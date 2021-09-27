Десантники начали масштабные учения в Крыму Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» стартовали под Краснодаром 27 сентября 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» начинается на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). «Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран», – передает ТАСС сообщение ЮВО. По данным пресс-службы, бойцы пакистанского спецназа прибыли в Краснодар в понедельник. На учениях военные отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств. В учении будет задействовано около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО. От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность 25 сентября 2021, 20:44

Фото: facebook.com/kpszsu

Текст: Алексей Дегтярев

Украина имеет военный паритет с Россией, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает. В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны. В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии. В Германии заявили об «оскорблении партнеров по НАТО» со стороны США и Британии 24 сентября 2021, 10:01

Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО», заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, сравнив действия президента США Джо Байдена с поведением его предшественника Дональда Трампа. По мнению бывшего постпреда Германии при ООН, появление нового альянса привело к «большой потере доверия» к администрации Байдена. «И я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», – добавил он, передает ТАСС. Хойсген провел параллели между сделкой AUKUS и решением США уйти из Афганистана. В обоих случаях, как сказал он, «поведение США не соответствовало ожиданиям со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками». Понятно, что Байден, по выражению советника, хотел «сократить высокие расходы, связанные с развертыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми он сталкивается дома». Однако «это не оправдывает вывод войск, как планировал его предшественник Трамп, без согласования с союзниками», – продолжил он. Создание партнерства «вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена, исходя из его публичных заявлений, можно было ожидать проведение другого курса - в отличие от Трампа – в плане сотрудничества со своими партнерами», отметил Хойсген. Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии. Турция собралась приобрести дополнительные системы С-400 у России 25 сентября 2021, 11:44

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS заявил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне», передает ТАСС. «Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения», – подчеркнул политик. Ранее Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400. В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. В «Алмаз-Антее» рассказали об отработке США технологии скрытных ударов из космоса 24 сентября 2021, 10:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты отрабатывают технологии создания многоразовых боевых орбитальных аппаратов, способных наносить скрытные удары из космоса, сообщил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. По оценкам специалистов «Алмаз-Антея», на базе экспериментов с орбитальными беспилотниками X-37 американцы отрабатывают технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем. «Перспективные многоразовые космические аппараты, запускаемые ракетой-носителем, потенциально смогут обеспечивать гибкое решение боевых задач: от обеспечения космической разведки и контроля космического пространства до нанесения неожиданных (скрытных и молниеносных) ударов по приоритетным наземным целям», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью «Красной звезде». Гендиректор отметил, что существующие орбитальные беспилотники Соединенных Штатов X-37, первый из которых был запущен в 2010 году, по оценкам концерна, могут выполнять функции носителя ядерных боеголовок. Такие аппараты могут длительно находится в космосе, при этом меняя орбиты и выполняя специальные миссии. «США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов», – констатировал глава компании-разработчика систем С-400 и С-500. Напомним, в мае Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, к 2025 году США развернут восемь таких платформ, что это является серьезным вызовом. ОСК анонсировала продажу за рубеж последнего фрегата проекта 11356 24 сентября 2021, 09:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата», – передает РИА «Новости» слова Рахманова. Изначально калининградский завод «Янтарь» должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited. Судьба шестого фрегата оставалась до сегодняшнего дня неизвестной. По словам Рахманова, ОСК передаст Военно-морскому флоту авианосец «Адмирал Кузнецов» в 2023 году, если не вскроются другие дефекты. «У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема в другом», – сказал Рахманов. По его словам, при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех. «На сегодняшний день ситуация изменилась – оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось», – добавил глава ОСК. Авианосец «Адмирал Кузнецов» является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск). Ранее Завод «Янтарь» предложил Минобороны достроить фрегат «Адмирал Корнилов». Напомним, в ноябре 2017 года Калининградский судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду фрегаты проекта 11356 «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Фрегаты стали пятым и шестым кораблями серии. Первые два – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были переданы заказчику в 2016 году. Принято решение о модернизации российских станций СПРН «Воронеж» 25 сентября 2021, 05:57

Фото: Новости на Первом Канале/YouTube

Текст: Антон Никитин

Входящие систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) три радиолокационные станции серии «Воронеж» планируется модернизировать до 2028 года, сообщили в пресс-службе межгосударственной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел». «Три узла модернизируется в ближайшей перспективе в 2025–2028 годах: «Воронеж-М» в Лехтусе (Ленинградская область), «Вронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Усолье-Сибирском (Иркутская область)», – приводит слова источника в корпорации ТАСС. Там также уточнили, что, согласно плану модернизации, на станциях в первую очередь будет усилена помехозащищенность, а также улучшена система энергообеспечения. Напомним, в конце августа гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщил, что радиолокационные станции «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов. Напомним, в феврале в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. На сегодняшний день российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников. США заявили о готовности восстанавливать отношения с Францией 24 сентября 2021, 10:48 Текст: Алина Назарова

Вашингтон «продемонстрирует на деле» свое желание восстановить отношения с Парижем после создания оборонного альянса AUKUS, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. На пресс-конференции в Нью-Йорке Блинкен сказал, что восстановление отношений с Францией «потребует времени и упорной работы», и Вашингтон покажет свою готовность «не только на словах, но и на деле». «Я полон решимости тесно сотрудничать с министром Ле Дрианом (глава МИД Франции) по этой важной теме», – отметил госсекретарь, пишет «Коммерсант». Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии. Разработан проект нового десантного корабля «Кайман» 24 сентября 2021, 11:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Невское проектно-конструкторское бюро («Невское ПКБ») разработало проект нового большого десантного корабля «Кайман» в развитие проекта 11711, сообщил гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. «Кайман» – это дальнейшее развитие идеи, представление проектанта, «Невского ПКБ», о том, как подобный корабль может выглядеть в будущем», – передает РИА «Новости» слова Рахманова. По его словам, это боевая машина широкого применения, рассчитанная на широкий спектр заказчиков, у которых есть различные требования по осадке судна, грузоподъемности, типажу техники. В настоящий момент в боевом составе российского флота находятся два больших десантных корабля проекта 11711, «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Напомним, в августе ОСК решила впервые показать БДК «Кайман» и подводный беспилотник «Юнона». Замглавы минобороны Украины счел секретность в ведомстве огромной проблемой 25 сентября 2021, 22:43 Текст: Антон Антонов

