ПАСЕ. «По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа «Социалистов, демократов и зеленых») в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС. В организации добавили, что на фоне продолжающейся пандемии, а также отсутствия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегаты ПАСЕ «не смогут провести полномасштабную наблюдательную миссию». Однако они рассчитывают, что их присутствие в качестве наблюдателей «будет содействовать процессу политического диалога между Россией и ассамблеей, в том числе в рамках мониторинговой процедуры ПАСЕ». Европейские наблюдатели планируют за три дня встретиться с «ключевыми политическими деятелями», включая парламентские и непарламентские партии, различными наблюдателями, представителями СМИ и гражданского общества, представителями Центральной избирательной комиссии. По итогам поездки в Россию будет подготовлена служебная записка, которую представят на заседании Бюро ПАСЕ. Также выводы наблюдателей включат в доклад о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы, который готовит мониторинговый комитет организации. Пресс-конференция по итогам визита наблюдателей в Москву не запланирована. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. «Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи 7 сентября 2021, 11:16 Текст: Алина Назарова

Ссылки на сайт соратников Алексея Навального «Умное голосование» пропали из поисковой выдачи «Яндекса» после внесения их Роскомнадзором в реестр запрещенной информации, сообщили в пресс-службе компании. «Ссылки на сайт «Умного голосования» пропали из поисковой выдачи «Яндекса», так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», – сообщили в компании, передает «Интерфакс». 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. Напомним, что в июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Умное голосование» 6 сентября 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

Доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией, сообщили в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», – прокомментировали ТАСС публикацию о блокировке «Умного голосования». В пресс-службе уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией* (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией). Ранее арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Напомним, что в июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Эксперт ожидает усиления потока фейков с Запада о выборах в России 7 сентября 2021, 17:51 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Прозападные НКО начали публиковать откровенные фейки о грядущих выборах, когда поняли, что их креатуры утратили последние шансы на избрание», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Песков. Ранее в Общественной палате был подготовлен доклад, в котором развенчиваются мифы Запада о российских выборах. «Исполнителями фейковых атак стали работающие в России организации, которые уже признаны иностранными агентами. Присвоение им такого статуса помогает сбросить с них маску, чтобы наши граждане не заблуждались насчет того, в чьих интересах действуют эти НКО», – пояснил федеральный координатор Независимого общественного мониторинга, член исполкома движения «За чистые выборы» Алексей Песков. «Одним из мифов стало утверждение о якобы девяти миллионах наших граждан, лишенных активного избирательного права. Этот миф разоблачается в докладе, который подготовили в координационном совете Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием. Стоит отметить, что в последнее время фейки иноагентов становятся все топорнее и примитивнее», – указал эксперт. Тем не менее, обилие ложной информации может сбить с толку избирателей, поэтому россияне перед выборами «особенно нуждаются в информационной гигиене», добавил Песков. «В ближайшие полторы недели – это кульминационный предвыборный момент – мы ожидаем усиления волны фейков. В этой связи мы усилили работу в том числе и по «карте сообщений» нашего Независимого общественного мониторинга. Каждый случай, каждое обращение от кандидата, избирателя – любого участника выборного процесса – будут сперва проверяться, а затем им будет дана квалифицированная оценка от лица наблюдательного сообщества или экспертов», – подчеркнул собеседник. Во вторник председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев представил доклад Фонда исследования проблем демократии, в котором разоблачаются мифы о выборах в