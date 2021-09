Россия и Нидерланды провели консультации по безопасности в киберсфере Опубликован рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров 18 сентября 2021, 12:49 Текст: Вера Басилая

Казахстанский TikTok-дом Yolo House возглавил первую тридцатку русскоязычных TikTok-блогеров: он собрал 20 млн просмотров и стал лидером по числу комментариев, свидетельствует рейтинг Brand Analytics. «Казахстанский ТикТок-хаус обошел по вовлеченности самых популярных блогеров, уверенно заняв первую позицию. В августе у ребят было сразу четыре видео, собравших более 20 млн просмотров – это один из самых эффектных результатов для русскоязычного сообщества, у которого такие высокие просмотры обычно являются несистематическими», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости». В августе половину рейтинга заняли новички. При этом Yolo стал лидером и по числу комментариев – фанаты в августе оставили 1,3 млн сообщений. На втором месте по числу комментариев еще один казахстанский проект – BIP.House. На втором месте рейтинга оказалась Валя Карнавал, которая в минувшем месяце уступила лидерскую позицию, получив 55,8 млн реакций. При этом в августе у нее был статус самого «репостного» блогера – ее видео пересылали более 461 тыс. раз. Тройку лидеров замыкает i_am_doshik. «Обаятельная Дарья продолжает удерживать внимание пользователей TikTok, собрав 42 млн реакций в августе. При этом блогер опустилась на позицию ниже, получив на 10 миллионов реакций меньше, чем в апреле», – говорится в исследовании. Отмечается, что половина участников топ-30 блогеров российского TikTok в августе 2021 года оказались в рейтинге впервые, рост их популярности объясняется систематической работой с контентом на платформе, говорится исследовании В исследовании отмечается, что пользователи переключают внимание с соло-блогеров на мульти-авторство – так, в рейтинге августа находятся четыре аккаунта-дуэтов. «В топ-10 вошли сестры-диджеи Анна и Кристина, чей аккаунт KrAn получил в августе 25 млн реакций. Больше всего фанатам сестер с эффектной внешностью нравятся видео, где одна из сестер изображает куклу. А вирусную популярность девушками приносят видео, где сестренки создают эффект зеркала, а в конце раскрывают интригу – это не отражение, а мастерство игры сестер-близнецов», – говорится в сообщении. В то же время дуэт Popstar набрал 19,8 млн реакций – сестры Катя и Аня снимают танцевальные видео и юмористические скетчи, где их постоянно путает молодой человек Кирилл. «Еще одним новым трендом стал интерес к контенту молодых пар – в рейтинг первые вошли Элис Стас и Маша и Роберт. Элис и Стас снимают видео об отношениях: реакции на различные ситуации, обыгрывают близкие для каждой пары сюжеты и разыгрывают смешные ситуации, а Маша и Роберт публикуют много танцевальных видео и устраивают веселые пранки друг над другом», – добавили в исследовании. «Шок-контент августа – рейтинг покинул «главный по тиктокам» Даня Милохин. Видео Дани в августе собрали в два раза меньше реакций, чем в апреле 2021 года», – говорится в опубликованных материалах. Вместе с ним рейтинг покинули Dream Team House, Era_Ays, Kirya Kolesnikov и еще 11 авторов русскоязычного TikTok. Кроме того, популярным трендом уходящего лета в российском TikTok стали видео, где пользователи делятся кадрами прошедшего отпуска и туристическими лайфхаками и социально ответственные видео. «Хэштег #тревелэксперт набрал 188 миллионов просмотров. Тренд на travel-контент подтверждает популярность тега #путешествиязакадром, который уже получил 103 миллиона просмотров», – говорится в сообщении. В трендах оказались видео по тегу #заготовки2021, в которых пользователи делятся лайфаками и рецептами заготовок своей бабушки,он набрал уже 57,6 млн просмотров. «Сегодня блогеры осознают свое влияние и стараются использовать популярность на благо: набирают популярность социально ответственные челленджи. Один из таких проходит с хэштегом #мамасказалаэтонормально, где пользователи рассказывают, как научились принимать свои особенности вопреки давлению окружающих», – добавили в исследовании. The YOLO House основан продюсерами Азатом Халимовым и Максом Борисовым. Участниками стали шесть тиктокеров страны и кошка с идеально соответствующим проекту именем Yola, настоящий талисман проекта и его символ. Русскоязычные публикации – это публикации, содержащие текст на русском языке в описании ролика, а также в комментариях, если более 50% контента публикации содержали иностранный язык, такой аккаунт не участвовал в рейтинге. Текст внутри видео в рамках исследования не распознавался. Рейтинг построен по показателю вовлеченности – сумме лайков, комментариев и репостов у видео, опубликованных в аккаунте блогера за август 2021 года.

