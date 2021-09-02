Шмелева призвала воспитывать будущих инженеров со школьной скамьи Лавров: Эффективная внешняя политика должна опираться на технологический потенциал 2 сентября 2021, 13:30 Текст: Алина Назарова

Российские производители укрепляют свои позиции на внешнем рынке, расширение спектра инновационной промышленной продукции является одной из основных задач для государства, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями промышленности в Екатеринбурге. «Наши производители все-таки укрепляют свои позиции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», – отметил глава МИД, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Лавров подчеркнул, что российские власти нацелены на дальнейшую работу по созданию благоприятных условий для расширения участия российских компаний в глобальных технологических и производственных цепочках. «Мы будем отстаивать наши интересы в ВТО. У нас есть уверенность, что мы на правильном пути во внешней политике и в развитии отечественного промышленного потенциала. При всех шероховатостях, которые есть в любом процессе, союз государства и бизнеса в интересах нашей Родины весьма перспективен», – сказал министр. По его словам, в этом контексте санкции с одной стороны мешают экономике, а с другой заставляют мобилизоваться и изыскивать внутренние резервы. Он добавил, что подчинение экономики политике – неправильный подход. «Мы стали более самостоятельными в обеспечении себя рядом стратегических товаров, повысили свою способность делать важнейшие вещи самостоятельно. Наше положение в мире должно подкрепляться рядом ключевых факторов – прежде всего, это высокое качество человеческого потенциала, способность обеспечить технологическое лидерство, эффективность государственного управления, в том числе обеспечение перевода экономики на новую технологическую базу», – уверен Лавров. По его словам, в мире идет четвертая промышленная революция, и этот процесс ускоряется, поэтому задача выхода на передовые технологические позиции весьма актуальна. «Наша святая обязанность, как сотрудников МИД, максимально поддерживать те компании, которые нацелены на решение таких задач. Государство будет продолжать поддержку таких процессов выхода нашего бизнеса на передовые технологические позиции», – указал министр. Лавров напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин акцентировал внимание на тезисе о ключевом значении науки в современном мире. «До 2024 года 1 трлн 630 млрд рублей направлены на создание современных цифровых и интеллектуальных технологий. Это и создание новых материалов с программируемыми свойствами, и развитие климатосберегающей энергетики, персонализированной профилактической медицины, которая будет высокого качества», – добавил министр. Он привел пример борьбы с пандемией, когда многие благополучные страны попали в зависимое положение от тех стран, которые смогли произвести вакцину, обладая многолетней проверенной научной и медицинской базой. «Я считаю, что наш инновационный сектор выдержал испытание коронавирусной инфекцией достойно. «Спутник V» по всем показателям стал второй по узнаваемости вакциной в мире, 70 государств его зарегистрировали. Поэтому попытки затормозить его признание в ЕС не имеют ничего общего с интересами и здоровья населения, и скорейшего возобновления контактов», – заключил Лавров. Напомним, по предложению президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России».