России. Первичными источниками мифов оказались организации-иноагенты «в обычном и юридическом знании этого слова», а за пределами России – правительства западных стран и подконтрольные им СМИ, указал эксперт. По его словам, одним из не соответствующих действительности утверждений движения «Голос» (признано иностранным агентом) является то, что активного избирательного права лишены около девяти миллионов россиян. «Количество избирателей со вторым гражданством завышено на четыре с половиной миллиона человек. Миф о том, что «права быть избранными в ближайшее время лишатся еще сотни тысяч россиян, что связано со вступлением в силу новых экстремистских поправок», является завышением более чем в восемь тысяч раз – на выборах в Госдуму общее количество экстремистов, которым отказали в участии в выборах, составляет 12 человек», – детализировал Григорьев. Он добавил, что, если внимательнее изучить информацию о лишенных права голоса лицах, о которых пишет ряд структур, то можно увидеть в их числе людей, причастных к террористической деятельности. Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин убежден, что с помощью распространения мифов о выборах в России граждан нашей страны пытаются подготовить к идее непризнания коллективным Западом легитимности будущего парламента. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков также считает, что намеренно внедряемые ложные представления о выборах нацелены на ужесточение санкционной политики против России и на подрыв общественно-политической ситуации. «Доклад выполняет важную превентивную функцию. Он готовит нас к тому, что следует ожидать на выборах в сентябре и после них», – подчеркнул член СПЧ. Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперты указали на продуманный сценарий дискредитации российских выборов 8 сентября 2021, 19:55 Кампания по дискредитации российских выборов проводится по продуманному сценарию, заявил глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод в ходе доклада организации «Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делегитимизации на выборах-2021» «В последние годы наметилась ярко-выраженная тенденция к увеличению объема фейков, а в период текущей избирательной кампании их распространение достигло «промышленных масштабов». К ней подключаются псевдо-эксперты, ученые аналитики, которые воздействуют на общественное мнение с помощью откровенно манипулятивных технологий. При этом во многих случаях создается впечатление, что такие новости пишутся сначала на английском, а потом переводятся на русский», – приводятся слова Брода на сайте НОМ. Манипуляции и распространение фейков, как отметил Брод, осуществляются с помощью как влиятельных международных структур, так и ангажированных политиков и организаций внутри России. Эксперт также отметил, что ранее ассоциация НОМ выпускала доклад «Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации будущих выборов». В целом, по его словам, прогнозы оправдались. Большинство действий по дискредитации думских выборов, изложенных в качестве предположений в докладе, оказались реализованы на практике. В частности, ведется долгосрочное изматывающее очернительство и последовательная дискредитация новых форм голосования. Брод пояснил, что противостоять масштабной кампании по дискредитации выборов можно только обеспечив чистоту и прозрачность всего избирательного процесса. Он призвал общественных наблюдателей фиксировать каждое нарушение и проверять любой сигнал. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов также отметил, что фейковое давление на российские выборы усиливается. К числу ключевых тем фейков он отнес утверждения об отсутствии конкуренции на выборах и недопуске к участию в них представителей оппозиции, лишении значительной части россиян пассивного избирательного права, информацию о подкупе избирателей со стороны власти, массовой фальсификации результатов голосования и повсеместном использовании административного ресурса, а также утверждения, направленные на дискредитацию новых форм голосования. Все эти сообщения Шаповалов назвал несостоятельными и не соответствующими действительности. Он отдельно проанализировал каждую тему, подробно объяснив аудитории, где именно кроется подмена понятий, передергивание и ложь. Он также рассказал о каналах распространение фейков – это в первую очередь все социальные медиа, блогосфера и многочисленные ютуб-каналы. «У фейк-капании есть вполне конкретные заказчики и граждане должны четко понимать, кто они такие», – заявил он. Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков высоко оценил представленный Бродом доклад и подчеркнул, что данный документ заслуживаем максимально широкого распространения, в том числе на Западе. «Сейчас все, кто только может, пытаются заранее сформировать негативную картину: все делается для того чтобы создать у западной аудитории ощущение, что Россия – страна изгой, но это не так, мы не осажденная крепость, мы просто страна, которая рискнула бросить вызов претензиям мирового монополиста на безраздельное лидерство», – сказал он. Поляков также выразил уверенность в том, что решающая фаза информационной войны, которая ведется против России, начнется после 19 сентября, когда кампания в Госдуму завершится и наступит момент интерпретации ее итогов. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш выразил удовлетворённость тем, что в России удалось создать качественное экспертное поле, благодаря которому дается «отслеживать действия фейкоделов» и прогнозировать их шаги. Он отметил, что индустриальное производство фейков многократно использовалось для организации «цветных революций» – то есть перехвата управления в конкретной стране через создание социального или политического кризиса и последующий переворот. Такова практика Грузии, Украины, Венесуэлы, Сирии, Ирака, Ливии. «Реальным итогом этих «взрывов» всегда является утрата суверенитета в политике, рынков в экономике, перспектив развития и безопасности в обществе. Мы не должны этого допустить», – заявил эксперт. Профессор Самарского государственного университета, член совета Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский заявил, что сейчас как никогда остро на повестке стоит вопрос защиты политических моральных ценностей, которые составляют базу избирательных отношений. «Мы боремся с людьми и структурами, которые не ждут доказательств, аргументов, какой-то логики, от них ждать порядочности не стоит. Общество и государство должно защитить себя от беспредельщиков», – заявил он, предложив привлекать к ответственности в том числе политтехнологов, которые управляют распространением фейков. Эксперт из Севастополя, политолог Сергей Юхин назвал «особой» ситуацию с фейками в городе. «Мы с 2014 года живем в условиях реальной информационной войны, фейки сыплются на наши головы постоянно. Мы создаем систему противодействия фейкам – пул экспертов, антифейковые отряды блоггеров, молодежи, электоральных юристов. Но главное наше оружие – проведение честных прозрачных выборов, в легитимности которых не будут сомневаться наши граждане», – заявил он. Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш обратил внимание на то, что в ближайшее время атаки на Россию будут усилены, поскольку страна фактически выиграла борьбу за «Северный поток – 2» и Запад должен это чем-то компенсировать. «На этих выборах будет предпринято множество провокаций, где фейк-ньюс будут объединены с реальными активными действиями спецслужб, будут использованы максимально грязные технологии», – сказал эксперт. Он также выразил убежденность в том, что наиболее эффективный способ противостояния такой угрозе – адекватная уголовно-правовая оценка действий конкретных лиц за использование фейк-ньюс. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы-2021: Памфилова защитила «яблочника», «зеленые» призвали Москву не сорить у соседей 7 сентября 2021, 08:38 Текст: Тимофей Изаров

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала петербургский избирком помочь кандидату от «Яблока» Бориса Вишневского защититься от конкурентов-двойников. Лидер «Родины» Алексей Журавлев потребовал устранить дисбаланс в распределении доходов в обществе. Лидер «Зеленых» Андрей Нагибин пообещал не позволять Москве «раскидывать» свой мусор по свалкам соседних областей. Председатель ЦИК Элла Памфилова попросила главу избиркома Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата от партии «Яблоко», депутата ЗакСобрания Бориса Вишневского, а самим кандидатам предложила сняться с выборов, «если у них осталась совесть», пишет ТАСС. Ранее два кандидата-самовыдвиженца в ЗакСобрание сменили имя и фамилию, став полными тезками Вишневского. Кроме того, они поменяли внешность, став похожими на кандидата от «Яблока». Депутат Госдумы, лидер «Родины» Алексей Журавлев потребовал провести в стране «справедливое перераспределение» доходов. Такое