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома 17 сентября 2021, 14:58

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, добавив, что такие действия расцениваются, как вмешательство в выборы. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА «Новости» сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент 16 сентября 2021, 20:25 Текст: Вера Басилая

Компании Facebook и Telegram должны оплатить административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, в противном случае деньги будут принудительно взыскивать судебные приставы, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. «Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)», – цитирует РИА «Новости» Гуринчук. В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн рублей, компания должна добровольно их оплатить до 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 млн рублей должны быть оплачены до 7 ноября. У Facebook есть срок для добровольной оплаты штрафов на 17 млн рублей по четырем постановлениям – до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн рублей – до 28 сентября. Ранее Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов, в результате документы на взыскание отправили судебным приставам. До этого в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. Напомним, в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Приложение «Навальный» удалено из App Store и Google Play 17 сентября 2021, 09:28 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. При попытке обновить уже установленное приложение «Навальный» на iPhone появляется сообщение, что разработчик удалил его из App Store, передает ТАСС. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков назвал удаление приложений из App Store и Google Play победой российских властей. «Удаление приложений антисистемщиков из Apple и Google – очевидная победа власти. Это важно с точки зрения демонстрации последовательности. Власть показала – мы будем идти до конца. Теперь посмотрим, что будет после выборов. Сдается, что любые нарушения законодательства о выборах без последствий для нарушителей не останутся», – написал Чеснаков в Telegram. Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией**» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store. Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Система электронного голосования на выборах столкнулась с большим числом обращений 17 сентября 2021, 10:27 Текст: Алина Назарова

Система электронного голосования на выборах в Государственную думу столкнулась с большим числом одновременных запросов, сообщил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. «Все ринулись голосовать», – написал Чеснаков в Telegram, прикрепив к посту скриншот, свидетельствующий о повышенном числе одновременных запросов к системе. Ранее политолог Александр Асафов отметил, что многие жители Москвы предпочитают голосовать удаленно. «Мы видим, что, по крайней мере в Москве, люди, которые доверяют информационным государственным сервисам, которыми они пользуются, которые к ним привыкли, люди, которые понимают, что это удобно, выбирают этот способ», – указал Асафов, слова которого приводятся на сайте ЭИСИ. Эксперт отметил, что партии, которые не вели агитацию за дистанционную систему голосования, совершили большую ошибку, потеряв действительно значительную долю голосов. Цифры текущего года свидетельствуют о росте доверия к дистанционному электронному голосованию, что свидетельствует о том, что данный сервис будет только расширяться. Ранее сообщалось, что в результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать в Москве онлайн, вошли 2 014 765 человек. Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Эксперт: Google и Apple необходимо оштрафовать за попытки влиять на исход выборов в России 16 сентября 2021, 19:39

Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Нежелание Google и Apple удалять из своих виртуальных магазинов приложения «Умное голосование» и «Навальный» отражает политику двойных стандартов. За такой отказ следует наказывать штрафами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Холодов, комментируя отказ представителей американских IT-гигантов выполнять указания российских властей. «Нет никаких сомнений в том, что с помощью «Умного голосования» определенные группы лиц за рубежом хотят повлиять на результаты предстоящих выборов, – считает зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. – Ведь с технической точки зрения американские IT-гиганты Google и Apple вполне могли бы ограничить доступ к приложениям «Умное голосование» и «Навальный» в российских версиях своих магазинов приложений, уверен эксперт. Такие ограничения они вводят во многих других странах в отношении тех приложений, если выясняется, что они нарушают местное законодательство». В качестве примера эксперт напомнил популярную игру Pokemon GO, которую было «невозможно скачать на территории России». Однако американские IT-гиганты «не торопятся» выполнять указания наших властей о блокировке «Умного голосования» и «Навального», так как обе компании