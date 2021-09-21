Действия обвиняемого в тройном убийстве под Тверью сочли самозащитой

Жителя Тверской области Александра Зобенкова оправдали за убийство троих ворвавшихся к нему в дом людей, которые избили палками членов его семьи, сообщила адвокат Галина Иванцова.

«[Тверской областной] суд решил, что в действиях Зобенкова отсутствует состав преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В связи с этим было решено моего подзащитного оправдать, отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей и освободить в зале суда. Зобенкову было разъяснено право на реабилитацию», – сообщила адвокат ТАСС.

Сторона потерпевших сообщила, что не намерена обжаловать решение суда, по мнению защитницы, прокуратура в любом случае подаст апелляционное представление на приговор.

«Его будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции», – полагает Иванцова.

В Тверском облсуде сообщили, что Зобенков оправдан, но не раскрыли подробностей.

Происшествие случилось в селе Михайловском Тверской области в мае 2020 года. Зобенков с семьей и друзьями отмечал день рождения жены, вечером он отправился прогуляться с собакой. Собака лаяла на соседских коз, что возмутило хозяйку животных. Та позвонила сыну, который подъехал к дому Зобенкова, избил гостей, супругу и детей. Зобенков взял кухонный нож и убил троих нападавших, четвертому удалось скрыться.

Мужчину обвиняли в тройном убийстве, по версии следствия, у него была возможность убежать от нападавших, потому в их убийстве не было необходимости. По словам Зобенкова, защититься с помощью ножа было единственным шансом спасти семью и близких.