заявление Журавлев сделал, комментируя статистику, согласно которой зарплаты от миллиона рублей и выше в России получает всего 0,06% от работающего населения. Это следует из данных международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованных на сайте партии. «Вместо унизительных МРОТов и позорных прожиточных минимумов надо ввести в стране государственный социальный стандарт достойной жизни. Деньги народу!» – призвал Журавлев. Лидер «Зеленых» Андрей Нагибин посетил Малоярославецкий район Калужской области, где местные жители выразили ему свою обеспокоенность планами строительства там нового мусорного полигона. Как предполагает Нагибин, на полигон будут сбрасываться отходы из столицы. «Москва не должна раскидывать по регионам миллионы тонн ежегодного объема мусора», – цитирует лидера сайт партии. По его мнению, проблема должна решаться более «цивилизованным путем» – мусоропереработкой, извлечением вторичного сырья, при условии мощной поддержки государства. Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев считает, что ситуация, сложившаяся кандидата от «Яблока» Бориса Вишневского обязательно прибавит этой партии голосов на выборах. «Не исключаю, что эта провокация ими же самими и устроена. Сами выдвинули двойников и сами привлекают к себе внимание. Похожий случай описан в моей книге по теории политического консультирования: кандидат выдвигал сам себе двойника, писал открытую жалобу в адрес избиркома, собирал пресс-конференции, изображая из себя жертву. Это не новый прием», – напомнил Матвейчев. «Раньше у нас был относительно наивный электорат, но сейчас, когда избиратель в среднем стал более искушенный, политтехнологи вслед за ним тоже поднялись на ступень и стали саму эту искушенность тоже использовать: «Вам не нравится, когда вами манипулируют? Что ж, тогда мы сами будем прикидываться жертвами манипуляции»», – предположил политолог. Говоря о призывах Алексея Журавлева отнять деньги у состоятельных россиян и перераспределить их в пользу бедных, эксперт отметил, что особой популярности такой подход его «Родине» не принесет. «Ничего нового в нем нет. Этой риторике уже лет 30. На этой поляне и сегодня много кто играет – не только «Родина», но и коммунисты, и эсеры, и прочие малые партии. Все они бьются за 20-25% избирателей, падких на такой вот популизм, – посетовал Матвейчев. – Всегда будут политические силы, которые будут пытаться на этом спекулировать. И всегда какую-то часть электората они опять обязательно захватят». Впрочем, большинство избирателей уже научилось видеть в этих лозунгах чистый популизм, уверен эксперт. «Помнится, «Родина» еще на думские выборы 2003 года шла с аналогичными лозунгами – отнять доходы и по-новому их разделить. Но всякий раз, когда речь заходила о конкретике, о том, что именно перераспределять и какой ценой, то все подобные политики сразу начинают «путаться в показаниях». Их смелость куда-то исчезает», – говорит профессор. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что риторика партии «Зеленые» по поводу мусорной реформы в значительной степени напоминает заигрывание с «анти-московскими» настроениями, существующими в провинции, нежели реальную деятельность по защите экологии. «Лидеры «зеленых» понимают, что в самой столице на «мусорной теме» они много не соберут. Вот поэтому они идут в регионы, где и использует «анти-московские» лозунги. Но не думаю, что это серьезно улучшит показатели партии в оставшиеся дни до выборов. Напомню, что попытки подогревать «анти-столичные» настроения в регионах используют многие партии, но особого успеха им это не приносит», – заключил политолог. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Выборы-2021: Зюганов и Прилепин обсудят слияние партий, ЛДПР призвала вложить в село триллион 8 сентября 2021, 08:51 Текст: Тимофей Изаров