выполняют волю правящих кругов «других стран», заинтересованных во вмешательстве в российские выборы, полагает Холодов. «Если бы год назад «Яндекс» начал распространять на территории США приложения с указанием, за кого голосовать на американских президентских выборах, то эта компания немедленно оказалась бы под санкциями Вашингтона. Зато американские компании и, как выяснилось, американские же разработчики пытаются открыто повлиять на результаты парламентских выборов в нашей стране. Их прямым текстом просят локально ограничить доступ к приложениям, а они отказываются. На мой взгляд, за это следует наказывать рублем, потому что из России эти корпорации получают огромную прибыль», – считает Холодов. В мире действуют четкие правила для транснациональных компаний, – и они «обязаны соблюдать местное законодательство» стран, в которых ведут свою деятельность, напомнил эксперт. Он назвал поведение Apple и Google «политикой двойных стандартов». «Представители Apple жалуются на какие-то «правовые тонкости», которые не позволяют им удалить приложение «Умное голосование» из AppleStore. Но такие жалобы вызывают недоумение. Судя по всему, это неправда», – заключил эксперт. Ранее представители Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют удалить приложение «Навальный» из AppStore. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндекс» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. Кроме того, на прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Сервисы онлайн-голосования отразили DDoS-атаки из США, Германии и Украины 17 сентября 2021, 14:02

Фото: Nicolas Armer/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены, сообщает пресс-служба Минцифры. «С 8 утра по Москве с момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования на инфраструктуре электронного правительства были зафиксированы две DDоS-атаки», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По данным министерства, первая атака была зафиксирована в 10.36 утра, она была нацелена на сервисы обеспечения дистанционного электронного голосования, вторая – в 10.45 утра, она была направлена на «блокирование доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, используемой для авторизации на портале госуслуг». «Данные атаки были спланированы и организованы, что свидетельствует о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования», – подчеркнули в пресс-службе. О кибератаке сообщает и ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «Техническая служба поддержки портала nom24.ru с утра начала фиксировать массированные DDoS-атаки на портал НОМ. К полудню число запросов в секунду превысило 100 тысяч и сайт ненадолго прекратил работу», – говорится в сообщении НОМ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Там уточнили, что атаки фиксируются из-за рубежа, в том числе из Нидерландов, Украины и США. «Техническими службами предпринимаются все меры по устранению неполадок. В данный момент идет атака того же типа, что и осуществлялась на портал в 2018 году на выборах президента. Мы фиксируем более 100 тыс. запросов в секунду. Работает ботнет, в котором отправляют запросы даже умные холодильники с подключением к интернету», – сообщил федеральный координатор Ассоциации НОМ по вопросам технического обеспеченя Владислав Березуцкий, добавив, что техслужба прогнозирует временные перебои в доступе на сайт. В то же время эксперт НОМ Алексей Песков отметил, что масштаб атаки говорит «о серьезности привлекаемых Западом ресурсов для срыва наблюдения». О проведении DDoS-атаки сообщил и первый замглавы комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич. «Техническая команда нашей рабочей группы по Дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которая в эти дни работает в Ситуационном центре ОП РФ, зарегистрировала мощные NTP, LDAP, UDP DDоS-атаки. … Атака была, судя по всему, хорошо спланирована – если судить по ее эшелонированному характеру. Пока, правда, система защиты ДЭГ ее с честью отбила, хотя временные задержки отмечались пользователями и экспертами», – сообщил Малькевич в Telegram. Тем временем ЦИК приводит данные по источникам атак на сайт ДЭГ. «США – 50%, Германия – 25%, Корея – 20%, Китай – 5%», – указали в комиссии. В то же время ведутся атаки на Единый портал государственных услуг: США – 50%, Германия – 25%, Россия – 10%, Китай – 10%, Украина – 5%. «Как видите – интерес к выборам большой», – сыронизировала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В Госдуме пригрозили Apple и Google уголовными последствиями за вмешательство в выборы 16 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер», – заявил Пискарев, передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что «никакие уловки с особенностями регистрации дочерних компаний не помогут Apple и Google избежать ответственности за попытки вмешательства в выборы», причем за нарушение законов будут отвечать «конкретные структуры и персоналии», связанные с этими цифровыми платформами. Пискарев также отметил, что принятие поправок об ужесточении ответственности IT-гигантов за