Путин заявил о большом значении союзничества с Таджикистаном Стало известно о планировании участия Путина в очном саммите ШОС в Душанбе Часть переговоров Путин и Лукашенко решили провести за рабочим обедом 9 сентября 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые в четверг встречаются в Москве, проведут часть переговоров за рабочим обедом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, уточнив, что встреча лидеров начнется после 17.00. «Уже где-то после пяти (вечера) мы ожидаем начало рабочего визита президента Лукашенко, его беседы с главой российского государства», – передает ТАСС слова представителя Кремля. По его словам, «сначала будет беседа двух президентов, они ее продолжат за рабочим обедом». «По окончании этого общения запланирована совместная пресс-конференция», – отметил Песков. Он обратил внимание на то, что перед переговорами с Лукашенко Путин проведет заседание оргкомитета «Победа». «Выступит секретарь [генсовета] «Единой России» [Андрей] Турчак, в том числе речь пойдет о заявках на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», выступит президент Российской академии наук Александр Сергеев об итогах форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», – отметил представитель Кремля, добавив, что по теме форума будет также доклад генерального прокурора Игоря Краснова. Песков напомнил, что Путин в четверг в режиме видеоконференции также примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Пресс-секретарь уточнил, что планируются выступления руководителей стран – участниц объединения, которые «продолжат обсуждение и в закрытом формате». Ранее в четверг Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции.

Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 09:25

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин назвал гибель главы МЧС невосполнимой личной утратой 8 сентября 2021, 16:59 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева и подчеркнул, что с министром их связывали годы работы. «Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Зиничев посвятил себя служению Отечеству, людям. «И спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», – заключил глава государства. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был. Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека, ему было 55 лет. Позже стало известно, что глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России. Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США 8 сентября 2021, 04:54

Фото: CNBC Television/YouTube

Текст: Антон Никитин

В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина. Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости». «Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол. Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол. «Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат. При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином. Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол. Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол. Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин и Шойгу уехали на отдых в сибирскую тайгу 7 сентября 2021, 12:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Как уточнил представитель Кремля, президент вернется в Москву уже во второй половине дня среды. Песков также выразил мнение, что Шойгу наверняка концептуально обсудил с главой государства во время отдыха свою идею о строительстве новых городов в Сибири. «Подобные программы развития, конечно, формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом уже очень тщательно прорабатываются. Очень тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа. Что касается обсуждения, то по крайней мере в эти дни (во время отдыха в сибирской тайге Путина и Шойгу), наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом», – сказал Песков. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. Он уточнил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье». В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью». Путину доложили о гибели Зиничева 8 сентября 2021, 12:56

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о гибели министра, передает РИА «Новости». Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева. «Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», – написал Рогозин в своем Telegram-канале. Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно 9 сентября 2021, 09:45

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям России Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», – говорится в сообщении Кремля. В среду глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Министр находился на межведомственных учениях в Норильске. Там же присутствовал и Александр Мельник – сотрудничавший с МЧС кинорежиссер (известен картинами «Новая Земля» и «Территория») и сценарист. Зиничев в момент трагедии был на берегу рядом с Мельником, который вел съемку и сорвался со скалы. Зиничев попытался его спасти, но ударился о камень и не выжил. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве. Путин указал на дискриминационную политику ЕС в отношении крымчан 8 сентября 2021, 15:18

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, а Киев упорно уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств по Донбассу, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора было уделено внимание внутриукраинскому кризису. В частности, акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта для реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования. «Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы», притом что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года», – указали в Кремле. Также в этой связи было обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма. Кроме того, Путин и Мишель обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева 8 сентября 2021, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», – передает ТАСС слова Пескова. «Президент направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева», – сообщил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил телеграмму со словами соболезнований родным, близким и коллегам Евгения Зиничева. «Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества», – говорится в телеграмме председателя правительства. Зиничеву было 55 лет. С 1987 года работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России. Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека. В Кремле исключили обсуждение Путиным и Лукашенко вопроса Крыма 8 сентября 2021, 14:21 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не будет затрагивать вопрос признания Крыма на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 сентября, сообщил главы государства Дмитрий Песков. «Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин и Лукашенко не планируют подписывать какие-либо документы по итогам переговоров. Ранее Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером обсудит ситуацию в Афганистане. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции. Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС 6 сентября 2021, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в четверг по видеосвязи примет участие в XIII саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщила пресс-служба Кремля. «9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством», – передает сообщение ТАСС. Ожидается, что на предстоящем саммите лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также главы государств обсудят вопросы международной и региональной повестки, в частности сделают акцент на ситуации в Афганистане. «Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации», – добавили в Кремле. Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане 8 сентября 2021, 14:08 Текст: Елизавета Булкина

Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, об этом он сообщил в Twitter. «Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», – передает заявление Мишеля ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для России – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов. Верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзады заявил, что правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы. Песков назвал разговор Путина и главы Евросовета «весьма содержательным» 8 сентября 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля. «Разговор был. Весьма продолжительный и содержательный», – сказал РИА «Новости» Песков, отметив, что детали разговора будут в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее глава Евросовета рассказал, что обсудил с Путиным события в Афганистане и их влияние на регион, а ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности. Путин и глава Евросовета подчеркнули важность недопущения насилия в Афганистане 8 сентября 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, сообщает пресс-служба Кремля. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения. Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, была рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Мишеля Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, указали в Кремле. Ранее глава Евросовета рассказал, что обсудил с Путиным события в Афганистане и их влияние на регион, а ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора. Путин оценил успехи российских олимпийцев и паралимпийцев 8 сентября 2021, 12:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что Россия – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны, заявил президент Владимир Путин. «Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио, вновь убедительно доказали – Россия действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна», – передает РИА «Новости» слова Путина в обращении к участникам форума «Россия – спортивная держава». «А гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия», – добавил Путин. Президент также пожелал успехов участником первых Игр стран СНГ, которые в эти дни проходят в Казани. Кремль анонсировал заседание оргкомитета «Победа» с участием Путина 7 сентября 2021, 13:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «У нас достаточно напряженный рабочий день будет в четверг. Очень обширный график запланирован. Помимо рабочего визита президента Белоруссии (Александра) Лукашенко - это будут двусторонние переговоры. Потом большая пресс-конференция. Запланированы еще несколько мероприятий, в том числе и саммит БРИКС в режиме видеоконференции. И соберет на заседание российский оргкомитет «Победа», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