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что пригласил сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина на переговоры об альянсе, правда лишь после выборов. ЛДПР рекомендует поддержать аграрный сектор России новыми огромными инвестициями. Один из лидеров единороссов Дмитрий Кобылкин дал старт экологическому марафону в Сибири. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетил Нижний Новгород. Выступая там на заводе «Красное Сормово», он прокомментировал призыв об объединении левых сил, с которым к нему летом обратился сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин. Зюганов сообщил, что они с Прилепиным договорились провести беседу по этому поводу после думских выборов. «Я надеялся, что он к нам придет, – цитирует Зюганова «МК». – Мы его ждали раньше. Перед съездом патриотических сил я ему позвонил и сказал, что программа сверстана, списки составлены, поэтому приходи после 19 сентября». В ЛДПР призвали резко увеличить инвестиции в аграрный сектор. «Смотрите, что у нас происходит: мы 50% покупаем продовольствия за рубежом. Это полный маразм и безобразие. Мы должны поддерживать сельхозпроизводителей здесь», – сказал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов на предвыборных дебатах. По его мнению, на развитие сельского хозяйства следует направить не менее триллиона рублей, сообщает «РИА Новости». При этом, с точки зрения парламентария, развивать в селах нужно не только производство, но и всю инфраструктуру. Врио замсекретаря генсовета «Единой России», бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе поездки в Иркутскую область дал старт региональному эко-марафону «Дни зеленых действий», а также акции «Сохраним лес». В рамках этих мероприятий планируется высадить на почти сотне гектаров леса около 300 тыс. деревьев. Первые 5 тыс. сеянцев сосны высаживали не только единороссы, но и активисты единого волонтерского штаба, «Молодой Гвардии Единой России», Детского экологического союза, Всероссийского общества охраны природы и других организаций. «В этом году акция особенно значима: после прошедших пожаров важен вклад каждого», – цитирует Кобылкина сайт партии. Комментируя заявление Зюганова о том, что он после выборов обсудит тему объединения с Прилепиным, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко отметил, что подавляющему большинству избирателей все равно, кто из партийцев и с кем объединится – как до, так и после выборов. «Я бы, скорее, рассматривал это заявление в качестве элемента пропаганды оппонентов. Уже появились вбросы насчет того, что прилепенцы после выборов выйдут из фракции эсеров и превратятся в Госдуме в отдельную депутатскую группу. Однако оснований для такого развития сюжета пока не видно. Скорее всего, Прилепин, оказавшись в Думе, будет пытаться всю структуру «Справедливой России» подмять под себя, нежели играть в какую-то отдельную силу», – предположил политолог. Впрочем, пока об этом рано говорить, считает Минченко: «Пусть сперва справороссы вообще хотя бы пройдут в Госдуму». Призыв ЛДПР выделить триллион рублей на нужды села эксперт расценил как «явно сырую» инициативу. «Вообще позиции партии Жириновского в деревне традиционно не очень сильны. Потому и заявление – не самое понятное. Учтите, что основные деньги, выделяемые на поддержку сельского хозяйства, обычно уходят крупным вертикально интегрированным холдингам. Вполне возможно, что и здесь мы имеем дело с некоторым актом лоббизма. В любом случае, это заявление в плане процентов популярности ни на что для ЛДПР не повлияет. Оно понадобилась лишь для фигурирования в актуальной новостной повестке», – предположил эксперт. Минченко считает, что Иркутская область избрана единороссами для эко-марафона в первую очередь из-за имеющихся в ней проблем с экологией. «Первая – это Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, вторая – это ликвидация Усольехимпрома. Плюс – само озеро Байкал, всемирно известное достояние России, вокруг которого сейчас тоже возникли проблемы. Достаточно вспомнить недавнюю историю с выбросами в районе острова Ольхон», – напоминает эксперт. «Не надо забывать, что и сам Дмитрий Кобылкин на протяжении 10 лет был наиболее популярным губернатором России – он руководил Ямалом. По уровню поддержки считался одним из наиболее профессиональных глав регионов. Вот почему внимание Кобылкина приковано именно к региональной проблематике», – отметил политолог. «Замечу, в нашем выборном бюллетене – целых три партии с «экологичным» названием: «Зеленые», «Зеленая альтернатива» и «Яблоко». Общественное внимание к «зеленой» повестке растет, поэтому не упоминать об экологии во время избирательной кампании просто невозможно. Все должны – хотя бы пунктиром, – но обозначиться по ней», – считает Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. В ОП объяснили механизм контроля за чистотой электронного голосования на выборах в сентябре 6 сентября 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