Пенсионерам начали перечислять одобренные на съезде «Единой России» выплаты 2 сентября 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Правительство в рамках реализации поручений президента Владимира Путина обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты, указали в пресс-службе партии. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше – она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров – еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», – пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России. Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Лавров: Россия вернула себе достоинство на международной арене 30 августа 2021, 16:37 Россия демонстрирует поступательное развитие во многих сферах, однако не всем в мире нравится, когда страна развивается, добиваясь успеха на внешней арене, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с общественностью и молодежью Волгоградской области. «В нас в свое время в 1990-е годы видели послушную страну, которая открылась Западу, во многих случаях беспрецедентно открылась. Это все было принято за слабость. И осознание того, что не подобает России занимать такое подчиненное, третьестепенное место в глобальном масштабе, пришло не сразу. Но последние 20 лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность, мы вернули себе свое собственное достоинство. Без него не в жизни обычной человеческой ничего не получится путного, а тем более ничего не сделаешь на международной арене», – приводятся слова министра на сайте партии «Единая Россия». За два десятилетия Россия, по словам Лаврова, создала эффективную армию, способную отстаивать интересы страны, провела глубокие экономические реформы. «То, что мы создали прекрасную армию, то что мы, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан гораздо более эффективно, то, что мы проводим глубокие экономические реформы, да, не без ошибок, не без торможения, последние полтора года пандемия коронавируса вмешалась, но тем не менее налицо поступательное движение», – добавил министр иностранных дел. Напомним, по предложению Президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы назначены на 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В результате жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене. Названы страны, откуда распространяются фейки о выборах в РФ 31 августа 2021, 17:47 Текст: Елена Мирошниченко

С начала июля в Общественной палате России зафиксировали активное появление фейков о предстоящих выборах в Госдуму, первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО, сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член ОП России Екатерина Мизулина. «К сожалению фейки всегда возникают вокруг каких-то ключевых событий, будь то чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, пандемия или какие-либо крупные внутриполитические события. В 2020 ОП РФ в ходе общественного мониторинга зафиксировала порядка 35 тысяч фейков по самым разным темам. Это и коронавирус, и вакцинация и локдаун и единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в ходе которого было выявлено 8407 фейков», – сообщила она в ходе прошедшей во вторник в Общественной палате презентация мониторинга распространения фейков в 2021 году, а также ложных сообщений, публиковавшихся в ходе избирательных кампаний двух последних электоральных циклов. «С начала июля этого года мы также зафиксировали активное появление фейков о той избирательной кампании, которая сейчас проходит на территории России. … Первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО – Польши, Латвии, а также с территории Украины», – сообщила она, отметив, что с начала года общее количество выявленных фейков уже составило порядка 39 тыс. При этом, в настоящий момент в Сети насчитывается 3800 фейков о предстоящих выборах. По мнению эксперта, количество таких публикаций продолжает расти и, как ожидается, в неделю перед выборами их число значительно увеличится. В свою очередь, первый заместитель председателя Комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, отметил, что «точек роста и запуска фейков не так много». «Есть отдельные СМИ, которые специализируются на посеве фейковой информации, и отдельные аккаунты с привлечением бот-сеток, которые осуществляют вброс фейка, а дальше это начинает распространяется органикой. Цифры официально зафиксированных фейков, на которые обратили внимание правоохранители и дали официальное опровержение госорганы, измеряются сотнями, но РКН четко и оперативно пресекает эти истории», – рассказал он, подчеркнув необходимость совместной работы по выявлению первоисточников дезинформации с онлайн-площадками и соцсетями. По словам Малькевича, «фейками занимаются профессионалы, по прямому указанию, по задачам, которые ставят конкретные заказчики. Их задача – посеять панику». «Идет сознательная, большая информационная кампания давления на людей, для того чтобы их ввести в такое мятущееся состояние и пытаться ими манипулировать, параллельно пытаясь делегитимизировать наш избирательный процесс. Поэтому мы будем продолжать проводить точечные обучающие семинары с региональными СМИ, региональными палатами, рассказывая, как бороться в режиме реального времени», – заключил он. Александр Малькевич также сообщил, что ОП выступает за изменение закона о фейках в части его ужесточения в отношении тех, кто их распространяет. Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП России Денис Заварзин согласился с мнением, что распространение фейкньюс зачастую направлено на подрыв основ конституционного строя и внутреннего понимания государственного устройства, в том числе, среди молодежи. «Информационные волны ориентированы на каждую конкретную группу или сегмент [аудитории]. Как подрастающему поколению, так и старшему поколению всегда нужно оценивать информацию через критическую призму», - отметил он. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Доступ к видеонаблюдению за выборами будет возможен более чем через 50 тыс. аккаунтов 30 августа 2021, 17:55

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Масштаб охвата видеонаблюдения на избирательных участках – беспрецедентный. Это в общей сложности более 96% избирательных комиссий. Всего для доступа к видеофиксации планируется создать 54 849 аккаунтов», – сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая в понедельник на заседании ЦИК, посвященном видеонаблюдению. В обсуждении новшеств также участвовали представители Минцифры и «Ростелекома». На предстоящих выборах в Госдуму видеофиксация будет происходить непрерывно – в течение всех трех суток (17, 18 и 19 сентября), в течение которых будет идти голосование. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Непрерывная запись будет вестись в течение более чем 70 часов», – уточнила она. Срок хранения видеозаписей будет увеличен до одного года – для сравнения, после предыдущих думских выборов 2016 года срок составлял несколько месяцев. «Видеотрансляция предусматривает возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи – так, чтобы существовала возможность оперативной реакции на нарушения, их пресечения и устранения», – отметила Памфилова. Всего для доступа к видеофиксации планируется создать 54 849 аккаунтов без учета Москвы, сообщила Памфилова. Она пояснила: эти данные о числе аккаунтов получены, «исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву – у них своя система наблюдения». «В Москве с 2012 года организовано тотальное видеонаблюдение – 97% участков оснащены камерами. Видеонаблюдения нет при голосовании в СИЗО, больницах, роддомах и определенных войсковых частях, связанных с государственной тайной», – со своей стороны уточнил данные по столице приглашенный на заседание ЦИК зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Глава ЦИК разъяснила, кому предоставляется право вести видеонаблюдение. Во-первых, это кандидаты и партии – их центральные органы и региональные отделения. Во-вторых, это, собственно, избиркомы всех уровней, «где также присутствуют и представители от политических партий». Кроме того, начиная с выборов-2021 доступ к трансляциям получили федеральный уполномоченный по правам человека и региональные омбудсмены, а также члены президентского Совета по правам человека. Наконец, но не в последнюю очередь, чистоту голосования будут отслеживать центры общественного наблюдения (ЦОН) в регионах. Они будут организованы во всех субъектах Федерации, пояснила Памфилова. В ЦОНах любой желающий после необходимого обучения сможет принять участие в видеонаблюдении. Региональные ЦОНы будут работать в составе общественных штабов: круглосуточно и до подписания последнего протокола, в свою очередь подчеркнул Максим Григорьев, глава координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием. «Мы планируем максимально широко раскрыть двери и просим желающих участвовать в работе ЦОНов направлять заявки в региональные общественные палаты, – рассказал Григорьев. – Формы заявок в ближайшее время будут представлены в каждом регионе. Отдельно и специально мы приглашаем представителей СМИ». «В Пермском крае помимо краевого центра видеонаблюдения мы откроем его филиалы в десяти крупных городах, это позволит нам обеспечить максимальный контроль за выборами», – рассказал зампредседателя общественной палаты Пермского края Михаил Мухин. По его оценке, в обществе наблюдается значительный интерес к наблюдению за голосованием. Люди понимают, что избирают парламент, роль которого будет существенно выше после принятия поправок в конституцию, подчеркнул Мухин. «Борьба идет очень острая на всех уровнях, не только на федеральном, – отметил заглавы региональной ОП. – Так, в региональных выборах в нашем крае участвуют 10 партий. И понятно, что при таком количестве участников, при такой конкуренции запрос на полноценный общественный контроль очень высокий – и кандидаты, и партии будут вести свое наблюдение, и общественность». Обучение видеонаблюдателей во всероссийском масштабе начнется 6 сентября в специальном разделе на портале госуслуг, пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов. «На сайте в разделе «Обучение» будут размещены разъясняющие видеоролики, инструкции, материалы, которые позволят всем представителям политических партий, уполномоченным по правам человека, членам избирательных комиссий эти материалы и ролики освоить и быть уверенным пользователям портала видеонаблюдения», – рассказал замминистра цифрового развития. «К нам приедут значительное количество