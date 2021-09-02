Роспотребнадзор предложил отменить самоизоляцию для прибывающих из Британии

Роспотребнадзор предложил отменить требование о самоизоляции для прибывающих в Россию из Британии.

Документ предлагает отменить принятое в декабре 2020 года постановление, согласно которому прибывающим в Россию из Великобритании необходимо соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, проект постановления главного санитарного врача России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Регулярные пассажирские авиарейсы между Россией и Британией возобновились с 2 июня.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории королевства нового штамма коронавируса. 15 апреля Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня.

В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.

С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД