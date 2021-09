Набиуллина предсказала замену доллара другими валютами Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро 20 сентября 2021, 07:10 Текст: Антон Никитин

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек, курс евро вырос на 6 копеек. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 73,04 рубля. Курс евро вырос на 6 копеек, до 85,47 рубля, передает ТАСС. В прошлую пятницу курс рубля в начале утренних торгов продемонстрировал нейтральную динамику к доллару и евро.

Во Франции призвали быстрее признать Крым российским 19 сентября 2021, 11:08

Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен выразил желание, чтобы власти Франции признали Крым российским как можно быстрее. «Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее (признание Францией российского статуса Крыма)», – цитирует РИА «Новости» Вуазена. По его словам, ситуация складывается таким образом, что введенные санкции в отношении России после 2014 года сыграли ей на пользу. «Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России», – подчеркнул политик. В настоящее время группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. Ранее Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов. Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней 19 сентября 2021, 13:20

Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову. По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке. «Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он. Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения. Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне 19 сентября 2021, 14:46

В понедельник в Москве может выпасть треть нормы осадков, такого ливня не было в столице последние 73 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – написал синоптик в своем Instagram. Тишковец отметил, что сопоставимые ливни фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах, но они были меньшей интенсивности – 13 миллиметров. Он также предупредил москвичей о «балтийском» синдроме, когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник. «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах 19 сентября 2021, 22:30

Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС. Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Политолог назвал три причины провала «Умного голосования» 19 сентября 2021, 13:46 Текст: Олег Исайченко

«Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» (УГ) призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин, комментируя скандалы вокруг проекта «Умное голосование». «У провала «Умного голосования» есть несколько причин», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Первая – это жадность. Леонид Волков и его камарилья привыкли жить на донаты и организовали политический «МММ». Уже упоминалось, что эти средства часто тратились не по назначению, их воровали. Это следствие жадности», – указал собеседник. «Вторая причина – потеря доверия к системе «Умного голосования», – отметил эксперт. Утечки базы с персональными данными участников УГ повлияли на то, что люди перестали слать им донаты из-за страха деанонимизации. «Третья причина заключается в том, что Запад, увидев провал стратегии «Умного голосования», счел поддержку этого проекта бессмысленной. Ссориться с Россией из-за этого нелогично, поэтому Google и Apple просто «слили» проект», – указал собеседник. «Любопытно и то, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – подчеркивает политолог. «Политиков, которые пошли на сотрудничество с «Умным голосованием», также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом «Умное голосование», – добавил Данилин. Он также заметил, что некоторые лидеры партий еще до объявления результатов выборов начали анонсировать митинги и протесты, что может свидетельствовать о том, что они заранее признали свое поражение. «Те, кто делает подобные заявления, видимо, не собирались побеждать на выборах», – заключил Данилин. Напомним, в начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором – за связь с экстремистской организацией. Позже американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты готовы «обеспечить сохранность своих голосов». «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность для того, чтобы выразить отношение и на улице. Мы подали заявки [на проведение протестных акций] с 20-го числа на всю неделю вперед», – отметил он. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. В «Единой России» сообщили о болезни Медведева 19 сентября 2021, 23:25

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости». Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американские СМИ: Иранского ученого-ядерщика убили из роботизированного пулемета 19 сентября 2021, 15:35 Текст: Елена Мирошниченко

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит с помощью роботизированного пулемета, дистанционно управляемого специалистами израильской спецслужбы «Моссад», сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников. В публикации сообщается, что для операции была выбрана модель бельгийского пулемета калибра 7,62 мм FN MAG, которая прикреплялась к роботизированной аппаратуре, передает RT. Уточняется, что роботизированное оружие поместили в кузов грузовика Zamyad, широко распространенного в Иране. Установка весила порядка тонны, поэтому по частям была ввезена контрабандой в Иран, отмечается в публикации. Также в автомобиль были встроены несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта. Напомним, 27 ноября 2020 года в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля. Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого. Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму 19 сентября 2021, 12:25

