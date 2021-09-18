В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона Женева оценила траты на встречу Путина и Байдена в 10 млн долларов 18 сентября 2021, 03:30 Текст: Антон Антонов

Расходы на проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могли превысить 10 млн долларов, сообщил глава пресс-службы швейцарского кантона Женева Эммануэль Куэно. Куэно пояснил, что «окончательный расчет затрат кантона завершается». В ближайшее время его отправят федеральным властям, с которыми кантон «тесно сотрудничает по этому вопросу», передает РИА «Новости». Как указал Куэно, ранее госсовет Женевы озвучил предварительные данные о тратах в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза. На обеспечение безопасности (работу, проживание и транспорт полиции и служб безопасности без учета военных и служб гражданской защиты) потратили 5,176 млн франков (5,5 млн долларов), на протокольные службы – 222658 франков (23,8 тыс. долларов). Еще 518 тыс. (555 тыс. долларов) потратили на компенсацию простоя организациям, которым пришлось приостановить работу в периметре безопасности. Часть трат возьмут на себя федеральные власти, например, Федеральная полиция. МИД страны намерен выплатить 3 млн франков (3,2 млн долларов) за перевозку и кейтеринг для журналистов. При этом Куэно сообщил, что «итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%» Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США после женевских переговоров начался, но пока идет нелегко. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Путин не будет участвовать в созванной Байденом встрече по климату 17 сентября 2021, 13:03

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника от России идет по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на встрече. Ранее в Белом доме сообщили, что Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия. Песков также заявил, что в планах президента пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя. «Пока в планах нет. Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Песков рассказал о здоровье Путина 17 сентября 2021, 12:29

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Хорошо, как обычно, чувствует себя», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно. «Президент будет голосовать на электронном голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент. На вопрос о дате Песков ответил: «Как решит, мы сразу вас проинформируем». Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона 17 сентября 2021, 21:06 Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России. «Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент. Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов. Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана 17 сентября 2021, 11:17 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий. Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС. Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами». «Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер. Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана. Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны. Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры 17 сентября 2021, 14:10 Текст: Алина Назарова

США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС). Он обратил внимание, что все входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, «исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы – если не сказать сбежали – вместе со своими союзниками по НАТО». «Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС. Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости». На этом фоне он призвал к налаживанию устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. «Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических», – сказал Путин. Он также отметил, что перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий. Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны. Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму 17 сентября 2021, 16:22

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин проголосовал онлайн», – передает его слова ТАСС. «Дорогие друзья! Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент призвал граждан также отдать свой голос на выборах. «В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор», – сказал Путин, обращаясь к россиянам. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Путин поддержал инициативу лидера Финляндии о саммите в Хельсинки 17 сентября 2021, 17:44 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте поддержал идею саммита по случаю 50-летия проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который запланирован на 2025 год, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля указывается, что при обмене мнениями по европейской проблематике президент Финляндии акцентировал важность реализации инициативы созыва в городе Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Путин высказался в поддержку такого рода шагов, способствующих возрождению «духа Хельсинки». Ранее сообщалось, что Саули и Путин обсудили Арктику, Афганистан и европейскую безопасность. Путин приветствовал предоставление статуса партнеров по диалогу ШОС трем странам 17 сентября 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС. «Конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера, Россия – сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС», – передает ТАСС слова главы российского государства. «Считаю весьма актуальной и полезной инициативу проведения сегодня совместного заседания лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Это дает нам возможность более детально обсудить вопросы практического сотрудничества двух организаций на афганском треке, выстроить необходимую координацию с учетом специфики полномочий ШОС и ОДКБ», – передает РИА «Новости» слова Путина. Напомним, Путин в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе. Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса 17 сентября 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса. «Вы говорили о мерах, предпринимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», – подчеркнул Путин, напомнив о том, что в его ближайшем окружении из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников произошла вспышка коронавируса. Президент уточнил, что в его окружении заразились коронавирусом некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы, передает ТАСС. «Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», – сказал глава государства. Тем не менее, по его словам, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят ее достаточно легко, без серьезных осложнений. «Просто нужно иметь это в виду, конечно, не только в Петербурге, а по всей стране», – призвал президент. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Байден поручил Керри провести встречу по климату с Россией и Китаем 17 сентября 2021, 20:16 Текст: Вера Басилая

Президент США Джо Байден поручил срочно провести сессию форума по климату и энергетике с участием министров России, Китая, Германии и Индии, сообщил Белый дом. «Президент Байден попросил спецпосланника по климату Джона Керри немедленно провести министерскую сессию с участием Китая, Германии, Индии и России», – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом. Участник от России пока согласовывается. До этого в Белом доме сообщили, что Байден созвал 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия. Песков отказался рассказать о быте Путина 17 сентября 2021, 12:55 Текст: Наталья Ануфриева