зарубежных наблюдателей», – отметила Памфилова. «И если у них появится желание, в том числе побывав на участках, посетить еще и общественные центры и, например, пронаблюдать в режиме онлайн, то вы должны предусмотреть, чтобы такая возможность была как на федеральном уровне, так и в региональных палатах», – подчеркнула руководитель ЦИК, обращаясь к Григорьеву. Уже к 8 сентября компания «Ростелеком» рассчитывает завершить монтаж видеокамер на участках, сообщил президент компании Михаил Осеевский. «Это почти 100 тысяч камер», – подчеркнул руководитель «Ростелекома». К 15 сентября планируется завершить техническое оборудование ЦОНов, добавил Осеевский. Что касается представителей партий, то из 2050 выдвиженцев-одномандатников уже 95% – 1948 кандидатов – открыли доступ к личному кабинету на портале госуслуг, со своей стороны сообщил Качанов. Менее дисциплинированными, по его словам, оказались партии – участницы выборов: аккаунты пока есть лишь у четырех из 14 партий. И всего лишь у 6% региональных партийных отделений оформлен доступ к «Госуслугам», – отметил Качанов. В этой связи замминистра призвал партийцев поторопиться. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперт: Решение президента позволит сделать технологический рывок в сфере защиты лесов от пожаров 31 августа 2021, 19:53 Текст: Наталья Макарова,

Рафаэль Фахрутдинов

Надо потратить выделенные президентом 24 миллиарда рублей не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы защиты лесов от пожаров, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Так он прокомментировал итоги заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Денег, которые ранее выделялись для предотвращения и тушения пожаров, оказалось недостаточно, – размер площади сгоревших в Якутии лесов это показал, считает первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. «Решение президента выделить дополнительные 24 миллиарда дает надежду на то, что мы сможем довести защиту лесов до надлежащего уровня. Но надо потратить дополнительные миллиарды не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы. Заявленная Путиным сумма позволяет нам надеяться, что этот технологический скачок будет сделан», – уверен эксперт. Расулмухамедов также считает, что необходимы более глобальные инициативы, например – создать международные силы по борьбе с пожарами. «Мы могли бы тушить пожары за рубежом в том числе и на деньги Запада. У России в этом деле – самая высокая репутация в мире. Мы уже обратились в ООН с предложением создать Международный центр по борьбе с пожарами. Это становится важной частью климатической повестки, в которой Москва может выступить лидером с точки зрения техники, опыта и мониторинга», – пояснил Расулмухамедов. Во вторник состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Его участники обсудили меры по усилению защиты лесов от пожаров, о которых президент Владимир Путин объявил на съезде «Единой России». По словам президента, на эти меры будет выделено дополнительно 24 млрд рублей. Как сказал на заседании комиссии первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, Минприроды уже разработало новую методику распределения средств в области лесного хозяйства, которая поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. По словам Валуева, очень важна роль профилактики пожаров. «Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы», – подчеркнул депутат. Он добавил, что военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии. Депутат также напомнил, что в восстановительных работах на месте пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба – более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов. В заседании приняла участие и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен призвала снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. При этом, помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение, добавила Кузнецова. «Безусловно, первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», – отметила омбудсмен. Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает омбудсмен. Расулмухамедов согласился с доводом Кузнецовой о том, что нужно распределять деньги на борьбу с пожарами исходя не только из размера лесных массивов. «Масштабность пожаров в Якутии стала следствием нападения шелкопряда, резко ослабившего возможности леса сопротивляться огню. Действительно, при распределении средств нужно исходить из условий каждого региона, которые далеко не всегда коррелируют с площадью», – детализировал замглавы Всероссийского общества охраны природы. «Как один из руководителей крупнейшей волонтерской организации в стране, я согласен и с тем, что бюрократические препоны вызывают нарекания. Не нужно собирать много бумажек, чтобы добровольцы могли начать спасательную операцию. Нужно сокращать бюрократию при допуске волонтеров в зоны ЧС. Впрочем, это не должно приводить к обходу требований, предъявляемых к квалификации и опыту добровольцев. Нужно помнить, что неквалифицированный волонтер порой занимает место профессионала, способного оказать более эффективную помощь», – считает Расулмухамедов. Профессионалы с осторожностью относятся к большому количеству волонтеров в зоне пожаров или наводнений, если ситуация там