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав онлайн на выборах депутатов Госдумы, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. «[Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на] 10 тыс. [рублей]. Он еще не знает», – пояснил Венедиктов, передает ТАСС. По его словам, эти баллы равны 10 тыс. рублям, которые можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы. Песков заявил, что узнал из СМИ о выигрыше 10 тыс. баллов в акции «Миллион призов» для голосовавших онлайн, но пока не проверял эту информацию. «Прочитал про это, но сам пока не проверял», – отметил представитель Кремля. Напомним, что среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. ФОМ опубликовал итоговый экзитпол по выборам губернатора Хабаровского края 19 сентября 2021, 16:01

На выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР с 61,6% голосов, свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение». На втором месте – Марина Ким, кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» с 24,4% голосов. Кандидат от «Партии пенсионеров» Владимир Парфенов, по данным exit-poll, набирает 8,2%, Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,2%. Отказались отвечать – 43,7%. Источник данных: опрос на выходе с избирательных участков на выборах губернатора Хабаровского края. 17–19 сентября 2021 года. 57 населенных пунктов, 200 избирательных участков, 22 934 респондента. Статпогрешность не превышает 1,9%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ). Помимо депутатов Госдумы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора. «Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», – отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко в комментарии журналистам после закрытия участков. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Россиян предупредили о пике активности клещей 19 сентября 2021, 08:47 Текст: Евгения Шестак

Осенью у клещей наступает второй период активности, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина. По ее словам, второй подъем активности клещей начинается с середины августа. В основном это клещи рода Ixodes, которые переносят энцефалит и боррелиоз, а также Dermacentor, которые опасны в первую очередь для собак. Активность клещей начинается при девяти градусах выше нуля, отметила Шашина в интервью радио Sputnik. При этом отмечается, что от погоды зависит и завершение их активности. Так, если сохраняется теплая погода, то опасность может продлиться вплоть до декабря. Если же происходит короткое похолодание, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются. Осенний пик менее опасен, так как численность клещей меньше. Кроме того, второй подъем не затрагивает Урал, Сибирь и Дальний Восток. В этих регионах обитают другие клещи, которые неактивны осенью, а исключения из этого правила довольно редки. Эксперт объясняет активность клещей циклом их развития: молодые особи активизируются во второй половине лета и сразу же пробуют напитаться. По словам Шашиной, чтобы не подцепить клеща, при походе на природу важно надевать длинные брюки, заправленные в сапоги или в носки с плотной резинкой. В таком случае клещ поползет вверх по ногам, но деться ему будет некуда. Он не сможет проникнуть под брюки между ними и обувью. Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал газете ВЗГЛЯД, что сразу после укуса клеща следует немедленно его извлечь, а затем сдать на анализ врачам, чтобы выяснить, мог ли паразит чем-либо заразить свою «жертву». Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27 19 сентября 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях. Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией. «Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи. Happy Birthday U.S. Air Force!#AirForceBirthday #USAF pic.twitter.com/Y0LwK24DgH — U.S. Southern Command (@Southcom) September 18, 2021 Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева». Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено. Названы источники фейков о выборах в России 19 сентября 2021, 14:10 Текст: Олег Исайченко

«Большинство фейков распространяются организациями иноагентов, а также представителями некоторых партий. Тем не менее мы проверяем каждое сообщение о возможном нарушении на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Ранее в Общественной палате сообщили, что за два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах. «Число фейков действительно очень большое, – отметил председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – Причем распространяются фейки организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения». «Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев. Также в некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев. В воскресенье стало известно, что за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков о выборах в России. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – семь тысяч. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тысяч. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. Военный самолет в США упал на жилые дома 19 сентября 2021, 21:59 Текст: Елена Мирошниченко

В США в штате Техас разбился военный самолет, он повредил два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт. «Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», – приводит сообщение службы РИА «Новости». По их данным, в городке Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорт и вместе с ним образует западное предместье Далласа, потерпел аварию военный учебно-тренировочный самолет. Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались и были госпитализированы. Ране на базе Уайтмен в штате Миссури совершил аварийную посадку стелс-бомбардировщик B-2. Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы 20 сентября 2021, 00:30

Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов 20 сентября 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.