Аэропорт Ремезов в Тобольске принял первый пассажирский рейс

Микологи назвали Россию лидером по сбору мухоморов в мире

Столько мухоморов, сколько в России, вообще нигде в мире не собирается, страна сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке этих грибов, причем как для лекарственных целей, так и для терапевтических, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные микологи.

«Все народы в мире делятся на микофильные (гриболюбивые) и микофобные (грибонелюбивые). Европейская часть, по крайней мере славянская, формировалась как гриболюбивая. У нас грибы начали собирать где-то 300–400 лет назад, а массово их начали собирать где-то с 17-го века. В Западной Европе другая история, там долгое время в целом к грибам относились плохо, у них они имели только лекарственное значсение. Но сейчас грибоводство продвигается: в лес многие все еще боятся идти, но грибы покупают, в частности у нас», – говорит миколог и блогер Михаил Вишневский.

Он рассказывает, что в число тех грибов, которые собираются грибниками в Европе, но не собираются в России, входят исключительно те, которых попросту нет у нас: белый трюфель, некоторые виды сморчков, южно-средиземноморских шампиньонов, съедобных серо-розовых мухоморов (деликатесных). Однако другие виды мухоморов активно собираются как на территориях Европы, так и в России. «Столько мухоморов, сколько у нас, вообще нигде в мире не собирается. Россия сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке мухоморов для лекарственных целей», – поясняет собеседник.

Кроме того, он подчеркнул, что в России есть ряд грибов, от которых среднестатистический европеец придет в ужас. «Во многих странах Европы даже не собирают белые грибы и считают их опасными. В некоторых странах, пойдя в лес и собрав этот гриб, можно даже получить штраф за угрозу собственному здоровью. Но это ничем не обосновано, чисто историческая традиция. А уж всякие вешенки, грузди, рыжики, сыроежки, белоножки – все это там, в Европе, обычно нонсенс», – делится Вишнесвский.

Миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказывает, что в Европе не так принято собирать грибы, как в России, в первую очередь потому, что существуют различные запреты, в частности на количество собранного продукта. Например, в Германии каждый гражданин имеет право собрать для себя не более корзинки. А в числе тех лесных диких грибов, которые заготавливают в России промышленным способом и отправляют в европейские страны, всего три вида: сосновый белый гриб (боровик), лисичка и грузди. По мнению собеседника, большинство остальных грибов в Европе считают несъедобными, потому что их нужно вымачивать или отваривать.

«Там признаются те, которые не нуждаются в термической обработке. В Италии, в особенности на севере, вообще очень любят грибы, в том числе и собирать, кстати. А что касается мухоморов, так это заблуждение, что у нас их не собирают. И у нас, и в Европе собирают. Они, кстати, даже стоят достаточно дорого: если стоимость килограмма сушеных белых грибов равна 30 тысячам рублей, то мухомор будет стоить от 25 тысяч», – рассказывает Тихомиров.

Он подчеркивает, что в России растет около 300 видов съедобных грибов. Кроме того, по его мнению, опасения других стран насчет данного продукта практически беспочвенны, поскольку грибами действительно очень сложно отравиться, а виды смертельно ядовитых можно пересчитать на пальцах одной руки.

«В Европе, кстати, мухомор, несмотря на его ядовитость, считается вполне съедобным грибом, но это действительно так. Тот же красный мухомор достаточно отварить дважды по 15 минут, меняя воду, естественно, и большая часть токсинов из них выходит. Хотя лично я все равно не рекомендовал бы его собирать, потому что до конца токсины все равно не выходят. Все-таки возможны передозировки, да и были случаи, когда им травились», – говорит миколог.

В августе эксперты по грибам объявили открытие сезона «тихой охоты» в Центральной части России, сообщив, что после обильного количества дождей стоит ожидать появления белых грибов, подосиновиков и подберезовиков.