В Общественной палате России смогут проверить, корректно ли учтен голос избирателя в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре. Группа технического наблюдения будет выгружать базы данных блокчейн и без расшифровки устанавливать факт вмешательства или сбоев по итогам каждого дня, заявил председатель Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на обучающем семинаре для наблюдателей за ДЭГ. «Все три дня голосования мы в ОП РФ будем следить за чистотой проведения дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. У нас будет цифровой сейф-пакет, возможность без расшифровки скачивать и сохранять базу данных блокчейн. На каждый следующий день мы будем проверять, нет ли в системе изменений. С просьбами проверки учета голоса к нам смогут обращаться участники ДЭГ из регионов страны. Просим помочь с этим коллег из общественных палат субъектов и общественных штабов по наблюдению», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Григорьева, по завершению сентябрьских выборов, Общественная палата России сможет с максимальной вероятностью определить, насколько чисто было организовано дистанционное электронное голосование. Также наблюдение за ДЭГ будет проводиться еще на трех площадках: в Информационном центре ЦИК России, в территориальной избирательной комиссии ДЭГ и на портале ДЭГ в сети Интернет, рассказал главный архитектор ДЭГ компании «Ростелеком», заместитель генерального директора АО «РТЛабс» Юрий Сатиров. «В информационном центре ЦИК в онлайн режиме будут отображаться сведения о ходе голосования по каждому субъекту, ТИК ДЭГ будет запускать голосование, работать со списками участников и наблюдать за тем, как идет процесс изнутри. С точки зрения возможностей контроля, в ОП РФ они будут идентичны возможностям ТИК ДЭГ, за исключением доступа к персональным данным», – рассказал он. Разработчик ДЭГ подчеркнул, что для рядового гражданина будет открыт инструментарий для контроля за голосованием. «Портал в сети Интернет – основной инструмент наблюдения. Он отображает информацию по всем избирательным кампаниям и субъектам, отражает ключевые показатели - число избирателей в списке, число принятых бюллетеней и другие», – сообщил Сатиров. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Началось тестирование системы дистанционного электронного голосования 7 сентября 2021, 16:29 Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) началось во вторник, перед проверкой системы прошло заседание территориальной избирательной комиссии ДЭГ, где разделили ключи шифрования. Перед началом тестирования заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев напомнил, что процедурой ДЭГ в сентябре 2021 года могут воспользоваться жители семи регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. В зоне действия дистанционного электронного голосования на выборах проживают порядка 16 млн избирателей, приводит слова Булаева сайт «Независимого общественного мониторинга». Потенциально участие в процедуре доступно 10 млн граждан, имеющим подтвержденную запись на портале Госуслуг. К настоящему моменту заявления о желании принять участие в выборах посредством процедуры ДЭГ подали 1 млн 893 тыс.и граждан. «Эти люди доверяют дистанционному электронному голосованию и выбрали его как форму волеизъявления. Это говорит о том, что у системы ДЭГ есть перспективы развития», – заявил Булаев, уточнив, что в ЦИК ожидают, что число участников процедуры ДЭГ превысит 2 млн. и, напомнив, что выбрать электронную форму для волеизъявления можно до 13 сентября. О том, как будет проходить тренировка, рассказал председатель ТИК ДЭГ Илья Массух. По его словам, она будет максимально приближена к тому, что будет происходить на федеральных выборах в реальности. «Для нас крайне важно, чтобы все прошло штатно. Мы уже нашли некоторые шероховатости, и это очень хорошо, потому что очень важно все исправить сейчас, чтобы процесс голосования прошел гладко», – заявил он, подчеркнув, что на данный момент система работает стабильно и есть уверенность в ее 100% доступности. После этого состоялось заседание ТИК ДЭГ, по итогам которого был определен порядок разделения ключа шифрования. Было принято решение разделить ключ на восемь частей. Собрать его вновь необходимо будет после завершения тренировочного голосования 9 сентября. Ключ разделили в присутствии участников заседания и СМИ: отдельные части ключа были записаны на специальные защищенные флэш-карты российского производства. Такие же используются для хранения защищенной электронной