становится неуправляемой, признался он. «В любой сложной ситуации все службы и волонтеры должны неукоснительно подчиняться единому центру управления, штабу, сформированному местными властями или МЧС. Иначе есть опасность, что придется спасать самих волонтеров», – объяснил руководитель общества охраны природы. Лавров прокомментировал возможность перехода в Госдуму 1 сентября 2021, 11:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности перехода в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов. «Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную Думу», – передает РИА «Новости» ответ Лаврова в ходе выступления в МГИМО, в ответ на вопрос том, видит ли свое будущее в качестве депутата и поступали ему предложения об этом. Ранее Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». Лавров идет на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Кроме главы МИД, в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Кузнецова назвала первую пилотную область для реализации проекта «Социальный навигатор» 30 августа 2021, 20:28 Ростовская область станет пилотной в проекте «Социальный навигатор», заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. При использовании цифровых технологий в работе ведомств людям важно получать живую обратную связь о том, как идет работа с их проблемами, отметила она в ходе общения с журналистами по итогам встречи с родительской общественностью, руководителями образовательных учреждений, представителями НКО в Ростовской области, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Мы обсудили вопросы предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов. Эти темы касаются и многодетных, и молодых семей, семей, нуждающихся в той или иной форме поддержки. Порой людям не хватает информации, доступного формата общения с теми, кто может предоставить им такую поддержку. Мы предлагаем создать и оказывать ее в режиме «одного окна», когда человеку нужно обратиться всего лишь в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти у государства, и приводит ее к конкретному человеку», – сказала омбудсмен. Кузнецова подчеркнула, что будет отслеживаться и качество предоставления такой помощи. «В Ростовской области очень много практик, предложений, проектов, которые уже сегодня помогают детям здесь и за пределами региона. А, значит, это достойно того, чтобы тиражироваться на федеральном уровне», – добавила она. По мнению детского омбудсмена, не менее важно развивать формы ранней поддержки и помощи, когда можно буквально не допустить наступления инвалидности того или иного ребенка. В ходе встречи Кузнецова также предложила тиражировать опыт региона по ранней диагностике патологий у детей. Это поможет выявить первые симптомы и передать детей на более глубокие обследования. Такой подход создаст возможности для сохранения здоровья большего количества детей, считает детский омбудсмен. Ранее она отмечала важность цифрового ресурса для выполнения поставленной президентом России задачи устранения барьеров при получении семьями с детьми социальной помощи. Ранее по предложению президента Владимира Путина Анна Кузнецова была включена в федеральную пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. «Единая Россия» опубликовала народную программу, которую приняли на Съезде 24 августа. С ней партия идет на выборы депутатов Госдумы. Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны. В первом разделе в числе других инициатив говорится о создании службы помощи семьям с детьми по принципу «одного окна» («социальный навигатор»). Лавров и Турчак заявили о значимости для России завета Александра Невского 1 сентября 2021, 15:11 Министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приняли участие в открыли памятника Александру Невскому на территории МГИМО. «Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память – «Не в силе Бог, а в правде». И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима», – цитирует Турчака сайт ЕР. «Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс. Но для этого нужно сесть за стол и по-честному и равноправно договариваться. И этот завет князя всегда будет оставаться в основе нашей внешней политики», – добавил глава МИД Лавров. Турчак признался, что Александр Невский для него – это «личная страница в истории», как для уроженца Ленинграда, где покоятся мощи князя. «Вторая моя родина – Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из тяжелейших битв и победил в ней. Через полторы недели наш президент [Владимир Путин] будет открывать в этом месте монументальную композицию «Александр Невский с дружиной», – сказал секретарь генсовета Единой России. Лавров отметил, что князь Александр Невский был великим государственным деятелем, который думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного и религиозного кода, сочетая при этом в себе качества полководца и дипломата. По мнению Лаврова, князь умел находить баланс интересов, которые устраивали его и партнеров. «Сегодня именно эта задача подчеркивается нами как неизбежный результат всех перипетий на международной арене. Нас пытаются с Запада раздражать, нервировать, выводить из равновесия, но в отличие от времен Невского, с юга и востока тылы прикрыты, но и они подвергаются новым испытаниям. Это