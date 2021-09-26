Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе

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26 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

Конгресс принял пакет новых антироссийских санкций ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС
«Дух саммита в Женеве» под угрозой, предупредили в Москве. Поводом стал пакет антироссийских санкций, одобренный в нижней палате Конгресса. На этот раз в черный список внесли не только политиков, но и телеведущих – например, Владимира Соловьева. Впрочем, Белый дом наверняка смягчит предложенные меры. Иначе под угрозой окажутся достигнутые двумя президентами в Женеве договоренности. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Еще одну войну в Африке провоцирует старое вмешательство Запада

Военное противостояние на севере Африки нарастает Валерий Шарифулин/ТАСС
Конфликт вокруг транзита газа, непризнанные государства, пограничные стычки, гражданские войны, сепаратизм, разделенные народы и эгоистичное вмешательство западных стран. Все это – вовсе не история постсоветских государств, а многолетний конфликт на севере Африки, внезапно обострившийся в последние дни. О чем идет речь и почему такое произошло? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Как уберечь детей от суицида

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нужно объяснять на государственном уровне детям, что обратиться к психологу – это не страшно и не стыдно. За это не посадят в психоневрологический диспансер навечно и никто не будет смеяться. Подробности...
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Боксер Усик как символ нормальности

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Феномен Александра Усика не как спортсмена, но как публичной фигуры, идущей наперекор мощной пропагандистской машине, во многом объясняется его успехом, от которого отскакивает и травля, и откровенное хамство. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Коммерческий альпинизм – зло

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Я пишу эту колонку у подножия Эльбруса. Сегодня начинается моя шестая экспедиция на высочайшую вершину Европы. На одном из моих карабинов есть гравировка: «Главное – спуститься». Подробности...
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Новые санкции США против России

Вассерман и право на оружие

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Кто покусился на Шефира

Обсуждение: 4 комментария
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вакцинацию от каких болезней вы считаете для себя более необходимой?
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    Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе

       26 сентября 2021, 17:47
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

    Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать».

    «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…», – добавил Песков.

    Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД.


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    Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки
       25 сентября 2021, 17:48
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин.

    «Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости».

    Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства.

    На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого».

    Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции.

    «Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он.

    Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.

    Коментарии (139)
    Путин объяснил «нереалистичные» итоги выборов в Чечне
       25 сентября 2021, 19:41
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Выборы в Чечне могут показаться нереалистичными, однако если посмотреть на результаты работы в регионе, то результат голосования становится понятен, заявил президент Владимир Путин.

    Президент в субботу провел встречу с избранными главами регионов, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ему о высоких результатах «Единой России» в республике.

    «Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

    Кадыров отметил, что в республике удалось одержать победу над терроризмом.

    «И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию», – обратился глава Чечни к президенту, передает ТАСС.

    По его словам, благодаря развитию региона люди на выборах большинством голосов поддержали «Единую Россию». Доверие народа руководство Чечни собирается оправдать «верным и плодотворным служением государству каждый день».

    «Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду, что вы не будете останавливаться на том, что сделано и будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую оказал вам народ», – сказал Путин Кадырову.

    Коментарии (86)
    Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи

    23 сентября 2021, 19:10

    Текст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

    «Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.

    Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.

    Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (55)
    Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
       26 сентября 2021, 01:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель минобороны были там в начале сентября.

    Видео опубликовал канал «Россия 24».

    На кадрах Путин во время отпуска с удочкой ловит рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке. Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке. «Солидно», – прокомментировал Шойгу. В ответ Путин пошутил, что если лучше работать, будет лучше. Шойгу указал на изображение камина в палатке. Путин заявил: «Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите». «У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Впечатление на Путина произвели маралы. Президент сказал: «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной». Он пошутил, что «им бы на Олимпийских играх выступать», «равных бы не было никого».

    На опубликованном видео Путин отправляется к месту рыбалки – на катере уже находятся необходимые снасти и удочки. Рыбалка завершилась удачно –отдыхающим удалось вытащить из реки «хорошую щучку», передает РЕН ТВ.

    Напомним, в сентябре Путин после поездки на Дальний Восток отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».

    Коментарии (84)
    Путин объяснил необходимость строительства нового космодрома

    25 сентября 2021, 17:55

    Текст: Вера Басилая

    Россия сотрудничала, и будет сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, но это другое государство, поэтому строится современный космодром на востоке страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

    «Да, мы сотрудничали, и будем сотрудничать с Казахстаном. Но это все-таки, при всей нашей близости с этой страной, при всех стратегических взаимных обязательствах и интересах, но все-таки это другая страна, другое государство. И мы создаем на Дальнем Востоке современный российский космодром. Именно современный», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что космодром – это общенациональный проект.

    Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

    Коментарии (1)
    Путин призвал вытащить россиян из бедности
       25 сентября 2021, 16:47
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.

    «У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии.

    «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент.

    Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент.

    Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

    Коментарии (169)
    Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ
       25 сентября 2021, 17:53
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    КПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства.

    «Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС.

    Между тем лидер «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров.

    Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.

    Коментарии (25)
    Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании
       25 сентября 2021, 16:55
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.

    «Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании.

    Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин.

    Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов.

    «Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства.

    Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.

    Коментарии (27)
    Путин напомнил, к чему привела ликвидация ГАИ в одной из соседних стран

    25 сентября 2021, 18:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Идею о ликвидации Рособрнадзора сравнима с безуспешной ликвидацией ГАИ в одной из соседних стран, закрытие структуры не прекратило взяточничество в сфере, заявил президент Владимир Путин.

    «Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну и что толку, взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции», – цитирует Путина ТАСС.

    Предложение о ликвидации Рособрнадзора прозвучало из уст председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева.

    Глава государства отметил, что важно «повнимательнее посмотреть», учитывая, что «кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным и качественным везде, на всей территории страны».

    Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

    Коментарии (4)
    Путин оценил итоги выборов в Госдуму
       25 сентября 2021, 16:33
    Фото: лексей Никольский/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.

    «Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах.

    «Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он.

    Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.

    Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

    Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

    Коментарии (18)
    Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу

    25 сентября 2021, 18:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС.

    «Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.

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    Путин поздравил Тардифа с победой на выборах главы IIHF
       25 сентября 2021, 14:17
    Фото: Horst Galuschka/DPA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил избранного президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Глава государства также позвонил возглавлявшему федерацию Рене Фазелю, он выразил благодарность за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в развитие спорта, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что уверен в хороших отношениях российской стороны с новым главой IIHF.

    «Это выборы, что тут сказать. Новый президент выбран, будем работать с новым президентом. Хоккей – это наш основной вид спорта, и с Россией все будут работать хорошо, тем более у нас два крупных турнира скоро пройдут», – заявил Левитин.

    В России в 2023 году пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира по хоккею.

    В субботу президент Французской хоккейной лиги Люк Тардиф был избран на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), выборы проходили в Петербурге в ходе полугодового конгресса организации.

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    Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы
       25 сентября 2021, 18:20
    Фото: State Duma Russia/vGlobal Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий

    «Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам.

    «Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – заявил Путин.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. 

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    Жириновский обвинил другие партии в сотрудничестве с «пятой колонной»
       25 сентября 2021, 17:59
    Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Некоторые российские партии сотрудничают с «пятой колонной» и антироссийскими иностранными организациями, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи партий с президентом Владимиром Путиным.

    «Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой вонзить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», – сказал Жириновский, передает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24».

    Он добавил, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. Остальные, включая КПРФ, сотрудничали с антипрививочниками для получения голосов на выборах.

    Жириновский предложил оценить вклад партий во внутреннюю и внешнюю политику страны. Он также доложил Путину об акции протеста КПРФ в Москве.

    «Одни партии трясут страну, другие созидают. Избиратели голосуют за тех, кто трясет, кто зовет на митинги, к свержению, к отмене, к отставке, расстрелам, казням», – сказал Жириновский.

    Также в ходе встречи с президентом глава ЛДПР заявил, что необходимо возродить ссылки в дальние регионы, чтобы «поднимать» окраины страны. Президент ответил политику, что это «не наш метод».

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    Путин предупредил «Единую Россию» об ответственности перед избирателями

    25 сентября 2021, 18:57

    Текст: Евгений Романов

    Президент Владимир Путин надеется, что «Единая Россия» не будет заниматься в Госдуме популизмом, а продолжит ответственно подходить к работе.

    «Я исхожу из того, что депутаты от «Единой России» будут также относиться к своим обязанностям в будущем, не будут заниматься популизмом, а будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжелую ношу, как принятие необходимых для страны и нужных для каждого конкретного гражданина России решений», – сказал президент Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий.

    В субботу президент России Владимир Путин встретился в режиме видеоконференции с руководителями партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. С главой государства общались председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

    Как сообщает РИА «Новости», Путин заявил, что ЕР должна принимать как должное, что она всегда в глазах граждан будет виновата в любых неудачах. «На партии «Единая Россия» лежит особая ответственность: за все, что нам удалось сделать, и за все, что, главным образом, не удалось», – пояснил президент.

    Глава государства отметил, что граждане России в целом достаточно зрело анализируют ситуацию в стране и мире и рассчитывают, что власть будет работать консолидировано и эффективно. «Если что-то не удается, в конечном итоге, [независимо от того], виновата или не виновата по сути ведущая политическая сила в лице «Единой России», все равно в сознании людей [она] виновата. Фокус-то заключается в том, что ведущая политическая сила, если она такой себя считает и такой является, не просто должна с этим смириться, она должна понимать, что люди правы», – подчеркнул Путин.

    Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

    В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой. Президент также высоко оценил работу депутата Леонида Слуцкого и считает, что политик  может снова занять пост руководителя думского комитета по международным делам.

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