подписи. Каждый носитель запакован в сейф-пакет и подписан держателем. В числе держателей ключа: представители четырех парламентских партий, Общественной палаты – как Центра, обеспечивающего общественный контроль за выборами, Минцифры, ЦИК России и ТИК ДЭГ. Сейф-пакеты с носителями и ноутбук, с которого осуществлялась процедура, будут помещены в стеклянный шкаф в зале заседаний Центризбиркома, который будет круглосуточно находиться в поле зрения видеокамеры и под охраной ФСО – до момента завершения тестирования и сборки ключа. Подобная процедура в рамках реального голосования должна состояться 14 сентября. Выборы-2021: «Единая Россия» отработает «наказы» Донбасса, КПРФ подготовила 300 тыс. наблюдателей 9 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров

Партия «Единая Россия» включила в народную программу предложения тысяч жителей ЛНР и ДНР. КПРФ пообещала направить на участки для голосования 300 тыс. своих наблюдателей. Лидер РПСС Максим Шевченко предрек главе ЛДПР Владимиру Жириновскому уход на пенсию сразу после выборов. Первый вице-спикер Совета Федерации секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в народную программу партии были включены свыше четырех тысяч предложений жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего же, по его словам, для программы было собрано более 2 млн «наказов» по всей стране. «Все они были отработаны», – сказал Турчак на слете сторонников партии в Донецке, сообщает ТАСС. По словам председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, партия подготовила 300 тысяч наблюдателей для контроля за участками голосования на выборах. «Мы настаиваем, чтобы был полный контроль за каждым конвертом, который запечатан, начиная с видео, кончая возможностью предоставить наших наблюдателей», – сообщил Зюганов. Напомним, что в июне первый заместитель Зюганова Юрий Афонин привел другие данные. По его словам, партия подготовит не менее полумиллиона наблюдателей. Лидер Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко и лидер ЛДПР Владимир Жириновский провели дебаты, в ходе которых Шевченко предположил, что его оппонент в ближайшее время уйдет на пенсию и передаст партию своим преемникам. Как сообщает сайт ОСН, у Жириновского такой прогноз вызвал раздражение, он даже пригрозил лидеру РПСС тюрьмой. «Вас, Шевченко, сюда направили, чтобы оскорблять партии, устраивать провокации!», – заявил в ответ лидер ЛДПР. Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев считает, что активная работа единороссов с жителями ЛНР и ДНР будет позитивно воспринята многими избирателями. «Жители России переживают за Донецк и Луганск, сочувствуют им. У многих там родственники и друзья. В самом Донбассе, скорее всего, будут голосовать в основном за «Единую Россию». Там уже около полумиллиона граждан РФ. Они помнят, что именно Россия спасла их от украинских фашистов, иначе на Донбассе было бы то же самое, что в Одессе. При этом, в то время, когда Киев отказался выдавать там пенсии и другие социальные выплаты, эту роль по сути взяла на себя Россия. Но, строго говоря, это сделали не коммунисты или «Справедливая Россия», а именно государство и единороссы, партия власти», – напомнил политолог. «Но второй в Донбассе должна быть «Справедливая Россия». Все-таки в ней состоит Захар Прилепин, который, как мы знаем, воевал там. Это будет справедливо. А со стороны коммунистов и ЛДПР жители Донбасса видели только эпизодические акции поддержки», – отметил эксперт. «Не исключено, что цель многих наблюдателей от КПРФ – вовсе не наблюдать, а срывать выборы и дискредитировать их, – предположил Матвейчев, комментируя сообщение Зюганова. – Там, где коммунисты будут проигрывать, они наверняка устроят какие-то скандалы, создадут иные помехи комиссиям. Потом Зюганов будет говорить: «Вот у нас сто тысяч наблюдателей удалили с участков. Поэтому мы сомневаемся в результатах». Но, как правило, такие жалобы оказываются фейковыми». «В ЦК КПРФ догадываются, что их никто не обсчитает. Но когда «вскрытие покажет», что коммунисты набрали вовсе не большинство, а гораздо более скромный результат, то им надо будет как-то все объяснять электорату. И они начнут рассказывать, что во всем виноваты фальсификации», – предположил Матвейчев. Комментируя прогноз Шевченко по поводу Жириновского, политолог не исключил, что такой риторический прием был призван для того, чтобы отвадить от лидера ЛДПР часть электората. «Многие