не наш выбор – имею в виду противостояние, которое разворачивается на западном направлении. Нам партнеры говорят: мы готовы общаться и сотрудничать там, где нам выгодно и только, если вы измените свое поведение», – указал он. Памятник Александру Невскому установлен на территории храма при Московском государственном институте международных отношений. Право открытия было предоставлено кадетам, наиболее отличившимся в учебе. После освящения памятника Лавров и Турчак вместе с другими почетными гостями возложили к нему цветы. Напомним, по предложению президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Матвиенко объяснила прогрессивность избирательного законодательства России 1 сентября 2021, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российское избирательное законодательство прогрессивно, оно соответствует всем мировым стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Наше избирательное законодательство объективно сегодня очень прогрессивное, соответствующее всем стандартам. Некоторые оппоненты упрекают нас, что выборы три дня. В Америке месяц выборы идут, электронное голосование, по почте. В каждой стране свои традиции», – цитирует Матвиенко ТАСС. Она отметила, что существует много стран, где выборы длятся несколько дней, поскольку жителям этих государств так удобней. Матвиенко подчеркнула, что в России есть серьезные меры контроля в ходе проведения выборов. Спикер Совфеда убеждена, что сейчас местным властям необходимо убедить людей пойти на выборы. «14 партий участвуют в выборах в Государственную думу. Каждый может найти себе партию, за которую он хотел бы проголосовать», – указала она. По ее словам, с 90-х годов россияне научились «различать обещания от реальных дел». «Надо просто с людьми говорить, никого не сгонять, убеждать, что от их голоса зависит то, какой будет Госдума, какие решения она будет принимать», – сказала она. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Проценко предложил развивать санавиацию в связке с телемедициной 31 августа 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Необходимо развивать санавиацию, а также усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Помочь в разработке программы может региональный опыт, считает он. Речь идет, в частности, об опыте Ханты-Мансийского автономного округа по эвакуации пациентов с использованием вертолетов и опыте мобильных решений, которые позволяют приблизить специализированную медпомощь в отдаленные территории, сказал Денис Проценко в ходе общения с журналистами во время поездки в Югру, сообщается на сайте «Единой России». «То, что мы видим в отдаленных регионах – это своевременная и совершенно необходимая мера. Мы сегодняшнее утро начали с изучения этого опыта, изучения оснащения, логистических решений. Сама по себе санавиация, даже хорошо укомплектованная, отдельно существовать не может. Это, в первую очередь, взаимодействие медучреждений, которые запрашивают эвакуацию, это сложная цепочка, которая здесь (в Югре) реализована», – отметил Проценко. Он также добавил, что параллельно с развитием санавиации необходимо усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины. «Взаимодействие между двумя докторами, в центре которого пациент, которого надо эвакуировать – это комплексная проблема, которую нужно решать. Есть много других проблем – широкополосный интернет, обеспечение спутниковой связью, это то, что требует совершенствования в тот момент, когда будет реализовываться программа постройки и совершенствования новой вертолетной базы, малой авиации. Это вопрос непростой, и примеры его решения, которые мы увидели в Югре – достойны тиражирования», – сказал Проценко. Он также привел в пример уникальную наработку региона в оказании первичной медпомощи – плавучая поликлиника «Николай Пирогов». «Что я называю квалифицированной помощью – не просто приехал врач на теплоходе с саквояжем и фонендоскопом. Это современный медицинский комплекс, где есть стоматолог, ультразвук, узкие специалисты. Сейчас губернатор вышел с практической инициативой, что нужен второй корабль. Я бы хотел эту инициативу поддержать. Но не просто чтобы второй корабль появился в Югре – у нас достаточно много больших рек, а это единственный в мире речной медицинский корабль, который нужно внутренне экспортировать в другие регионы», – заключил главврач больницы в Коммунарке. Напомним, на съезде «Единой России» 24 августа президент России Владимир Путин заявил, что завершено формирование программы обновления российского авиапарка. На нее будет направлено 340 млрд рублей. Они, в том числе, поступят из Фонда национального благосостояния. И помогут решить проблему организации медпомощи в отдаленных территориях, отметил президент. Он поручил «Единой России» учесть вопрос финансирования программы при формировании бюджета. В «Единой России» сообщили об усилении мер по охране лесов от пожаров 31 августа 2021, 13:58 В России усилят меры по охране лесов от пожаров, на лесохранные мероприятия выделят 24 млрд рублей, в этом поможет программа, о запуске которой президент Владимир Путин объявил на съезде «Единой России». Новую методику распределения средств в области лесного хозяйства уже разработало Минприроды, она поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы, приводятся слова первого зампреда комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева на сайте ЕР. «В лице ведомства мы получили надежного союзника. Все прекрасно понимают, что мы стоим на пороге следующего сезона. Нас ждет серьезная работа – закрыть все потребности регионов», – сказал он. По его словам, очень важна роль профилактики пожаров. «Мы не раз отмечали необходимость увеличения штата лесоохраны и количества лесопатрульной техники. Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы. Нужно справляться с такими ситуациями с минимальными потерями. Военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии», – подчеркнул Валуев. Он также напомнил, что в восстановительных работах после пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба – более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов. В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в первую пятерку списка «Единой России», отметила, что необходимо снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. Это позволит быстрее начинать оказывать помощь людям. Она добавила, что помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение. «Безусловно первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», – сказала омбудсмен. Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает детский омбудсмен. В свою очередь, глава Минприроды Александр Козлов отметил, что разногласия по стоимости тушения лесных пожаров сильно зависят от целого ряда факторов. «Я считаю, что нашим коллегам из Минфина не надо опасаться, а финансировать эти работы. Мы себе ставим задачу – в течение четвертого квартала и в течение следующего года посмотреть детально каждый регион по вопросу их пятилетней «горимости», – сказал Козлов. Напомним, на съезде «Единой России» Владимир Путин объявил о выделении 24 млрд рублей, чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами. Это будет означать стопроцентное выполнение обязательств федерации перед регионами и фактически двукратное увеличение финансирования, подчеркнул президент. Борисов отметил роль «Единой России» в оснащении школ и больниц транспортом 1 сентября 2021, 15:39 Депутаты «Единой России» помогли сформировать запросы в регионах на обновление парков школьных автобусов и карет скорой помощи, чтобы передать их на исполнение в профильные ведомства, сообщил зампред правительства Юрий Борисов. Модернизация и обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов – это проблема, которая стала особо актуальной в период пандемии, сказал вице-премьер Юрий Борисов на обсуждения вопроса обеспечения регионов автотранспортом для перевозки детей и пациентов в штабе общественной поддержки «Единой России», сообщается на сайте партии. «Здоровье и безопасность наших граждан, подрастающего поколения – краеугольное направление нашего государства», – подчеркнул вице-премьер. По итогам работы депутатов «Единой России» и региональных властей была сформирована объективная потребность в транспортных средствах на местах, отметил Борисов. «В этом году будет поставлено 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4,1 тыс. школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут три автомобильных завода: ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – заключил зампред правительства. Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента Владимира Путина по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1,6 тыс. из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства поддержал предложение парламентариев «Единой России» и отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тыс. школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука». На территории «Сириуса» откроются школа, детсад и колледж информационных технологий 1 сентября 2021, 10:52 Текст: Алина Назарова

На федеральной территории «Сириус» откроются новая школа, детский сад, колледж информационных технологий, Высшая школа музыки, а также магистратура и аспирантура Научно-технологического университета, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. За счет экспериментального правового режима федеральной территории «Сириус» быстро создает и апробирует результативные образовательные программы и проекты, отметила Шмелева, слова которой приводятся на сайте «Единой России». «Мы создаем передовые практики, которые, как правило, являются лучшими в стране и в мире, благодаря тем педагогам, которые у нас работают. Поэтому одной из задач «Сириуса» мы видим масштабирование нашего опыта, использование его для развития школ нашей большой страны. К сожалению, в большинстве регионов мы наблюдаем проблему «неравенства» даже государственных школ. Во многих из них сознательно вкладываются в избранные школы, туда привлекаются лучшие педагоги, отдается приоритет при обеспечении оборудованием и инфраструктурой», – сказала она. Остальные школы, не получающие таких привилегий, остаются без драйверов развития, подчеркнула руководитель «Сириуса». «Мы считаем важным, что Минпросвещения проработало федеральную программу мероприятий, направленную на «подтягивание» всех общеобразовательных школ России до уровня лучших в каждом регионе. Развитие общего образования должно измеряться не по отдельным показательным примерам и не по средним показателям по стране. Нам важна каждая школа и каждый ребенок, который в ней учится. Развитие школы – это прежде всего вопрос развития компетенций и повышения мотивации школьных команд», – уверена Шмелева. Она подчеркнула, что «Сириус» готов помогать государству и выступить в этом проекте центром компетенций. Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России». Лавров назвал честью участие в списке «Единой России» на выборах 31 августа 2021, 12:06 Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». «Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики», – заявил глава ведомства в ходе встречи в штабе общественной поддержки ЕР, передает РИА «Новости». Лавров идет на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Кроме главы МИД в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Шмелева призвала воспитывать будущих инженеров со школьной скамьи 2 сентября 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Молодым ученым следует предоставить доступ к новейшему оборудованию, к преподаванию привлекать специалистов из индустрии и заняться качественной подготовкой молодых инженеров, заявила глава образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ и член пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Елена Шмелева. По мнению Шмелевой, тема образования и развития талантов напрямую связана с повышением качества жизни. «Понятие качества жизни имеет много измерений: региональное и национальное, на уровне человека и целого поколения. И все же самый важный показатель – качество жизни каждого отдельно взятого человека. Оно характеризует и качество жизни общества в целом. Для меня как для руководителя Образовательного центра «Сириус» одним из главных в этом вопросе является успешное развитие талантов молодого человека, в том числе ребенка любого возраста. Его потенциал, который мы должны помочь раскрыть с раннего детства, а далее – дать возможность реализовать», – рассказала она «Известиям». По словам Шмелевой, дело не в международных индексах. «В нашей стране повышение качества жизни становится новой национальной идеей. В послании Федеральному собранию президент наполнил это понятие смыслами, связанными с воспитанием и образованием всех уровней, с развитием науки, актуальными темами научного поиска и комплексной оценки внедрения технологий. Этой задаче подчинена работа органов власти и это приоритет правящей партии «Единая Россия»», – указала она. Шмелева также отметила, что, несмотря на огромный успех России в математике, ядерной физике и производстве вакцин, стране не хватает качественно подготовленных молодых инженеров и технологов. «Россия – уже безусловный лидер в математике, ядерной физике, материаловедении. Блестящим примером успешной мобилизации академической науки и индустрии стали разработка и производство вакцин против новой коронавирусной инфекции. Россия – первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину против SARS-CoV-2, и это действительно огромный успех», – отметила Шмелева. При этом она указала, что в России нужно развивать и другие перспективные направления. «Исследования мозга, когнитивные науки, молекулярные технологии, машиностроение, исследования в области новых источников энергии, технологии искусственного интеллекта, суперкомпьютеры, фармацевтику и многое другое. Необходимо расширять доступность нашего образования на всех уровнях, повышать его качество. При этом исследования должны быть направлены на решение амбициозных задач, имеющих высокую социальную и экономическую значимость», – указала Шмелева. Она также отметил, что «во многих регионах критически не хватает качественно подготовленных молодых инженеров и технологов». «Более того, новые технологии устанавливают новые критерии для «входа в специальность». Современному инженеру нужна глубокая, по-настоящему междисциплинарная, теоретическая подготовка. Нужны сопровождающие ее практические занятия, взятые из рабочих практик наших современных предприятий. И очень нужен энтузиазм хорошего профессионала, преданность профессии и стране», – добавила она. По ее словам, воспитывать будущих инженеров необходимо со школьной скамьи и создавать передовые инженерные школы в регионах. «Правительство уже поддержало этот проект «Единой России» и выделило средства на его реализацию. Появление таких школ позволит создать хорошо оснащенные научно-образовательные центры и лаборатории, развивать междисциплинарные проекты, внедрять новые подходы и практики. В том числе – многомасштабное моделирование, искусственный интеллект и другие. Это также позволит трудоустраивать выпускников, успешно прошедших промежуточную и итоговую аттестацию», – указала Шмелева. «Я считаю, что задача старшего поколения – помочь молодым исследователям, начиная от школьной скамьи, суметь разглядеть и реализовать их потенциал. У школьников, студентов, молодых специалистов есть огромный запрос на занятие наукой, исследовательской деятельностью, практическим применением своих знаний. Если мы создадим и расширим прослойку людей, которые дальше пойдут в фундаментальную науку или сразу в практическую реализацию идей, то мы точно станем одной из передовых наций», – заключила она. Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».