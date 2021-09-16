Утвержден перечень услуг для получения «спортивного» налогового вычета

Правительство утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом с 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть на спорт и фитнес.

«Правительство определило перечень услуг, при оплате которых граждане начиная с 2022 года смогут получать «спортивный» налоговый вычет. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в списке – физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.

«Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить «спортивный» вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году», – добавляется в сообщении.

Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень, уточняется в сообщении. В таких организациях физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности, также в ней должны работать сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального. Кроме того, организация не должна быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет смогут получить и родители за детей в возрасте до 18 лет.

Ранее Совфед одобрил закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть, на занятия спортом и фитнесом.