Информация об устройстве быта президента Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной, она не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сказал, отвечая на просьбу журналистов рассказать о бытовой жизни президента, сколько людей занимаются этими вопросами, что он не может рассказать об этом, это «не публичная информация», передает РИА «Новости». Пресс-секретарь главы государства также отметил, что заражение коронавирусом сотрудников из окружения президента России Владимира Путина никак не отразится на их работе. «Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», – добавил Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Песков сообщал, что российский лидер чувствует себя хорошо. Трамп усомнился в самостоятельном управлении США Байденом 17 сентября 2021, 16:39 Текст: Вера Басилая

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что вместо Джо Байдена США управляют сотрудники аппарата или «люди Барака Обамы», заявил он в интервью изданию The Federalist Papers. «Это могут быть сотрудники [аппарата] Байдена. Это может быть [экс-президент США Барак] Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе», – приводит ТАСС мнение Трампа. Экс-президент вспомнил случай, когда речь президента была прервана посреди предложения, кто-то «отключает микрофоны каждый раз, когда говорит Джо Байден». Он вспомнил недавний случай, когда Байдена, по его словам, «прервали посередине предложения». В понедельник Белый дом внезапно прервал официальную трансляцию встречи Байдена с должностными лицами в штате Айдахо, на которой обсуждалась ликвидация последствий бушующих на западе США лесных пожаров. По оценке телеканала «Фокс ньюс» и ряда других консервативных американских СМИ, такое решение уже не в первый раз было принято в связи с тем, что глава государства якобы начал отклоняться от заранее подготовленного для него текста. В связи со случившимся во вторник старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш заявил, что за Джо Байдена принимает решения «тайный кукловод». Тогда же государственный секретарь США Энтони Блинкен опроверг это утверждение, подчеркнув, что «решения, которые могут быть приняты только президентом, вырабатываются президентом». Ранее Трамп в интервью телеканалу Newsmax выразил мнение, что в случае сохранения представителей Демократической партии во главе американского правительства в 2024 году Соединенные Штаты будут разрушены. Кроме того, в августе Трамп раскритиковал предложенный Байденом «план разрушения Америки», который предполагает выделение из бюджета США 3,5 трлн долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю. В начале августа министерство финансов США задействовало «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга. Напомним также, Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. Путин и лидер Финляндии обсудили Арктику и Афганистан 17 сентября 2021, 15:56 Текст: Наталья Ануфриева

Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского президента. Указывается, что кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, «президенты обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС», передает РИА «Новости». Лидеры также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году. Ранее Россия решила провести военную инспекцию в Финляндии. Путин принял участие в заседании лидеров ШОС по видеосвязи 17 сентября 2021, 09:48 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе. Это второй международный саммит в Душанбе за последние два дня, в четверг состоялось заседание руководителей государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором Путин также участвовал удаленно, передает ТАСС. Российский лидер был вынужден отменить визит в Таджикистан в связи с уходом на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в его близком окружении. Также в пятницу впервые состоится общая встреча лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. На встрече лидеров планируется обсудить деятельность объединения, отмечающего 20-летие, а также актуальные мировые проблемы, включая пандемию и ситуацию в Афганистане. Напомним, Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин рассказал о финансовой поддержке граждан и экономики в пандемию 17 сентября 2021, 11:31 Текст: Наталья Ануфриева

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны, сообщил президент Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин заявил, что «Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», передает ТАСС. Глава государства также выразил мнение, что цифровизация и экологически чистые технологии «во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь», станут одними из ключевых инструментов для стимулирования дальнейшего экономического роста. Путин сообщил, что Россия пригласила представителей ШОС на международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования, которые пройдут в Казани в октябре. Он подчеркнул, что принятый на прошлогоднем саммите комплексный план по противодействию эпидемиям сыграл свою роль в восстановлении динамики экономического сотрудничества на пространстве объединения. «Важно, что реализацией плана занимаются активно и заинтересованно все страны – члены ШОС», – сказал он. Президент также отметил, что «Россия безвозмездно передала государствам – членам организации тесты для проведения почти 1,2 млн исследований на COVID-19». «Продолжаем направлять ведущих специалистов и ученых в сфере здравоохранения для оказания помощи партнерам», – заключил Владимир Путин. Ранее Владимир Путин заявил о восстановлении экономической жизни после пандемии.