нарушение российского законодательство «станет одной из приоритетных задач для депутатов, избранных в Государственную думу в ходе сентябрьских выборов». По словам депутата, этот пакет законов готовится сейчас в Госдуме в сотрудничестве с Совфедом. Пискарев также указал, что Apple и Google были «пойманы с поличным» за нарушением законодательства о выборах России. «Фактически обе корпорации пойманы с поличным при распространении неоплаченных из избирательных фондов агитационных материалов, которые при этом были в нарушение закона разработаны за рубежом», – добавил он. По словам депутата, Запад «получил четкий сигнал», что использование цифровых платформ для вмешательства в российские выборы недопустимо. «На высоком официальном уровне Apple и Google дано предупреждение: если они продолжат в ближайшие дни способствовать распространению незаконной агитации, то это нарушит еще одну правовую норму о недопустимости агитации во время голосования», – заявил он. «Размещенное в App Store от имени команды (Алексея) Навального приложение, используемое для незаконной агитации, напрямую угрожает безопасности персональных данных граждан России», – подчеркнул глава комиссии. Ранее представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore. На этом фоне в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов 16 сентября 2021, 17:02 Текст: Вера Басилая

Судебным приставам для принудительного взыскания отправлен материал о взыскании с Twitter более 45 млн рублей штрафов за отказ удалить запрещенный контент в России. «Twitter с начала года не выплатил ни одного из наложенных на него штрафов в размере 45 млн рублей, материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания», – заявили в Таганском суде Москвы, передает ТАСС. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. До этого в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Приложение «Навальный» удалили после бесед с послом США в России 17 сентября 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Приложение «Навальный» было удалено из магазинов Google Play и App Store после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в Москве, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Это сделали сами компании и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ, соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», – заявил Климов, передает РИА «Новости». По его оценке, в Google и Apple сделали «единственно правильный вывод»: на территории России все должны исполнять российскую Конституцию и другие законы. «Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении», – сказал сенатор. При этом Климов отметил, что комиссия продолжит мониторинг. «Это не первый случай, что после предостережений, высказанных, в том числе, и нашей комиссией, такие компании как Google и Apple уделают вредоносный контент, который по сути является противоправным», – заявил сенатор. О том, что приложение «Навальный» удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, стало известно ранее в пятницу. Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией**» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store. Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Сенатор: Масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться 16 сентября 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Мониторинговая группа временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России намерена рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих «подрывную противоправную деятельность», заявил глава группы Владимир Джабаров. «Мониторинговая группа также предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность. Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России», – сказал Джабаров, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действия российских властей будут носить ответный и соразмерный характер. «У мониторинговой группы есть и другие важные данные и предложения, связанные с недопустимым вмешательством в текущие парламентские выборы в России. О них мы готовы доложить комиссии сразу после выборов», – добавил сенатор. Джабаров заявил, при участии компаний Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. «Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. Через пресловутое «Умное голосование» планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы», – сказал сенатор на заседании комиссии. Он отметил, что поведение иностранных цифровых платформ на деле препятствует свободному волеизъявлению граждан Российской Федерации. «Таким образом, налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. Хотим предупредить, отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого умного голосования и приложение под названием «Навальный» в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* (признана в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и лицами, с ней аффилированными», – сказал Джабаров. Парламентарий также предупредил, что разработчики приложения ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных. «Как известно, через ресурсы, связанные с проектом «Навальный», регулярно происходит слив личных данных пользователей. Крупные утечки были зафиксированы в апреле и августе. В сентябре сообщалось об утечке данных 10 тысяч пользователей непосредственно указанного приложения», – отметил он. Глава мониторинговой группы обратил внимание, что американские цифровые платформы и их сотрудники несут как корпоративную, так и персональную ответственность за нарушение российского законодательства. «Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия - вплоть до уголовных. Попытки прикрыться какими-то юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории Российской Федерации будут не только игнорироваться, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства», – подчеркнул он. «Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны», – добавил сенатор. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. Они ответили на приглашение. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Google после заседания в Совфеде заявил об уважении законов всех стран 16 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google не занимает ничью политическую сторону, уважает законы всех стран, где работает, и реагирует на все юридические запросы по размещаемому контенту, заявил представитель компании Александр Монин после заседания временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог. Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», – сказал Монин, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, готова ли компания согласиться с высказанными в ее адрес претензиями со стороны российских властей. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. При этом в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter штрафами 16 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. «По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании - это Facebook, Google и Twitter», – сказал он, передает ТАСС. Субботин уточнил, что решения будут приниматься в отношении тех, кто систематически нарушает требования Роскомнадзора. «Эта история уже серьезнее. Потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме свыше 130 млн рублей. Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф», – рассказал он. Замглавы ведомства сообщил, что есть информация о содействии, в том числе технологическом, со стороны крупнейших западных компаний в обходе блокировок и продвижении интернет ресурсов, через которые распространяется в том числе незаконная агитационная деятельность и экстремистские материалы. «Мы сейчас принимаем определенные технические меры и у нас это получается», – указал он. Субботин заверил, что ведомство будет действовать поступательно. Ранее в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Эксперт назвал DDoS-атаки на сервисы онлайн-голосования попыткой ударить по цифровому будущему России 17 сентября 2021, 14:44 DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования – это атаки на цифровое технологическое будущее России со стороны глобальных конкурентов Москвы, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт по IT-проектам Илья Костунов. «Это атака не на выборы, а атака на цифровое технологическое будущее России, на экспортный потенциал российских IT-продуктов. Это попытка нанести удар по доверию российских пользователей к отечественным системам», – заявил Костунов. Он отметил, что перспективы IT-рынка просто огромны, речь идет о триллионах долларов. «Поэтому и масштаб атак большой. Ведь мало кто в мире способен организовать защищенное и качественное электронное голосование (а это полноценный сервис) для десятков миллионов пользователей. Вот и работают против нас как будущих конкурентов. Разумеется, эти транснациональные силы действуют под опекой политической наших глобальных конкурентов», – добавил эксперт. Ранее стало известно, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Кремль оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования 16 сентября 2021, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об опыте Китая в регулировании интернета. «Россия – это суверенная страна. Интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, насколько привлекательной для российской власти выглядит китайская система государственного интернет-регулирования. Ранее РОЦИТ на основе соответствующего исследования заявил, что россияне знают о государственных мерах по регулированию интернета и считают их актуальными. В Кремле указали на обязательность выплаты штрафов западными IT-гигантами 16 сентября 2021, 12:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но здесь они должны соблюдать закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что «Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает», и «те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону», передает РИА «Новости». «Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы», – подчеркнул он, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть. Ранее стало известно, что сумма штрафов Facebook в России превысила 90 млн рублей. Соцсеть Twitter всего на данный момент оштрафовали более чем на 45 млн рублей.