конкуренты этой партии говорят, что Жириновский скоро уйдет на пенсию, что он возрастной политик и голосовать за него смысла нет. Вот и на нынешних дебатах ведет себя не так бойко, как бывало раньше», – напомнил эксперт. Но даже если такой прием Шевченко и сработает, РПСС не сможет прибавить себе популярности, полагает эксперт. «Люди, которые голосуют за ЛДПР, никогда не пойдут за Шевченко. Он борется, в первую очередь, не за них, а за коммунистический электорат – он отбирает голоса у Зюганова. Но и здесь вряд ли он сумеет собрать больше двух процентов», – заключил Матвейчев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Политолог рассказал об иностранном управлении «Умным голосованием» 9 сентября 2021, 15:02 Текст: Наталья Макарова

«Речь идет и о финансировании, и о непосредственном управлении работой приложения из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя сообщение о том, что один из создателей приложения «Умное голосование» Роман Рубанов работает в компании Momentus Space Inc., связанной с Пентагоном. «На мой взгляд, связь приложения «Умное голосование» с организациями и государственными органами США очевидна. Думаю, речь идет и о финансировании, и о непосредственном управлении процессом», – полагает председатель координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, директор Института проблем демократии Максим Григорьев. По его словам, не только экс-директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России) Роман Рубанов работает сейчас директором по проектам в американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc., которая тесно аффилирована с Пентагоном. «Есть и ряд других людей, которые также принимали участие в разработке приложения, а теперь работают в организациях, которые как минимум вызывают вопросы», – отметил собеседник. «Также целый ряд организаций-иноагентов, напрямую связанных с США, работают над дискредитацией российских выборов. К примеру, руководство проекта «Голос», который также признан иноагентом, базируется в США. Неоднократно представители этой организации говорили о том, что у них нет возможности корректировать данные по этому сайту. То есть они полностью не распоряжаются своими ресурсами. Думаю, такая же ситуация и с приложением «Умное голосование», – говорит Григорьев. Ранее стало известно, что к созданию приложения Навального «Умное голосование» причастен Роман Рубанов, экс-директор ФБК* (признан в России экстремистской организацией), а сейчас директор по спецроектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc, основанной россиянином, в руководство которой входят выходцы из Пентагона. Об этом Ранее стало известно, что к созданию приложения Навального «Умное голосование» причастен Роман Рубанов, экс-директор ФБК* (признан в России экстремистской организацией), а сейчас директор по спецроектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc, основанной россиянином, в руководство которой входят выходцы из Пентагона. Об этом сообщил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Отметим, что стартап Momentus был основан в 2017 году несколькими россиянами. Указывалось, что в 2020 году бывший сотрудник Пентагона Фред Кеннеди стал главой компании, а исполнительным директором - бывший заместитель министра обороны США Джон Руд, сообщал «Коммерсант». Ранее в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что ссылки на сайт соратников Алексея Навального «Умное голосование» пропали из поисковой выдачи «Яндекса» после внесения их Роскомнадзором в реестр запрещенной информации. Напомним, что в июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией*. В Минпросвещения рассказали о работе школ в первый день выборов 9 сентября 2021, 15:21 Текст: Елизавета Булкина

Школы в России будут работать 17 сентября, там, где возможно развести потоки учеников и голосующих, пройдут уроки, если это сделать невозможно, учебные заведения проведут внешкольные занятия, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. «Поэтому 17 числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно – существует огромное количество мероприятий... которые будут организованы (вне школы)», – передает его слова РИА «Новости». Бугаев привел как пример внешкольных занятий акцию «Вместе всей семьей», в рамках которой у школьников в образовательных целях есть возможность посетить разнообразные производственные площадки. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.