Замминистра обороны Украины Александр Носов, рассказывая о своих приоритетах на должности, сообщил, что намерен «уменьшить секретность ведомства». По словам Носова, секретность является «огромной проблемой», так как «секретность порождает слухи, слухи порождают сенсации, а сенсации обвиняют» власти в «предательстве». Носов заявил о необходимости «уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». При этом он отметил, что на Украине «никогда не дойдут до 20%, как это есть в развитых государствах, потому что такое географическое положение, такая ментальность и такая ситуация». «Но я понимаю, что до 35–40% мы уменьшим, и в следующий год я планирую уже уменьшить на 15%», – сказал замминистра, пояснив, что речь идет о закупке серийного производства, того, что уже в серии, того, что было экспортировано в другие страны, что выставлялось на международных выставках. По его словам, все это должно идти только открытыми договорами, хотя сопротивление этой открытости «огромное». Летом СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины. Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам». Огнеметную систему ТОС-2 решили оснастить комплексом защиты от высокоточного оружия 24 сентября 2021, 15:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Российскую военную технику, в том числе огнеметные системы ТОС-2, оснастят комплексами защиты от высокоточного оружия, началось серийное производства этих систем, сообщили в госкорпорации «Ростех». «ЦНИИточмаш (входит в Ростех) начал серийное производство унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. Изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке и пусковые устройства с аэрозольными боеприпасами. Система может защитить от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением. Как пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, во время атаки комплекс определяет угрозу и «прячет» технику за завесой из комбинированных помех, в результате боеприпас противника теряет цель, сбивается с курса или продолжает полет «вслепую» – в инерциальном режиме без точного наведения. «Испытания показали, что комплекс способен защитить технику во время боя и на марше от ракет противотанковых комплексов, а также от атак с воздуха высокоточными авиационными средствами поражения», – добавил Оздоев. Напомним, в мае 2020 года исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщил, что Министерство обороны заказало первую опытно-промышленную партию тяжелых огнеметных систем нового поколения ТОС-2, поставки состоятся в 2021 году. Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном 26 сентября 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближавшийся к российским границам в Тихом океане, сообщил Национальный центр управления обороной России. «С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», – указано в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что после того как воздушное судно ВВС отдалилось от границ воздушного пространства России, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», – подчеркнули в ведомстве. Ранее МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета патрульной авиации Р-3С «Орион». Китай раскритиковал создание альянса AUKUS 24 сентября 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

Пекин выступает против нового партнерства в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), поскольку такой альянс пренебрегает международными договоренностями о нераспространении ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Такие договоренности (между Австралией, Великобританией и США0 противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям», – подчеркнул он, передает ТАСС. Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии. Черноморский флот провел спецучения по защите экономических объектов России 24 сентября 2021, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провел специальные учения по защите объектов морской экономической деятельности России в Черном море, сообщили в пресс-службе флота. «Отряд кораблей Черноморского флота провёл специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Черного моря», – передает РИА «Новости» сообщение флота. Были задействованы патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин», корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Шуя», «Ивановец» и Р-60. «Экипажи кораблей выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов», – добавили в пресс-службе. Экипажи кораблей также отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования. Спецучения состоялись в рамках проходящих с 20 сентября маневров Черноморского флота, в которых задействованы до 20 боевых кораблей и подводных лодок из Севастополя и Новороссийска. Напомним, 20 сентября ВМФ России начал учения в Черном море. Командующий ЦВО объяснил значение учений ШОС 24 сентября 2021, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Направленность антитеррористических учений Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021» обусловлена угрозами, исходящими из Афганистана; объединенная группировка войск готова нейтрализовать угрозы, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. «Направленность была обусловлена нарастанием напряженности обстановки в Центральноазиатском регионе, вызванной террористическими угрозами, в первую очередь исходящими из Афганистана. Благодаря эффективности созданной объединенной системы управления коалицией успешно решены все поставленные задачи и продемонстрирован высокий уровень выучки на поле боя. Результаты практического этапа учения свидетельствуют о безусловной готовности многонациональной группировки войск к совместным действиям по ликвидации бандформирований и нейтрализации террористических угроз», – передает РИА «Новости» слова Лапина, под руководством которого проходили учения. Он добавил, что коалиция успешно решила все поставленные задачи и продемонстрировала высокий уровень боевой выучки. «Учение стало самым масштабным в истории ШОС. В практических действиях принимали участие свыше 5 тыс. военнослужащих и более 1,2 тысячи вооружения и военной техники от воинских контингентов девяти стран», – отметил командующий ЦВО. Напомним, 20 сентября учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом. Десантники начали масштабные учения в Крыму 27 сентября 2021, 07:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около 2 тыс. военных и более 100 единиц техники начались в Крыму, сообщает Минобороны. Учения на полигоне Опук в восточной части Крыма продлятся три дня и начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», поступившие летом в соединение. «Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с <...> зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30. В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение. Напомним, 23 сентября дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провел учения на полигоне Опук в Крыму. В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД