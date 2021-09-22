Китайских ученых уличили в попытках заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году

Ученые из китайского города Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, планировали заразить модифицированным коронавирусом живущих в пещерах летучих мышей еще в 2018 году, сообщили британские СМИ.

Как утверждает газета Telegraph со ссылкой на изученные исследователями документы, ученые подали запрос на предоставление 14 млн долларов на осуществление проекта не менее чем за 18 месяцев до официальных сообщений о вспышке COVID-19. Предположительно, уханьские ученые намеревались внедрить модифицированные передающиеся по воздуху коронавирусы в места проживания летучих мышей в Китае, чтобы таким образом защитить их от болезней, которые могут передаваться человеку, передает РИА «Новости».

Ученые хотели внедрить через кожу животных «наночастицы, содержащие новые химерные спайковые белки» коронавирусов. Это планировалось сделать в пещерах китайской провинции Юньнань. Предполагалось также создание химерных вирусов, генетически модифицированных для более легкого заражения людей. Уханьские ученые, кроме того, хотели попробовать представить изменения в коронавирусы летучих мышей для более легкой передачи вируса в клетки человека, добавляет газета со ссылкой на документы.

В выделении средств на такой проект китайским ученым отказали, поскольку это «могло подвергнуть риску местных жителей», несмотря на то что исследователи обещали провести учебно-просветительские мероприятия о своей работе для понимания происходящего населением.

Газета отмечает, что, согласно документам, в таком исследовании могли принимать участие британский и американский эксперт Питер Дасзак, а также одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

Ранее Китай заявил о попытках США «доказать заранее заданные выводы» в докладе о коронавирусе.

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